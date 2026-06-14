Փաշինյանի շնորհավորական «տրոլինգը»

Նիկոլ Փաշինյանը Իքսում շնորհավորական գրառում է արել Դոնալդ Թրամփի ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ:
Գրառումը շատ հատկանշական է՝ Փաշինյանը ակնկալում է, որ նրա վարչակազմի հետ կկնքեն ավելի մեծ թվով պատմական համաձայնագրեր:
Դոնալդ Թրամփի առողջության, կամ պետական գործունեության հետագա շարունակության, որեւէ այլ տրամաբանությամբ ակնկալիքի անհրաժեշտություն չկա՞ր, թե՞ Նիկոլ Փաշինյանի գրառման մեջ որեւէ այլ բան ըստ էության չկար, քան Թրամփի հանդեպ «տրոլինգը»: Այն Թրամփի, որը ըստ էության՝ իր նախագահական պաշտոնավարումից ի վեր, դեռեւս չունի թղթի վրա հստակորեն արձանագրված եւ ոչ մի արտաքին քաղաքական ձեռքբերում: Մինչդեռ, այլեւս կարծես թե շատ ժամանակ էլ չունի՝ նոյեմբերին Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունը կարող է դառնալ Թրամփի վարչակազմի մայրամուտ:
Կարող է իհարկե նաեւ չդառնալ, սակայն այսօր իրավիճակը այնպիսին է, որ առավել հավանական դիտվում է հենց առաջին տարբերակը: Եվ դրա ֆոնին, Նիկոլ Փաշինյանը չի գտնում Թրամփի ծննդյան օրը ասելու այլ բան, քան ակնկալելը, որ նրա վարչակազմի հետ կկնքեն հնարավորինս շատ պատմական համաձայնագրե՞ր:
Ի՞նչ է դա, եթե ոչ «տրոլինգ»:
Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյան
Բաց մի թողեք
Կարճ՝ ինչ է նշանակում ԱԺ մանդատները վերցնելը
Իսկ խաղաղ լուսաբացներն ուշանում են …
Նիկոլապաշտ կեղծ ժողովրդավարների մասին