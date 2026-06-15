15/06/2026

EU – Armenia

Թրամփը հայտարարել է Իրանի հետ խաղաղության գործարքի մասին

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարել է Իրանի հետ խաղաղության գործարքն ավարտին հասցնելու մասին։

ԱՄՆ նախագահն այդ մասին գրել է Truth Social սոցցանցի իր էջում։

«Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ գործարքն ավարտին է հասցվել։ Բոլորին շնորհավորում եմ։ Այս պահից ես ամբողջությամբ թույլատրում եմ Հորմուզի նեղուցի անմաքս բացումը և միաժամանակ թույլատրում եմ անհապաղ հանել Միացյալ Նահանգների ռազմածովային շրջափակումը։ Աշխարհի նավեր, միացրեք ձեր շարժիչները։ Թող նավթը հոսի»,- գրել է Թրամփը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մարդկային մնացորդներ են հայտնաբերվել լեհական գյուղում, գնահատվում է ավելի քան 30 դիակ

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հազարավոր մարդիկ հավաքվել են Լոնդոնում՝ նշելու «Գույնի զորքը» տոնակատարությունը

14/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն և Իրանը վիրտուալ ձևաչափով հուշագիր կստորագրեն

14/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպե՞ս է Հիքմեթ Հաջիևը ժամանել Հայաստան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե որևէ Ալիևի կոշիկ լպստողի մտքով անգամ կարող է անցնել, որ նախագահ Քոչարյանը կարող է փախչել երկրից, նա չարաչար սխալվում է․ Բագրատ Միկոյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը հատեց ընտրակեղծիքների կարմիր գիծը. Նարեկ Կարապետյան

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հայտարարել է Իրանի հետ խաղաղության գործարքի մասին

15/06/2026 infomitk@gmail.com