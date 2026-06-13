Իշխանություն պահպանելը դեռ հաղթանակ չէ․ Տեսանյութ

Սահմանադրական փոքրամասնություն.
☝️Իշխանություն պահպանելը դա դեռ հաղթանակ չէ, դրանք տարբեր բաներ են:
Դուք չեք ստացել ընտրողների մեծամասնության վստահությունը:
Տեսանյութն՝ այստեղ
Սահմանադրական փոքրամասնություն.
☝️Իշխանություն պահպանելը դա դեռ հաղթանակ չէ, դրանք տարբեր բաներ են:
Դուք չեք ստացել ընտրողների մեծամասնության վստահությունը:
Տեսանյութն՝ այստեղ
Բաց մի թողեք
Ո՞վ և ինչպե՞ս է փող աշխատում «Արևմտյան Ադրբեջան» միֆի վրա
Այն հայերը, որոնք ընտրեցին ՔՊ-ին, մտածելով, որ մերժում են ռուսական ազդեցությունը, ընտրեցին ․․․
Մանդատների հետ կապված դեռ վերջնական որոշում չունենք