Ֆրանսիան և Օմանը պայմանավորվել են համատեղ մասնակցել Հորմուզի նեղուցի ականազերծմանը. Լուսանկար

«Ֆրանսիան և Օմանը պայմանավորվածություն են ձեռք բերել համատեղ մասնակցություն ունենալու Հորմուզի նեղուցում ականազերծման աշխատանքներին»։
Այս մասին Օման կատարած պաշտոնական այցի շրջանակներում հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը։
«Մենք որոշել ենք համատեղ մեր գործընկերների հետ համագործակցել Հորմուզի նեղուցում ականազերծման ուղղությամբ՝ ծովային ուղիների անվտանգությունն ապահովելու և ազատ ու անարգել անցումը երաշխավորելու համար»,- ասել է Մակրոնը։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն և Չինաստանը ձգտում են կանխել առևտրային պատերազմը՝ նոր երկխոսությամբ
Հուլիսի կեսերին ՀՀ կառավարությունը որոշում կընդունի ՀԷՑ-ը հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին․ Ռոմանոս Պետրոսյան
ԵՄ-ն և Չինաստանը վերսկսում են առևտրային բանակցությունները, քանի որ Բրյուսելը կոշտացնում է իր դիրքորոշումը