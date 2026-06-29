29/06/2026

EU – Armenia

Ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է առողջապահության նախկին նախարար, վիրաբույժ Գագիկ Ստամբուլցյանի մարմինը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

Հունիսի 28-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Արարատի մարզում։

Ժամը 14։15-ի սահմաններում ՀՀ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Պարեկային ծառայության Արարատի մարզի գումարտակում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Երևան–Երասխ ավտոճանապարհի 45-րդ կմ հատվածում՝ Վեդիի վարչական տարածքում, «Changan» մակնիշի ավտոմեքենայում դի կա։

Տեղում պարզվել է, որ ստացված օպերատիվ տեղեկությունները հավաստի են։ Նշված ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է տղամարդու դի։

Screenshot_13.jpg (144 KB)

Դեպքի փաստով Վեդու քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ պարզվում են ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ և մահացած վարորդի ինքնությունը։

Քննչականի հանձնարարականով ավտոմեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության Վեդու բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք։

Վարորդը «Ավանգարդ» բժշկական կենտրոնի հիմնադիր, Ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, առողջապահության նախկին նախարար Գագիկ Ստամբուլցյանն է, ով, նախնական տեղեկություններով, ավտոմեքենան վարելիս հանկարծամահ է եղել, ինչն էլ դարձել է վթարի պատճառ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Առեղծվածային դեպք, «Nissan»-ի սրահում հայտնաբերել են 4 կիսամnխրացած մարմիններ. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փամբակ գետում փրկարարներն ու ջրասուզակները հայտնաբերել են 2 օր առաջ ջրաhեղձ եղած տղամարդուն

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինքնասպանություն Գյումրիում. տղամարդը վերջ է տվել կյանքին՝ ձեռքում նռնակը պայթեցնելով

28/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչո՞ւ է ԵՄ արտաքին քաղաքականության ծառայությունը պայքարում իր ապագայի համար

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովա, Ուկրաինա, Հունգարիա, Հայաստան. այս երկրները ռուսական քարոզչական արշավի լուրջ թիրախ են դարձել. Ցահքնա

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովից առաջ արգելվել է հավաքվել, տոնել, բողոքել, նկարահանել. կան ձերբակալվածներ

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ավտոմեքենայում հայտնաբերվել է առողջապահության նախկին նախարար, վիրաբույժ Գագիկ Ստամբուլցյանի մարմինը. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com