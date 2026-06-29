Նախկին վարչապետը նոր պաշտոնի է հավակնում

Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Կիր Ստարմերը մտադիր է առաջիկայում առաջադրվել ՆԱՏՕ-ի Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։
Այս մասին հայտնում է The Observer պարբերականը։
Համաձայն հաղորդման, բրիտանացի քաղաքական գործիչը մտադիր է առաջադրվել դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի 28 թվականի ընտրություններում։
Հոդվածում ասվում է, որ եթե Ստարմերը նման հավակնություն ունի, ապա պետք է երկար ժամանակ նախապատրաստվի ու առնվազն ստանա բրիտանական իշխանությունների աջակցությունը։
Հիշեցնենք, որ Ստարմերը հունիսի 22-ին տեղեկացրել էր Չարլզ 3-րդ թագավորին, որ որոշում է կայացրել հրաժարական տալ վարչապետի պաշտոնից։
Բաց մի թողեք
Նեթանյահուն Էրդողանի սպառնալիքների պատճառով կզանգի Թրամփին
Թուրքիան կարևոր գործընկեր է․ Կալլաս
Հրաձգության հետևանքով զոհեր կան