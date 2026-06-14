14/06/2026

EU – Armenia

ԱՄՆ-ն և Իրանը վիրտուալ ձևաչափով հուշագիր կստորագրեն

infomitk@gmail.com 14/06/2026 1 min read

ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև հուշագրի ստորագրումը տեղի կունենա այսօր՝ հունիսի 14-ին՝ վիրտուալ ձևաչափով։

Այն ենթադրելու է զինադադարի երկարաձգում ևս 60 օրով։ Այս մասին, հղում անելով սեփական աղբյուրներին:

Նշվում է, որ վիրտուալ հանդիպմանը որպես միջնորդներ կմիանան նաև Պակիստանն ու Կատարը։ Փաստաթուղթը նախատեսում է Հորմուզի նեղուցի բացում և Թեհրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկ։

Ստորագրումը վիրտուալ ձևաչափով անցկացնելու որոշումը կայացվել է լոգիստիկ պատճառներով։ Առանցքային է դարձել այն, որ առերես հանդիպման դեպքում ամերիկյան բանակցային խումբը գլխավորող ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը չէր հասցնի վերադառնալ հայրենիք նախքան պետության ղեկավար Դոնալդ Թրամփի մեկնումը Ֆրանսիա՝ Մեծ յոթնյակի գագաթնաժողովին, ուր նա նախատեսում էր ուղևորվել երկուշաբթի առավոտյան։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարդկային մնացորդներ են հայտնաբերվել լեհական գյուղում, գնահատվում է ավելի քան 30 դիակ

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Լոնդոնում՝ նշելու «Գույնի զորքը» տոնակատարությունը

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի հետ համաձայնագիրը կստորագրվի վաղը․ Թրամփ

14/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Պաշտպանության անջատումը այլևս միայն Եվրոպայի վախը չէ՝ դա Թրամփի քաղաքականությունն է։

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մարդկային մնացորդներ են հայտնաբերվել լեհական գյուղում, գնահատվում է ավելի քան 30 դիակ

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Լոնդոնում՝ նշելու «Գույնի զորքը» տոնակատարությունը

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կայա Կալլասի կրքերն ու հարությունը

14/06/2026 infomitk@gmail.com