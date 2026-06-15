15/06/2026

EU – Armenia

Ինձ չի անհանգստացնում այն, որ մենք 50 տոկոս չենք հավաքել, իսկ գները կբարձրանան

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

Ֆինանսների նախարար Վահե Հովհաննիսյանը Ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում անդրադարձել է ակցիզային հարկի դրույքաչափերի վերանայմանը՝ նշելով, որ փոփոխությունները կապված են գնաճի ճշգրտումների հետ, իսկ հարկի բարձրացումը կազմելու է շուրջ 3 տոկոս։

Նախարարի խոսքով՝ ակցիզային հարկերի փոփոխությունների գործող ծրագիրն ավարտվում է 2026 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, ուստի կառավարությունը պետք է ներկայացնի նոր ծրագիր, որը կգործի 2027 թվականից հետո։

Միաժամանակ Հովհաննիսյանը նշել է, որ որոշ ապրանքատեսակների դեպքում ակցիզային հարկը կնվազի։ Որպես օրինակ նա մատնանշել է մրգօղիներն ու կոնյակը։

Սակայն փաստ է, որ կառավարության նախաձեռնության արդյունքում մի շարք ապրանքների նկատմամբ ակցիզային հարկի դրույքաչափերը կբարձրանան։ Մասնավորապես, փոփոխությունները կվերաբերեն ծխախոտային արտադրանքին, ալկոհոլային խմիչքներին, բենզինին և դիզվառելիքին, ինչը կարող է հանգեցնել այդ ապրանքների թանկացման։

Վահե Հովհաննիսյանն անդրադարձել է խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներին՝ նշելով, որ իրեն չի անհանգստացնում այն հանգամանքը, որ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը չի ստացել ձայների 50 տոկոսը։

Նրա խոսքով՝ այդ հանգամանքը նույնիսկ դրական է գնահատում։ Հովհաննիսյանը անդրադարձել է նաև հարցին, թե արդյոք խնդրահարույց չէ, որ իշխող քաղաքական ուժը խորհրդարանում միանձնյա մեծամասնություն չի ձևավորել․ «Ինձ չի անհանգստացնում այն, որ մենք 50 տոկոս չենք հավաքել, ընդհակառակը՝ ուրախացնում է»։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Զվարթնոց» օդանավակայանում ձերբակալվել է բելառուսցի իրավապաշտպան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հարցում ԱԱԾ տնօրենին․ ինչպես է տեսանկարահանումը հայտնվել Փաշինյանի լրատվամիջոցում. Գեղամ Մանուկյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երդման տեքստը կփոխվի՞

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ – ԵՄ գործընկերության հետագա խորացման մասին․ Մարթա Կոսը հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան․ Լուսանկար

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը սպառնում է Մակրոնին ֆրանսիական գինիների վրա 100% մաքսատուրքերով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ ԱՄՆ-Իրան խաղաղության գործընթացի հաջորդ փուլում․ Կայա Կալլաս

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն լրացուցիչ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ «Կիևի ուղղափառ համալիրին հարվածելու համար»

15/06/2026 infomitk@gmail.com