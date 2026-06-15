ԵՄ-ն պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ ԱՄՆ-Իրան խաղաղության գործընթացի հաջորդ փուլում․ Կայա Կալլաս

Եվրոպական Միությունը պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ ԱՄՆ-Իրան խաղաղության գործընթացի հաջորդ փուլում, ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ, ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը։
«ԱՄՆ-ն և Իրանը հայտարարել են Հորմուզի նեղուցում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու և նավագնացությունը վերսկսելու համաձայնագրի մասին։ Սա նշանակում է պոտենցիալ առաջընթաց։
Դա կարող է ստեղծել խիստ անհրաժեշտ պայմաններ Իրանի միջուկային ծրագրի և այլ կարևոր հարցերի շուրջ ավելի խորը բանակցությունների համար։ Ուժի մեջ մտնելուց հետո այս համաձայնագիրը պետք է նաև նպաստի համաշխարհային էներգետիկ ճգնաժամի մեղմմանը։
Վերջին օրերին ես խոսել եմ իմ իրանցի և մերձավորարևելյան գործընկերների հետ, և այսօր ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները կքննարկեն, թե ինչպես կարող է ԵՄ-ն ակտիվ դեր խաղալ հաջորդ փուլում։ Տնտեսական ազդեցությունից մինչև միջուկային փորձագիտություն և Պարսից ծոցի գործընկերների հետ երկարատև հարաբերություններ, ԵՄ-ն պատրաստ է նպաստել կայուն կարգավորման հասնելուն», – գրել է եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը։
Բաց մի թողեք
Գերմանիան և Լեհաստանը պատրաստվում են ընդլայնել իրենց պաշտպանական համագործակցությունը
Լուկաշենկոն ներողություն է խնդրում Զելենսկիից՝ նրան անվանելով «երիտասարդ և անփորձ»
Թրամփը ակնարկում է, որ ԱՄՆ-ն կարող է վերսկսել Ռուսաստանի նկատմամբ նավթային պատժամիջոցները