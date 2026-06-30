30/06/2026

EU – Armenia

Վլադիմիր Պուտինի հետ նախատեսված հանդիպում չի եղել, առաջիկայում կլինեն շփումներ․ վարչապետ

infomitk@gmail.com 30/06/2026 1 min read

«Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ նախատեսված հանդիպում չի եղել»։

Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ պատասխանելով հարցին, թե ինչու ավելի վաղ ասված հանդիպումը դեռ չի կայացել, կամ երբ է տեղի ունենալու։

«Նախատեսված հանդիպում չի եղել։ Առաջիկայում կլինեն շփումներ»,- ասել է նա։

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Ռուսաստանի կողմից հայկական ապրանքների սահմանափակումների խնդիրը կքննարկի ՌԴ վարչապետի հետ ընթացիկ տարվա օգոստոսին նախատեսվող ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի շրջանակներում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանը՝ Իսրայելի կառավարության կողմից Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու և ՌԴ սահմանափակումների մասին

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը

29/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մաս 2. Ծանոթացեք Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան մարտահրավերի հետևում կանգնած Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հետ․ Լուսանկարներ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրողները չեն հետաքրքրվում ԵՄ-ի համար տարածքային պատերազմներով, ասում է Մետսոլան

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն և Չինաստանը ձգտում են կանխել առևտրային պատերազմը՝ նոր երկխոսությամբ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն վերանայում է իր ծրագրերը Սերբիայի հետ ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց

30/06/2026 infomitk@gmail.com