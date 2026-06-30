Վլադիմիր Պուտինի հետ նախատեսված հանդիպում չի եղել, առաջիկայում կլինեն շփումներ․ վարչապետ

«Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ նախատեսված հանդիպում չի եղել»։
Այս մասին լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը՝ պատասխանելով հարցին, թե ինչու ավելի վաղ ասված հանդիպումը դեռ չի կայացել, կամ երբ է տեղի ունենալու։
«Նախատեսված հանդիպում չի եղել։ Առաջիկայում կլինեն շփումներ»,- ասել է նա։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Ռուսաստանի կողմից հայկական ապրանքների սահմանափակումների խնդիրը կքննարկի ՌԴ վարչապետի հետ ընթացիկ տարվա օգոստոսին նախատեսվող ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստի շրջանակներում։
Բաց մի թողեք
Փաշինյանը՝ Իսրայելի կառավարության կողմից Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու և ՌԴ սահմանափակումների մասին
Իմ ու Ալեն Սիմոնյանի մեջ անձնական խնդի՞ր, ո՛չ, բացարձակ չկա. Փաշինյան
ԱԺ փոխնախագահների թեկնածուներ են ընտրվել Հայկ Կոնջորյանն ու Վահագն Ալեքսանյանը