17/06/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ ԱՄՆ-Իրան խաղաղության գործընթացի հաջորդ փուլում․ Կայա Կալլաս

infomitk@gmail.com 15/06/2026 1 min read

Եվրոպական Միությունը պատրաստ է ակտիվ դեր խաղալ ԱՄՆ-Իրան խաղաղության գործընթացի հաջորդ փուլում, ասել է Եվրոպական հանձնաժողովի փոխնախագահ, ԵՄ արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալլասը։

«ԱՄՆ-ն և Իրանը հայտարարել են Հորմուզի նեղուցում ռազմական գործողությունները դադարեցնելու և նավագնացությունը վերսկսելու համաձայնագրի մասին։ Սա նշանակում է պոտենցիալ առաջընթաց։

Դա կարող է ստեղծել խիստ անհրաժեշտ պայմաններ Իրանի միջուկային ծրագրի և այլ կարևոր հարցերի շուրջ ավելի խորը բանակցությունների համար։ Ուժի մեջ մտնելուց հետո այս համաձայնագիրը պետք է նաև նպաստի համաշխարհային էներգետիկ ճգնաժամի մեղմմանը։

Վերջին օրերին ես խոսել եմ իմ իրանցի և մերձավորարևելյան գործընկերների հետ, և այսօր ԵՄ արտաքին գործերի նախարարները կքննարկեն, թե ինչպես կարող է ԵՄ-ն ակտիվ դեր խաղալ հաջորդ փուլում։ Տնտեսական ազդեցությունից մինչև միջուկային փորձագիտություն և Պարսից ծոցի գործընկերների հետ երկարատև հարաբերություններ, ԵՄ-ն պատրաստ է նպաստել կայուն կարգավորման հասնելուն», – գրել է եվրոպական դիվանագիտության ղեկավարը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գերմանիան և Լեհաստանը պատրաստվում են ընդլայնել իրենց պաշտպանական համագործակցությունը

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լուկաշենկոն ներողություն է խնդրում Զելենսկիից՝ նրան անվանելով «երիտասարդ և անփորձ»

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը ակնարկում է, որ ԱՄՆ-ն կարող է վերսկսել Ռուսաստանի նկատմամբ նավթային պատժամիջոցները

17/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Խախտումներ են հայտնաբերվել «Արարատցեմենտ»-ին 458 հա մակերեսով հողամասը վարձակալությամբ տրամադրման գործընթացում

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանական վարչակարգի կողմից ոչնչացվել են աստղաշենցի մարտիկների հիշատակը հավերժացնող հուշարձաններ․ Լուսանկար

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սրբուհի Գալյանին գործուղում է ՌԴ

17/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուբեն Վարդանյանը շուրջ 3 տարի տանջվում է Բաքվի բանտում, իսկ Դիլիջանի համայնքապետարանը Ռուբեն Վարդանյանի ընկերությանը դատի է տվել

17/06/2026 infomitk@gmail.com