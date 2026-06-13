13/06/2026

EU – Armenia

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/06/2026 1 min read

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի կոնտրաբասահար Արայիկ Խաչատրյանը։

«Մեր խորին ցավակցությունն ու զորակցությունն ենք հայտնում ընտանիքին և հարազատներին։

Հոգեհանգստի և հուղարկավորության ժամի և վայրի մասին լրացուցիչ կտեղեկացնենք»,-հայտնում են»,- հայտնում են Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբից։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Մահացել է մեր ժամանակների ամենանշանավոր նկարիչներից մեկը. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դասական Եվրատեսիլ 2026»-ում հաղթեց Լեհաստանի ներկայացուցիչը. Հայաստանը 3-րդն է. Լուսանկար

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Զուլալի». լռության, ցավի և մարդկային լույսի պատմությունը՝ պրեմիերա «Երվանդ Ղազանչյան» թատերասրահում․ Լուսանկարներ

06/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պատասխան է գալիս` սպասեք ընտրությունը անցնի, հետո կանդրադառնանք

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կյանքից անժամանակ հեռացել է Արայիկ Խաչատրյանը. Լուսանկար

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միգրանտների դեմ «որս» է սկսվել

13/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լայնածավալ բարեփոխումներ՝ Ուկրաինայի բանակում․ ի՞նչ է որոշել Զելենսկին

13/06/2026 infomitk@gmail.com