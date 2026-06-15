ԵՄ-ն լրացուցիչ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ «Կիևի ուղղափառ համալիրին հարվածելու համար»

Եվրոպական Միությունը լրացուցիչ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ՝ սև ցուցակում ներառելով ավելի քան 80 անհատների և կազմակերպությունների, հաղորդել է ԵՄ Խորհուրդը։
Ցանկը ներառում է նաև Ռուսաստանին որոշ բարեկամ երկրների։
Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ, ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասն X-ում հայտնել է, որ ԵՄ-ն լրացուցիչ պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ՝ Ուկրաինայի մայրաքաղաքի վրա հարվածներից հետո։
Նրա կարծիքով՝ Կիեւ – Պեչերսկի Լավրային հասցված վնասը հասցվել է Ռուսաստանի կողմից Կիևում պաշտպանական արդյունաբերության օբյեկտների և տարածքային զորակոչի կենտրոնների դեմ պատասխան հարվածի հետևանքով։
ԵՄ գերագույն ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ նոր սահմանափակող միջոցառումներն ուղղված են Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի և դրա «ստվերային նավատորմի դեմ»։
Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ ամերիկյան Patriot հրթիռն է հարվածել հին ուղղափառ վանքի շենքերի համալիրին, երբ ՀՕՊ համակարգը գործել է։ Ռազմական գերատեսչության տվյալներով՝ հարվածի պատճառը կարող էր լինել Patriot հրթիռի ժամկետանց լինելը։
Բաց մի թողեք
Թրամփը սպառնում է Մակրոնին ֆրանսիական գինիների վրա 100% մաքսատուրքերով
ԵՄ-ն պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ ԱՄՆ-Իրան խաղաղության գործընթացի հաջորդ փուլում․ Կայա Կալլաս
Պուտինն ու Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել. այն տևել է շուրջ մեկ ժամ