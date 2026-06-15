ԵՄ անդամակցությունը կազատի Իսլանդիային կրոնայի «գնաճի մեքենայից», ասում է ակտիվիստը

Այս պահին մենք տեղ չունենք բանակցությունների սեղանի շուրջ», – ասել է Իսլանդիայի ԵՄ-ի կողմնակից շարժման առաջնորդ Մագնուսոնը։
Եվրոյին միանալը և ԵՄ կանոնների վերաբերյալ ձայնի իրավունք ստանալը անդամակցությունը կդարձնի արժեքավոր Իսլանդիայի համար, Euractiv-ին ասել է երկրի Եվրոպական շարժման առաջնորդ Մագնուս Արնի Սկյոլդ Մագնուսոնը ԵՄ հանրաքվեից առաջ։
Իսլանդացիները պետք է քվեարկեն օգոստոսի 29-ին՝ այն հարցի շուրջ, թե արդյոք երկիրը պետք է վերսկսի ԵՄ-ի հետ անդամակցության բանակցությունները։ Իսլանդիան ԵՄ անդամակցության հայտ է ներկայացրել 2009 թվականին, սակայն բանակցությունները կանգ են առել 2013 թվականին, և երկիրը հետագայում հետ է վերցրել իր դիմումը։
Մագնուսոնը, որը քարոզարշավ է անցկացնում ԵՄ բանակցությունների վերսկսման համար, ասել է, որ Իսլանդիան արդեն խորապես ինտեգրված է ԵՄ-ին, բայց մնում է սենյակից դուրս, երբ գրվում են նրա տնտեսության մեծ մասը կարգավորող կանոններ։
Նա հավելել է, որ Իսլանդիան չպետք է միանա ԵՄ-ին որպես երկրորդ կարգի անդամ։ Նա պնդում էր, որ միայն լիիրավ անդամակցությունը Իսլանդիային պաշտոնական ձայնի իրավունք կտա Եվրոպական տնտեսական գոտու (ԵՏԳ) միջոցով արդեն իսկ իրականացվող օրենսդրության հարցում, միաժամանակ բացելով ճանապարհը երկրի համար՝ փոխարինելու այն, ինչ նա անվանել է կրոնայի «ինֆլյացիոն մեքենա», եվրոյով։
ԵՏԳ-ն համաձայնագիր է, որը ԵՄ միասնական շուկան ընդլայնում է երեք ոչ ԵՄ երկրների՝ Նորվեգիայի, Իսլանդիայի և Լիխտենշտեյնի վրա։
«Այս պահին մենք սեղանի շուրջ տեղ չունենք», – ասաց նա։ «Եթե մենք միանայինք, մենք նույն ազդեցությունը կունենայինք, ինչ Լյուքսեմբուրգը։ Ես չէի բողոքի դրա համար»։
Մագնուսոնը պնդում էր, որ Գրենլանդիային ռազմական հարված հասցնելու Թրամփի սպառնալիքները աշխարհաքաղաքական ընտրությունը հստակեցրին Իսլանդիայի համար։
«Դուք պատկանո՞ւմ եք մի գերտերության, որը սպառնում է իր դաշնակիցներին և հարևաններին և սակագնային պատերազմներ է մղում նրանց դեմ», – հարցրեց նա։ «Կամ դուք պատկանո՞ւմ եք մի ակումբի, որտեղ մարդիկ աշխատում են պաշտպանել ժողովրդավարությունը, մարդու իրավունքները և մեր ընդհանուր արժեքների շուրջ համերաշխությունը»։
Բրյուսելի ազդեցությունը
Ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարտա Կոսը վերջերս ելույթ ունեցավ իսլանդական հեռուստատեսությամբ՝ անդամակցության գործընթացը քննարկելու համար։
Սակայն Մագնուսոնն ասաց, որ նման միջամտությունները պարտադիր չէ, որ օգտին լինեն ԵՄ-ի կողմնակից արշավին: «Դա երկկողմանի սուր է», – ասաց նա: «Ամեն ինչ, ինչը կարող է դիտվել որպես օտարերկրացիների միջամտություն մեր ընտրական գործընթացին, երբեք ողջունելի չէ»:
Մագնուսոնը մերժեց Իսլանդիայի համալսարանի իր նախկին գործընկեր և եվրոսկեպտիկ Heimssýn կազմակերպության առաջնորդ Հարալդուր Օլաֆսոնի պնդումները, որ Եվրոպական շարժումը մոտ է Եվրոպական հանձնաժողովին կամ ստացել է ուղղորդում Բրյուսելից:
«Մենք որևէ կապ կամ կապ չունենք Եվրոպական հանձնաժողովի հետ», – ասաց Մագնուսոնը:
Նրա ամենամեծ մեկանգամյա ներդրումը կատարվել է Իսլանդիայի արտաքին գործերի նախարարությունից, որը նրան շնորհել է 10 միլիոն իսլանդական կրոն կամ 69,540 եվրո՝ նույնքան գումար, որքան հատկացվել է հակառակորդ արշավին:
«Մենք պարզապես Ռեյկյավիկում և ամբողջ երկրում սովորական մարդիկ ենք, ովքեր հետաքրքրված են ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ կապերով», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
TRIPP նախագիծը դիտարկում ենք որպես կայուն խաղաղությանն ուղղված ներդրում․ Ալիև
Վերահսկե՛ք սա։ ԵՄ-ն մոտենում է կապիտալի շուկաների վերահսկողության կենտրոնացմանը։ Արդյո՞ք երկրները ճիշտ են մտահոգվելու համար
5 բան, որ պետք է իմանալ ԵՄ ավիաուղևորների իրավունքների բարեփոխման համաձայնագրի մասին