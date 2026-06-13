13/06/2026

EU – Armenia

Իշխանություն պահպանելը դեռ հաղթանակ չէ․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Սահմանադրական փոքրամասնություն.

☝️Իշխանություն պահպանելը դա դեռ հաղթանակ չէ, դրանք տարբեր բաներ են:
Դուք չեք ստացել ընտրողների մեծամասնության վստահությունը:

Տեսանյութն՝ այստեղ

Բաց մի թողեք

1 min read

Ո՞վ և ինչպե՞ս է փող աշխատում «Արևմտյան Ադրբեջան» միֆի վրա

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Այն հայերը, որոնք ընտրեցին ՔՊ-ին, մտածելով, որ մերժում են ռուսական ազդեցությունը, ընտրեցին ․․․

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մանդատների հետ կապված դեռ վերջնական որոշում չունենք

13/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատասխան է գալիս` սպասեք ընտրությունը անցնի, հետո կանդրադառնանք

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com