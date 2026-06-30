30/06/2026

EU – Armenia

Ֆրանսիան և Օմանը պայմանավորվել են համատեղ մասնակցել Հորմուզի նեղուցի ականազերծմանը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 30/06/2026 1 min read

«Ֆրանսիան և Օմանը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել համատեղ մասնակցություն ունենալու Հորմուզի նեղուցում ականազերծման աշխատանքներին»։

Այս մասին Օման կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։

«Մենք որոշել ենք համատեղ մեր գործընկերների հետ համագործակցել Հորմուզի նեղուցում ականազերծման ուղղությամբ՝ ծովային ուղիների անվտանգությունն ապահովելու և ազատ ու անարգել անցումը երաշխավորելու համար»,- ասել է Մակրոնը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն և Չինաստանը ձգտում են կանխել առևտրային պատերազմը՝ նոր երկխոսությամբ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հուլիսի կեսերին ՀՀ կառավարությունը որոշում կընդունի ՀԷՑ-ը հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին․ Ռոմանոս Պետրոսյան

29/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն և Չինաստանը վերսկսում են առևտրային բանակցությունները, քանի որ Բրյուսելը կոշտացնում է իր դիրքորոշումը

29/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Մաս 2. Ծանոթացեք Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջակողմյան մարտահրավերի հետևում կանգնած Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հետ․ Լուսանկարներ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրողները չեն հետաքրքրվում ԵՄ-ի համար տարածքային պատերազմներով, ասում է Մետսոլան

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն և Չինաստանը ձգտում են կանխել առևտրային պատերազմը՝ նոր երկխոսությամբ

30/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն վերանայում է իր ծրագրերը Սերբիայի հետ ընտրությունների մոտենալուն զուգընթաց

30/06/2026 infomitk@gmail.com