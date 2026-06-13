13/06/2026

EU – Armenia

Գեղարքունիքում բшխվել են «Mercedes»-ը և «Կամազ»-ը․ կա 5 վիրшվոր․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Այսօր՝ հունիսի 13-ին, խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։

Ժամը 19:30-ի սահմաններում Սևան Մարտունի Գետափ ավտոճանապարհին դեպի Սելիմի լեռնանցք տանող հատվածում Գեղհովիտ գյուղի վարչական տարածքում բախվել են «Mercedes» և «Կամազ» մակնիշի ավտոմեքենաները։

Վթարի հետևանքով 5 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։

Դեպքի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի վարորդների և վիրավորների ինքնությունը։

Դեպքի վայրում հավաքված մի քանի քաղաքացիներ ովքեր հրաժարվեցին տեսախցիկի առաջ խոսել ասում էին, որ վիրավորներն ամուսիններ են և նրանց 3 անչափահաս երեխաները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մահացել է գերությունից վերադարձած Կարլեն Ստեփանյանը

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատասխան է գալիս` սպասեք ընտրությունը անցնի, հետո կանդրադառնանք

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սար բարձրանալիս «ՈւԱԶ»-ը գլորվել է ձորը․ կա զոհ. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գեղարքունիքում բшխվել են «Mercedes»-ը և «Կամազ»-ը․ կա 5 վիրшվոր․ Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մահացել է գերությունից վերադարձած Կարլեն Ստեփանյանը

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատասխան է գալիս` սպասեք ընտրությունը անցնի, հետո կանդրադառնանք

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com