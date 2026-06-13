Գեղարքունիքում բшխվել են «Mercedes»-ը և «Կամազ»-ը․ կա 5 վիրшվոր․ Լուսանկար

Այսօր՝ հունիսի 13-ին, խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզում։
Ժամը 19:30-ի սահմաններում Սևան Մարտունի Գետափ ավտոճանապարհին դեպի Սելիմի լեռնանցք տանող հատվածում Գեղհովիտ գյուղի վարչական տարածքում բախվել են «Mercedes» և «Կամազ» մակնիշի ավտոմեքենաները։
Վթարի հետևանքով 5 հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց։
Դեպքի փաստով քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզում են ավտոմեքենաների սեփականատերերի վարորդների և վիրավորների ինքնությունը։
Դեպքի վայրում հավաքված մի քանի քաղաքացիներ ովքեր հրաժարվեցին տեսախցիկի առաջ խոսել ասում էին, որ վիրավորներն ամուսիններ են և նրանց 3 անչափահաս երեխաները։
Բաց մի թողեք
Մահացել է գերությունից վերադարձած Կարլեն Ստեփանյանը
Պատասխան է գալիս` սպասեք ընտրությունը անցնի, հետո կանդրադառնանք
Սար բարձրանալիս «ՈւԱԶ»-ը գլորվել է ձորը․ կա զոհ. Լուսանկար