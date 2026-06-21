21/06/2026

EU – Armenia

Հարձակում Կրասնոդարի առևտրի կենտրոնում․ մեկ կին զոհվել է. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 21/06/2026 1 min read

Ռուսաստանի Կրասնոդար քաղաքում մաչետեով զինված անձը հարձակվել է առևտրի կենտրոնի այցելուների վրա։

Այս մասին գրել են ռուսական լրատվամիջոցները։

Նախնական տվյալներով՝ դեպքը տեղի է ունեցել հունիսի 20-ին՝ Կրասնոդարի West Mall առևտրի կենտրոնում։ Հարձակումից հետո առևտրի կենտրոնում խուճապ է սկսվել, իսկ այցելուները փորձել են դուրս գալ տարածքից։ Նախնական տեղեկություններով՝ հարձակման հետևանքով մեկ կին զոհվել է։ Եվս մի քանի մարդ, այդ թվում՝ առևտրի կենտրոնի անվտանգության աշխատակիցը, վնասվածքներ են ստացել։

Հարձակվողը ձերբակալվել է։ Նա 19 տարեկան է։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մեծ Բրիտանիայում երկու գնացքների բախումից հետո վարորդը մահացել է, իսկ ինը մարդ գտնվում է ծանր վիճակում

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիայի հարավում կայծակը 10 մարդու կյանք է խլել

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմը դադարեցնում է բենզինի վաճառքը վառելիքի ճգնաժամի պատճառով

21/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածու Ջորդան Բարդելան խոստանում է հաղթել 2027 թվականի ընտրություններում և փոխել ԵՄ-ի ուղղությունը

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ Բրիտանիայում երկու գնացքների բախումից հետո վարորդը մահացել է, իսկ ինը մարդ գտնվում է ծանր վիճակում

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիայի հարավում կայծակը 10 մարդու կյանք է խլել

21/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի կողմից օկուպացված Ղրիմը դադարեցնում է բենզինի վաճառքը վառելիքի ճգնաժամի պատճառով

21/06/2026 infomitk@gmail.com