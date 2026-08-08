08/08/2026

EU – Armenia

ԱԳ նախկին նախարարին կբանտարկե՞ն. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 08/08/2026 1 min read

Հունգարիայում նախկին արտգործնախարար Պետեր Սիյարտոյի գործով հետաքննությունը փոխանցվել է Բուդապեշտի ոստիկանություն։ Նա կասկածվում է ենթադրաբար կաշառք ստանալու մեջ։

Խորհրդարանը լքելուց հետո Սիյարտոն զրկվել է պատգամավորական անձեռնմխելիությունից։ Մեղավոր ճանաչվելու դեպքում նա կարող է դատապարտվել մինչև երեք տարվա ազատազրկման։

Միևնույն ժամանակ, իշխանությունները հետաքննում են չինական էլեկտրական մեքենաների արտադրող BYD-ին տրամադրվող պետական ​​սուբսիդիաները, որտեղ Սիյարտոն պաշտոն է զբաղեցրել քաղաքականությունը լքելուց հետո։

ԱԳ նախկին նախարարին կբանտարկե՞ն

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանի Հյուսիսային Կերայից «քառասուն բալիստիկ հրթիռ և արձակման վեց կայան է ստացել»

08/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանն աջակցել է Վրաստանին․ հայտարարություն

08/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պարզվում է, 2008-ին ռուս – վրացական պատերազմում էլ գաղտնիք կա

08/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Բացահայտվել է Հովիկ Աբրահամյանի որդու՝ Արգամ Աբրահամյանի կողմից պատվիրված սպանության դեպքը․ նա ձերբակալվել է

08/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԳ նախկին նախարարին կբանտարկե՞ն. Լուսանկար

08/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի Հյուսիսային Կերայից «քառասուն բալիստիկ հրթիռ և արձակման վեց կայան է ստացել»

08/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի պայքարը ռուսական գազից կախվածության դեմ դանդաղել է․ «Welt am Sonntag»

08/08/2026 infomitk@gmail.com