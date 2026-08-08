ԱԳ նախկին նախարարին կբանտարկե՞ն. Լուսանկար

Հունգարիայում նախկին արտգործնախարար Պետեր Սիյարտոյի գործով հետաքննությունը փոխանցվել է Բուդապեշտի ոստիկանություն։ Նա կասկածվում է ենթադրաբար կաշառք ստանալու մեջ։
Խորհրդարանը լքելուց հետո Սիյարտոն զրկվել է պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նա կարող է դատապարտվել մինչև երեք տարվա ազատազրկման։
Միևնույն ժամանակ, իշխանությունները հետաքննում են չինական էլեկտրական մեքենաների արտադրող BYD-ին տրամադրվող պետական սուբսիդիաները, որտեղ Սիյարտոն պաշտոն է զբաղեցրել քաղաքականությունը լքելուց հետո։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանի Հյուսիսային Կերայից «քառասուն բալիստիկ հրթիռ և արձակման վեց կայան է ստացել»
Ադրբեջանն աջակցել է Վրաստանին․ հայտարարություն
Պարզվում է, 2008-ին ռուս – վրացական պատերազմում էլ գաղտնիք կա