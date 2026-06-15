15/06/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն լրացուցիչ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ «Կիևի ուղղափառ համալիրին հարվածելու համար»

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

Եվրոպական Միությունը լրացուցիչ պատժամիջոցներ է սահմանել Ռուսաստանի դեմ՝ սև ցուցակում ներառելով ավելի քան 80 անհատների և կազմակերպությունների, հաղորդել է ԵՄ Խորհուրդը։

Ցանկը ներառում է նաև Ռուսաստանին որոշ բարեկամ երկրների։

Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ, ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասն X-ում հայտնել է, որ ԵՄ-ն լրացուցիչ պատժամիջոցներ է կիրառել Ռուսաստանի դեմ՝ Ուկրաինայի մայրաքաղաքի վրա հարվածներից հետո։

Նրա կարծիքով՝ Կիեւ – Պեչերսկի Լավրային հասցված վնասը հասցվել է Ռուսաստանի կողմից Կիևում պաշտպանական արդյունաբերության օբյեկտների և տարածքային զորակոչի կենտրոնների դեմ պատասխան հարվածի հետևանքով։

ԵՄ գերագույն ներկայացուցիչը ընդգծել է, որ նոր սահմանափակող միջոցառումներն ուղղված են Ռուսաստանի ռազմաարդյունաբերական համալիրի և դրա «ստվերային նավատորմի դեմ»։

Ավելի վաղ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել էր, որ ամերիկյան Patriot հրթիռն է հարվածել հին ուղղափառ վանքի շենքերի համալիրին, երբ ՀՕՊ համակարգը գործել է։ Ռազմական գերատեսչության տվյալներով՝ հարվածի պատճառը կարող էր լինել Patriot հրթիռի ժամկետանց լինելը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը սպառնում է Մակրոնին ֆրանսիական գինիների վրա 100% մաքսատուրքերով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ ԱՄՆ-Իրան խաղաղության գործընթացի հաջորդ փուլում․ Կայա Կալլաս

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պուտինն ու Թրամփը հեռախոսազրույց են ունեցել. այն տևել է շուրջ մեկ ժամ

15/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Առեղծվածային դեպք՝ Լոռու մարզում. 2 ժամ է՝ փրկարարները, պարեկներն ու համայնքային ոստիկանները քաղաքացիների հետ Վանաձոր քաղաքում որոնում են Փամբակ գետն ընկած 7-ամյա և 13-ամյա քույրերին. Լուսանկարներ

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՀՀ – ԵՄ գործընկերության հետագա խորացման մասին․ Մարթա Կոսը հուլիսի 5-ին կայցելի Հայաստան․ Լուսանկար

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը սպառնում է Մակրոնին ֆրանսիական գինիների վրա 100% մաքսատուրքերով

15/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ ԱՄՆ-Իրան խաղաղության գործընթացի հաջորդ փուլում․ Կայա Կալլաս

15/06/2026 infomitk@gmail.com