Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի կոնտրաբասահար Արայիկ Խաչատրյանը։
«Մեր խորին ցավակցությունն ու զորակցությունն ենք հայտնում ընտանիքին և հարազատներին։
Հոգեհանգստի և հուղարկավորության ժամի և վայրի մասին լրացուցիչ կտեղեկացնենք»,-հայտնում են»,- հայտնում են Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբից։
Բաց մի թողեք
Մահացել է մեր ժամանակների ամենանշանավոր նկարիչներից մեկը. Լուսանկար
«Դասական Եվրատեսիլ 2026»-ում հաղթեց Լեհաստանի ներկայացուցիչը. Հայաստանը 3-րդն է. Լուսանկար
«Զուլալի». լռության, ցավի և մարդկային լույսի պատմությունը՝ պրեմիերա «Երվանդ Ղազանչյան» թատերասրահում․ Լուսանկարներ