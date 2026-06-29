Հրաձգության հետևանքով զոհեր կան

Գերմանիայի Ստորին Սաքսոնիա երկրամասի Շտադե քաղաքում տեղի է ունեցել հրաձգություն։ Հաղորդվել է մի քանի զոհերի մասին։
Միջադեպի կապակցությամբ սկսվել է լայնածավալ գործողություն։
Ոստիկանությունը հայտնել է, որ կրակոցների հետևանքով կան զոհեր։ Սակայն, ըստ առկա տեղեկությունների, հանրության համար սպառնալիք չկա։
Ոստիկանությունը շարունակում է դեպքի վայրի զննումը և հետաքննությունը։ Զոհերի թվի, նրանց ինքնության և միջադեպի պատճառների վերաբերյալ մանրամասները դեռևս հայտնի չեն։
Գերմանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ, միջադեպը տեղի է ունեցել քաղաքի կենտրոնում գտնվող բնակելի շենքում։ Կրակոցների մասին հաղորդագրություններից հետո տարածք են ուղարկվել բազմաթիվ ոստիկանական ստորաբաժանումներ և շտապօգնության խմբեր։
T-online լրատվական պորտալը, հղում անելով նախնական հաղորդագրությունների, պնդում է, որ միջադեպի հետևանքով զոհվել է հինգ մարդ։
Թերթի հաղորդմամբ, իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, լսվել են բազմաթիվ կրակոցներ։ Իրավապահ մարմինները արդեն ձերբակալել են մի քանի մարդու, այդ թվում՝ կասկածյալ կրակոց կատարողին։
Դեպքը տեղի է ունեցել Դանկերշտրասեում, որտեղ գտնվում է մայրերի և երեխաների համար նախատեսված ապաստարան։
Bild թերթը նույնպես հաղորդել է մի քանի մահացածների մասին։ Սակայն այս թվերը դեռևս չեն հաստատվել պաշտոնական իշխանությունների կողմից։ Հետաքննության ընթացքում իշխանությունները, ինչպես սպասվում է, ավելի շատ մանրամասներ կտրամադրեն միջադեպի պատճառի և մահացածների թվի մասին։
Բաց մի թողեք
Նեթանյահուն Էրդողանի սպառնալիքների պատճառով կզանգի Թրամփին
Նախկին վարչապետը նոր պաշտոնի է հավակնում
Թուրքիան կարևոր գործընկեր է․ Կալլաս