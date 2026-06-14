14/06/2026

EU – Armenia

Ռուսաստանը ողջունում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը․ ՌԴ ԱԳՆ

infomitk@gmail.com 14/06/2026 1 min read

Թուրքիայի ԱԳ նախարարը ուղևորվում է Ռուսաստան:

Այս մասին հաղորդագրություն է հրապարակել ՌԴ արտաքին գործերի նախարարությունը:

Նշվում է, որ երկօրյա այցի ընթացքում Սերգեյ Լավրովն ու Հաքան Ֆիդանը, ի թիվս այլ հարցերի, կքննարկեն նաև Անդրկովկասում համագործակցության ընդլայնման հեռանկարները, այդ թվում՝ տրանսպորտային կապերի և հաղորդակցությունների ապաշրջափակման թեման։

«Ռուսաստանը և Թուրքիան հետաքրքրված են խաղաղ և կանխատեսելի Հարավային Կովկասով։ Դրան կարելի է հասնել 3+3 տարածաշրջանային համագործակցության հարթակի շրջանակներում համատեղ ջանքերով։

Ռուսաստանը ողջունում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը»,-ասվում է ՌԴ ԱԳՆ հայտարարության մեջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստան»-ի և Իշխան Սաղաթելյանի հայտարարությունները․ Տեսանյութ

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կալանավորել են Սասուն Բադոյանին. Լուսանկար

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրե՞մլն է կառավարում Հայաստանը, Թուրքիա՞ն, Ադրբեջա՞նը, թե՞ Արեւմուտքը

14/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստան»-ի և Իշխան Սաղաթելյանի հայտարարությունները․ Տեսանյութ

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կալանավորել են Սասուն Բադոյանին. Լուսանկար

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի շնորհավորական «տրոլինգը»

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա է քաղաքական օրակարգը, և այս առումով հեղափոխությունը այլևս չի կարող լինել թավշյա. Նիկոլ Փաշինյան

14/06/2026 infomitk@gmail.com