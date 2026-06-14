14/06/2026

EU – Armenia

Փաշինյանի շնորհավորական «տրոլինգը»

infomitk@gmail.com 14/06/2026 1 min read

Նիկոլ Փաշինյանը Իքսում շնորհավորական գրառում է արել Դոնալդ Թրամփի ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ:

Գրառումը շատ հատկանշական է՝ Փաշինյանը ակնկալում է, որ նրա վարչակազմի հետ կկնքեն ավելի մեծ թվով պատմական համաձայնագրեր:

Դոնալդ Թրամփի առողջության, կամ պետական գործունեության հետագա շարունակության, որեւէ այլ տրամաբանությամբ ակնկալիքի անհրաժեշտություն չկա՞ր, թե՞ Նիկոլ Փաշինյանի գրառման մեջ որեւէ այլ բան ըստ էության չկար, քան Թրամփի հանդեպ «տրոլինգը»: Այն Թրամփի, որը ըստ էության՝ իր նախագահական պաշտոնավարումից ի վեր, դեռեւս չունի թղթի վրա հստակորեն արձանագրված եւ ոչ մի արտաքին քաղաքական ձեռքբերում: Մինչդեռ, այլեւս կարծես թե շատ ժամանակ էլ չունի՝ նոյեմբերին Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունը կարող է դառնալ Թրամփի վարչակազմի մայրամուտ:

Կարող է իհարկե նաեւ չդառնալ, սակայն այսօր իրավիճակը այնպիսին է, որ առավել հավանական դիտվում է հենց առաջին տարբերակը: Եվ դրա ֆոնին, Նիկոլ Փաշինյանը չի գտնում Թրամփի ծննդյան օրը ասելու այլ բան, քան ակնկալելը, որ նրա վարչակազմի հետ կկնքեն հնարավորինս շատ պատմական համաձայնագրե՞ր:

Ի՞նչ է դա, եթե ոչ «տրոլինգ»:

Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյան

Բաց մի թողեք

1 min read

Կարճ՝ ինչ է նշանակում ԱԺ մանդատները վերցնելը

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսկ խաղաղ լուսաբացներն ուշանում են …

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլապաշտ կեղծ ժողովրդավարների մասին

14/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ուժեղ Հայաստան»-ի և Իշխան Սաղաթելյանի հայտարարությունները․ Տեսանյութ

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կալանավորել են Սասուն Բադոյանին. Լուսանկար

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի շնորհավորական «տրոլինգը»

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա է քաղաքական օրակարգը, և այս առումով հեղափոխությունը այլևս չի կարող լինել թավշյա. Նիկոլ Փաշինյան

14/06/2026 infomitk@gmail.com