Շվեյցարացի ընտրողները պատրաստվում են քվեարկել բնակչության թվաքանակը 10 միլիոնով սահմանափակելու օգտին

Շվեյցարացի ընտրողները կիրակի օրը կորոշեն SVP-ի կողմից աջակցվող բնակչության աճի սահմանափակման հարցը, որը, ըստ հարցումների, նեղ հաշվով կձախողվի՝ նախազգուշացումների ֆոնին, որը կվնասի տնտեսությանը և ԵՄ հարաբերություններին։
Շվեյցարիայի քաղաքացիները պատրաստվում են քվեարկել «Ոչ 10 միլիոն Շվեյցարիային» նախաձեռնության օգտին, որի նպատակն է մինչև 2050 թվականը երկրի բնակչության թիվը 10 միլիոնից ցածր պահելը։
Աջակողմյան Շվեյցարիայի ժողովրդական կուսակցության (SVP) կողմից առաջարկված միջոցառումը ներկայացվել է անհրաժեշտ 100,000 ստորագրություն ապահովելուց հետո։
Երկրի խորհրդարանում ամենամեծ կուսակցությունը այն անվանում է «կայունության նախաձեռնություն»՝ պնդելով, որ անվերահսկելի ներգաղթը անտանելի ծանրաբեռնվածություն է առաջացնում բնակարանային, հանրային ծառայությունների և շրջակա միջավայրի վրա։
Վերջին տարիներին Շվեյցարիայի բնակչությունը զգալիորեն աճել է ուժեղ աշխատաշուկայի շնորհիվ։ 2025 թվականի վերջին Շվեյցարիայում ապրում էր մոտ 9.1 միլիոն մարդ, որոնցից մոտ 27%-ը քաղաքացիներ չեն։
Եթե բնակչությունը գերազանցի 9.5 միլիոնը, նախաձեռնությունը կստիպի խորհրդարանին սահմանափակել ապաստանի տրամադրումը և ընտանիքների վերամիավորումը, մինչդեռ 10 միլիոնի հասնելը կպահանջի Եվրամիության հետ ազատ տեղաշարժի համաձայնագրերի խզում։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ առաջարկը կմերժվի փոքր առավելությամբ, կառավարությունը և խոշոր բիզնես խմբերը կտրականապես դեմ կլինեն դրան՝ զգուշացնելով, որ դա կվնասի տնտեսությանը, կվնասի ազգային բարգավաճմանը և կվտանգի կենսականորեն կարևոր եվրոպական անվտանգության պայմանագրերը։
Նրանք զգուշացնում են, որ դա կարող է խորտակել Շվեյցարիայի բարգավաճումը, որտեղ տնտեսության մեծ մասը՝ բժշկական հետազոտություններից մինչև շինարարություն և առողջապահություն, մեծապես կախված է օտարերկրյա աշխատուժից, հիմնականում հարևան ԵՄ-ից։ Հյուրանոցային ոլորտում նույնպես «աշխատողների ավելի քան 50 տոկոսը օտարերկրացիներ են», – ասում է HotellerieSuisse արդյունաբերական ասոցիացիայի ղեկավար Մարտին ֆոն Մուսը՝ մտահոգություն հայտնելով, որ նախաձեռնությունը կվատթարացնի ոլորտում աշխատուժի քրոնիկ պակասը։
ԵՄ շուկա մուտքը վտանգված է
Կան նաև մտավախություններ, որ նախաձեռնությունը կվտանգի Շվեյցարիան ԵՄ-ի հետ կապող հիմնական համաձայնագրերը, ներառյալ նրանց 1999 թվականի «անձանց ազատ տեղաշարժի մասին համաձայնագիրը»։
Անցյալ տարի Շվեյցարիայի ընդհանուր արտահանման կեսից ավելին ուղղվել է ԵՄ՝ ավելի քան 147 միլիարդ շվեյցարական ֆրանկ (159.2 միլիարդ եվրո):
«Մեզ համար եվրոպական շուկա մուտք գործելը կենսական նշանակություն ունի», – ասաց Պիեռ-Իվ Բոնվինը, տեքստիլ մեքենաներ արտադրող Steiger ընկերության ղեկավարը, որն իր ամբողջ արտադրանքը արտահանում է ԵՄ: Հարավ-արևմուտքում՝ Վիոննազում գտնվող ընկերությունը իր արտադրության մի մասը տեղափոխել է Չինաստան, բայց պահպանել է բարձր արժեք ունեցող մեքենաները Շվեյցարիայում:
Շվեյցարիայում Steiger-ի կողմից վարձված 40 մարդկանցից ավելի քան մեկ երրորդը օտարերկրյա քաղաքացիներ են: «Շվեյցարիայում մենք կարող ենք գտնել ինժեներներ՝ մեքենաները նախագծելու, աշխատելու և հավաքելու համար, բայց մեզ պակասում է դրանք փորձարկելու և կարգաբերելու փորձը», – լրագրողներին ասաց Բոնվինը:
«Շվեյցարիայում այս ոլորտում այլևս որևէ ուսուցում չկա, և մենք ստիպված ենք այս մասնագետներին վարձել Ֆրանսիայից և Գերմանիայից», – ասաց նա՝ ընդգծելով, որ առանց այդ հմտությունների «մենք չէինք կարող շարունակել այս մեքենաների արտադրությունը Շվեյցարիայում»:
«Էկոնոմիեսուիս»-ի գլխավոր տնտեսագետ Ռուդոլֆ Մինշն ասել է, որ առաջարկը «վաճառում է անվճար ճաշի պատրանք և չի լուծի մեր բնակարանային կամ երթևեկության խնդիրները»։
Բաց մի թողեք
Կայա Կալլասի կրքերն ու հարությունը
Վաշինգտոնը պլանավորում է կրճատել Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի կործանիչների և ռազմանավերի քանակը
Եվրոպական հանձնաժողովը լրացուցիչ պատասխաններ է փնտրում Վենետիկի բիենալեին Ռուսաստանի մասնակցության վերաբերյալ