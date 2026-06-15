Ուկրաինան հաղթում է անօդաչու թռչող սարքերի պատերազմում։ Հիմա պետք է հաղթել Թրամփին

Մարտադաշտում ձեռքբերումները և Եվրոպայի հետ անօդաչու սարքերի վերաբերյալ համաձայնագրերը Կիևին հազվագյուտ լծակներ են տվել G7 համաշխարհային առաջնորդների գագաթնաժողովին ընդառաջ, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ Վաշինգտոնի ուշադրությունը այլուր է։
Ուկրաինան սպառում է Patriot-ի որսորդական համակարգերը, նրա էլեկտրաէներգետիկ ցանցը մտնում է ամառվա մեջ՝ կաթվածահար լինելով, իսկ նախագահ Դոնալդ Թրամփը կլանված է Իրանի կողմից։ Սակայն տարիներ անց առաջին անգամ Կիևը առաջընթաց է գրանցում։
Երկրի անօդաչու թռչող սարքերը կտրում են ռուսական մատակարարման գծերը և թուլացնում նրա ռազմական և տնտեսական ներուժը։ Նրա ուժերը օգտվել են տեխնոլոգիական նշանակալի զարգացումներից. առաջնագիծը մեծապես կայունացել է. և Կիևը, 2023 թվականից ի վեր առաջին անգամ, վերադարձրել է կորցրած տարածքից ավելի շատ տարածք։ Այս ամենը Ուկրաինային տվել է այն, ինչ նա վաղուց չի ունեցել՝ ժամանակ։
Դա կարող է դաշնակիցներին հազվագյուտ հնարավորություն տալ G7 համաշխարհային առաջնորդների առաջիկա գագաթնաժողովում՝ համոզելու Թրամփին, որ նա պետք է ուշադրություն դարձնի հակամարտությանը և ճնշում գործադրի դաշնակիցների վրա՝ լրացնելու բացերը՝ սկսած օդային պաշտպանությունից մինչև հեռահար հարվածային զենքեր՝ մինչև հաջորդ ռուսական հարձակումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին փորձել է օգտվել այս ավելի վարդագույն պատկերից՝ ակտիվացնելով իր դիվանագիտական ներգրավվածությունը ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի հետ, միաժամանակ հրապարակավ և մասնավոր կերպով կոչ անելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին քննարկել, թե ինչպես ավարտել պատերազմը: Այժմ հրատապ հարցն այն է, թե ինչպես մեծացնել Արևմուտքի աջակցությունը այնքան, որ Ռուսաստանը բարի կամքով բանակցություններ վարի։
«Գիտակցվում է, որ իրավիճակը այնքան էլ թեժ չէ, որքան նախկինում էր», – ասել է Սպիտակ տան բարձրաստիճան պաշտոնյան: «Կան քիչ բախումներ: Բայց այնպես չէ, ինչպես երկու տարի առաջ էր, կամ մեկ տարի առաջ»։
Թրամփը անցյալ տարի քննադատեց Զելենսկիին գործարքը չընդունելու համար և մեղադրեց նրան իր դերը չափազանցնելու մեջ: Բայց դա տեղի ունեցավ մինչև Կիևի հեռանկարների բարելավումը: Եվրոպացի դիվանագետները նշեցին, որ G7-ը, որը սկսվում է երկուշաբթի օրը, պետք է հնարավորություն լինի Ուկրաինայի կողմնակիցների համար՝ հստակորեն վերահաստատելու իրենց աջակցությունը Կիևին Ռուսաստանի դեմ, այդ թվում՝ ռազմական և ֆինանսական միջոցներով։
«Եվրոպացիներն այսօր ստանձնում են Ուկրաինային տրամադրվող օգնության գրեթե 100 տոկոսը, սակայն կարևոր է, որ մեր G7 գործընկերները, մասնավորապես՝ Միացյալ Նահանգները, շարունակեն իրենց ներդրումն ունենալ կամ գոնե չթուլացնեն իրենց աջակցությունը», – ասել է ԵՄ խոշոր երկրի դիվանագետը, որը, ինչպես մյուսները, գաղտնի գագաթնաժողովի ծրագրերը քննարկելու համար անանուն մնալու իրավունք է ստացել։
ԵՄ-ն առաջիկա ամիսներին Ուկրաինայի ֆինանսական կարիքները հոգացել է 90 միլիարդ եվրոյի վարկի միջոցով։ Սակայն Կիևը փնտրում է առնվազն 20 միլիարդ եվրո՝ Ռուսաստանի դեմ մարտական հաջողությունները կրկնապատկելու համար։
«Բոլորը տեսնում են, որ Ռուսաստանը այրվում է, և մենք ուզում ենք, որ այն ավելի շատ այրվի, բայց մեզ ֆինանսավորում է պետք դրա համար», – ասել է Ուկրաինայի պաշտպանության բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Աշխարհի առաջնորդները, այդ թվում՝ Թրամփը, կհանդիպեն Զելենսկու հետ Էվիան-լե-Բենում երկու ժամ տևողությամբ հանդիպման ժամանակ։ Սակայն դեռևս անհայտ է, թե արդյոք Թրամփը և Զելենսկին գագաթնաժողովում դեմ առ դեմ կխոսեն։ Սպիտակ տան պաշտոնյան ասել է, որ հանդիպում նախատեսված չէ, մինչդեռ ուկրաինացի պաշտոնյան ասել է, որ դեռ կարելի է ինչ-որ բան կազմակերպել։
Հիմնական հարցը Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև խաղաղության բանակցությունների ապագան է։ Մինչ ԱՄՆ-ն նահանջել է Իրանի ճգնաժամի ֆոնին, Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարը G7-ից առաջ հայտարարել է, որ Կիևը դեռևս Վաշինգտոնին է տեսնում բանակցությունների ղեկավարման մեջ: Տարբերությունն այն է, որ Ուկրաինան ցանկանում է, որ եվրոպացի առաջնորդները նույնպես մասնակցեն, չնայած այն հարցը, թե ով կարող է ներկայացնել եվրոպացիներին, բուռն և անորոշ բանավեճի առարկա է։
Եվ՛ Կիևը, և՛ նրա եվրոպացի դաշնակիցները համաձայն են, որ ապագա խաղաղության բանակցությունների համատեղ մոտեցումը պետք է բացառի Մոսկվային տարածքային զիջումների տրամադրումը՝ առանց Ռուսաստանի իրավական ճանաչման Դոնբասի վիճելի տարածաշրջանում։
Նույնիսկ Կիևի հաջողություններով հանդերձ, Ռուսաստանը դեռևս կարողացել է քաոս առաջացնել Ուկրաինայում և նրա ենթակառուցվածքներում: Զելենսկին ասել է, որ Ուկրաինան ամսական օգտագործում է 60-ից 70 հակահրթիռային հրթիռ: Դա ավելին է, քան համակարգի ամերիկյան արտադրող Raytheon-ը ներկայումս արտադրում է։
Ուկրաինայի առաջնորդը ԱՄՆ-ից թույլտվություն է ստանում Patriot հակահրթիռային համակարգեր արտադրելու համար և խնդրել է Գերմանիային տրամադրել տասնյակ հակահրթիռային համակարգեր իր պաշարներից՝ Կիևի կողմից ավելի ուշ արտադրվողների դիմաց։
«Զելենսկին հստակորեն հայտարարել է, որ իրեն ավելի շատ հրթիռներ են անհրաժեշտ», – ասել է Սպիտակ տան պաշտոնյան։
Իրանի հետ խաղաղության համաձայնագրի շուրջ անորոշությունը միայն ամրապնդում է Վաշինգտոնի ուշադրությունը Մերձավոր Արևելքում։ Թրամփի օգնականներ Սթիվ Վիտկոֆը և Ջարեդ Քուշները գլխավոր բանակցողներն են ինչպես Իրանի, այնպես էլ Ռուսաստան-Ուկրաինա հակամարտությունների համար։ Նրանք շարունակել են զրուցել Զելենսկու և նրա թիմի հետ, այդ թվում՝ այս ամիս, սակայն Սպիտակ տունը որևէ անհապաղ առաջընթաց չի սպասում։
Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն անցյալ ամիս հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ի ջանքերը՝ դիվանագիտական լուծում գտնելու հարցում «լճացել են»։
Եվրոպացիները, հավանաբար, կօգտագործեն G7-ը՝ ԱՄՆ-ին Ուկրաինայի հետ անօդաչու թռչող սարքերի վերաբերյալ համաձայնագիր կնքելու առավելությունների մասին համոզելու համար։
Կիևը այս գաղափարը ներկայացրել է անցյալ ամռանը, սակայն Թրամփի վարչակազմը դեմ է եղել։ Նախագահը չի ցանկանում, որ իրեն Զելենսկիին հաղթանակ տանեն, ասել է եվրոպացի պաշտոնյան, որը զրույցներ է ունեցել Թրամփի վարչակազմում։
Սակայն Կիևը գտել է այլ պատրաստակամ գործընկերներ։ Ուկրաինացիները Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Կանադայի հետ ստորագրել են արդյունաբերական համագործակցության մի շարք համաձայնագրեր՝ անօդաչու թռչող սարքեր արտադրելու այնպիսի մասշտաբով, որին ուկրաինական արդյունաբերությունը դեռևս դժվարանում է հասնել։
Նոր աջերը ունեն քրիստոնեական Ամերիկա կառուցելու ծրագիր
Բրիտանական ընկերությունների մի խումբ այս տարի Ուկրաինային կմատակարարի 120,000 անօդաչու թռչող սարք՝ անցյալ տարի կնքված մի շարք պայմանագրերի շրջանակներում: Կանադան մայիսին Ուկրաինայի հետ նմանատիպ անօդաչու թռչող սարքերի վերաբերյալ պայմանագիր է կնքել՝ անօդաչու թռչող սարքեր կառուցելու և դրանք ռազմաճակատ ուղարկելու համար: Գերմանական պաշտպանական հսկա Rheinmetall-ը և եվրոպական բազմազգ հրթիռներ արտադրողները նույնպես այս տարի համագործակցել են ուկրաինական ընկերությունների հետ հրթիռային և զրահապատ մեքենաների ծրագրերի շուրջ:
Եվրոպան նույնպես փորձնական քայլեր է ձեռնարկել ռուսների հետ անմիջական կապ հաստատելու ուղղությամբ, այդ թվում՝ Մոսկվայում Մեծ Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի դեսպանների և Ռուսաստանի ներկայացուցչի միջև հանդիպումը:
Սակայն ԵՄ-ն բաժանված է այն հարցում, թե արդյոք պետք է պաշտոնական բանակցային ուղի փնտրել Մոսկվայի հետ: Եվ մնում է անհասկանալի, թե արդյոք Պուտինը պատրաստ է նստել եվրոպացի առաջնորդների հետ:
Ուկրաինան նաև ճնշում է գործադրել ԱՄՆ-ի և նրա դաշնակիցների վրա՝ Մոսկվայի վրա տնտեսական ճնշումը ուժեղացնելու համար, սակայն ստացել է խառը արդյունքներ, մասնավորապես՝ Վաշինգտոնից։ ԵՄ-ն ապրիլին ընդունեց Ռուսաստանի նկատմամբ իր 20-րդ պատժամիջոցների փաթեթը, սակայն հետ պահեց ռուսական նավթատարների ծովային ծառայությունների արգելքի կենտրոնական մասը՝ հույս ունենալով, որ ԱՄՆ-ն կաջակցի G7-ում ջանքերին, ասացին երկու եվրոպացի պաշտոնյաներ։
Վաշինգտոնը հակառակ ուղղությամբ է շարժվել։ Մարտից ի վեր այն Ռուսաստանին մեղմացրել է պատժամիջոցները և մի շարք 30-օրյա նավթային արտոնություններ է տվել՝ Իրանի պատերազմից տուժած շուկաները կայունացնելու համար։
Առնվազն, Թրամփի հետաքրքրությունը Ուկրաինայի դեմ պայքարում պահպանելը հաղթանակ կլինի Կիևի և նրա կողմնակիցների համար։ Մակրոնը հույս ունի հյուրընկալել Թրամփին Վերսալում մասնավոր ընթրիքի՝ Ուկրաինայի և Եվրոպայի համար կարևոր այլ հարցերի շուրջ նրա ներգրավվածությունը ամրապնդելու համար։ Թրամփը, գոնե առայժմ, չի պլանավորում գնալ։
Էվիանը այս ամռանը բարձր խաղադրույքներով դիվանագիտական ֆորումների շարքի միայն առաջին կանգառն է։ Լեհաստանը և Ուկրաինան համատեղ կազմակերպում են Ուկրաինայի վերականգնման համաժողովը Գդանսկում՝ G7-ից անմիջապես հետո։ Այնուհետև Անկարայում կկայանա ՆԱՏՕ-ի բարձր խաղադրույքներով գագաթնաժողով, որտեղ Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցությունն ու պաշտպանության ծախսերը կարևոր տեղ կզբաղեցնեն։ Իսկ դրանից հետո Մակրոնը կհրավիրի այսպես կոչված «Կամքի կոալիցիայի» հանդիպում, որը այն երկրներն են, որոնք խոստացել են զորքեր և աջակցություն տրամադրել պատերազմի ավարտից հետո։
Բաց մի թողեք
Շվեյցարացի ընտրողները մերժեցին բնակչության թիվը 10 միլիոնով սահմանափակելու առաջարկը, որը կսահմանափակեր ներգաղթը
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի վրա կատարված հարվածները խլեցին առնվազն ինը մարդու կյանք և հրդեհեցին Կիևի պատմական տաճարը. Լուսանկարներ
Իրանը հրապարակել է ԱՄՆ-ի հետ կնքված գործարքի մանրամասները