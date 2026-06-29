29/06/2026

EU – Armenia

Հրաձգության հետևանքով զոհեր կան

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

Գերմանիայի Ստորին Սաքսոնիա երկրամասի Շտադե քաղաքում տեղի է ունեցել հրաձգություն։ Հաղորդվել է մի քանի զոհերի մասին։

Միջադեպի կապակցությամբ սկսվել է լայնածավալ գործողություն։

Ոստիկանությունը հայտնել է, որ կրակոցների հետևանքով կան զոհեր։ Սակայն, ըստ առկա տեղեկությունների, հանրության համար սպառնալիք չկա։

Ոստիկանությունը շարունակում է դեպքի վայրի զննումը և հետաքննությունը։ Զոհերի թվի, նրանց ինքնության և միջադեպի պատճառների վերաբերյալ մանրամասները դեռևս հայտնի չեն։

Գերմանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ, միջադեպը տեղի է ունեցել քաղաքի կենտրոնում գտնվող բնակելի շենքում։ Կրակոցների մասին հաղորդագրություններից հետո տարածք են ուղարկվել բազմաթիվ ոստիկանական ստորաբաժանումներ և շտապօգնության խմբեր։

T-online լրատվական պորտալը, հղում անելով նախնական հաղորդագրությունների, պնդում է, որ միջադեպի հետևանքով զոհվել է հինգ մարդ։

Թերթի հաղորդմամբ, իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, լսվել են բազմաթիվ կրակոցներ։ Իրավապահ մարմինները արդեն ձերբակալել են մի քանի մարդու, այդ թվում՝ կասկածյալ կրակոց կատարողին։

Դեպքը տեղի է ունեցել Դանկերշտրասեում, որտեղ գտնվում է մայրերի և երեխաների համար նախատեսված ապաստարան։

Bild թերթը նույնպես հաղորդել է մի քանի մահացածների մասին։ Սակայն այս թվերը դեռևս չեն հաստատվել պաշտոնական իշխանությունների կողմից։ Հետաքննության ընթացքում իշխանությունները, ինչպես սպասվում է, ավելի շատ մանրամասներ կտրամադրեն միջադեպի պատճառի և մահացածների թվի մասին։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նեթանյահուն Էրդողանի սպառնալիքների պատճառով կզանգի Թրամփին

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նախկին վարչապետը նոր պաշտոնի է հավակնում

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան կարևոր գործընկեր է․ Կալլաս

29/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տիգրան Արզաքանցյանն ու Նատալիա Ռոտենբերգն այլևս միասին չեն. անգամ «Անթույլատրելի է նրանց շփումը»

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական հայացքների համար ինձ ազատեցին պաշտոնից. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com