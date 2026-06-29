29/06/2026

EU – Armenia

Նախկին վարչապետը նոր պաշտոնի է հավակնում

infomitk@gmail.com 29/06/2026 1 min read

Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Կիր Ստարմերը մտադիր է առաջիկայում առաջադրվել ՆԱՏՕ-ի Գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում։

Այս մասին հայտնում է The Observer պարբերականը։

Համաձայն հաղորդման, բրիտանացի քաղաքական գործիչը մտադիր է առաջադրվել դաշինքի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնի 28 թվականի ընտրություններում։

Հոդվածում ասվում է, որ եթե Ստարմերը նման հավակնություն ունի, ապա պետք է երկար ժամանակ նախապատրաստվի ու առնվազն ստանա բրիտանական իշխանությունների աջակցությունը։

Հիշեցնենք, որ Ստարմերը հունիսի 22-ին տեղեկացրել էր Չարլզ 3-րդ թագավորին, որ որոշում է կայացրել հրաժարական տալ վարչապետի պաշտոնից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նեթանյահուն Էրդողանի սպառնալիքների պատճառով կզանգի Թրամփին

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիան կարևոր գործընկեր է․ Կալլաս

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրաձգության հետևանքով զոհեր կան

29/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Տիգրան Արզաքանցյանն ու Նատալիա Ռոտենբերգն այլևս միասին չեն. անգամ «Անթույլատրելի է նրանց շփումը»

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքական հայացքների համար ինձ ազատեցին պաշտոնից. Լուսանկար

29/06/2026 infomitk@gmail.com