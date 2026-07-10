10/07/2026

EU – Armenia

Դատավորները չեն վախենում Փաշինյանից

infomitk@gmail.com 10/07/2026 1 min read

Ութ տարի Հայաստանը ղեկավարող Նիկոլ Փաշինյանը, որ 2018 թվականի իշխանափոխությունից մեկ տարի անց դատական համակարգի դեմ ակցիա իրականացրեց՝ հրահանգելով շրջափակել դատարաններն ու կաթվածահար անել դրանց աշխատանքը, այսօր էլ է դժգոհ արդարադատության համակարգից:

«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Մի քանի օր առաջ նա նորից պնդեց, որ քաղաքացիները գոհ չեն դատական համակարգից ու իրեն հարցնում են, թե ինչու է, օրինակ, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն ազատության մեջ:

«Ում քսակը ավելի հաստ ա, ցանկացած գործով կգնա կարդարանա դատարանում, ցանկացած գործով: Խնդիր չունեն, ասենք՝ դիակի վրա կարող ա մարդկանց բռնես, գնան հետո բան անեն, արդարանան, դուրս գան, եւ այլն, եւ այլն: Բա էդ ա, որ ասում եմ՝ եռագլուխ մաֆիայի դեմ ենք պայքարում էս ութ տարի ա»,- ասաց նա՝ ակնարկելով, որ գնալու է կաշառակեր դատավորների հետեւից։

Դատական համակարգում նրա այս հայտարարությունն անեկդոտի թեմա է դարձել։ Դատավորների վերջին ժողովի ժամանակ մի խումբ դատավորներ քննարկել են այն եւ հումորներ արել, թե ինչպես կարող է մասիսմելքոնյաններին խրախուսող անձը խոսել արդարությունից:

Մեզ ասացին, որ նրանք չեն վախենում Փաշինյանի՝ իրենց ետեւից գնալու սպառնալիքներից, քանի որ շատերը հոգնել են այս իրավիճակից եւ ուզում են ինքնակամ դուրս գալ համակարգից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Խոսնակի թեժ մրցույթ. Փաշինյանը նոր թեկնածուներ է դիտարկում

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր են Ալեն Սիմոնյանի դեմ աշխատել, որ նրան որևէ պաշտոնի չի նշանակում Փաշինյանը. ցուցակ

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անդրանիկ Քոչարյանը չի ուզում Ալեն Սիմոնյանի վիճակում հայտնվել

10/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

57-ամյա քաղաքացին ձերբակալվել է

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևը Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ ռազմական համագործակցություն է սկսել

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նավթը շարունակում է թանկանալ

10/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մհեր Ախտոյանը եւ հայրն արտերկրում անհետացել են. Լուսանկար

10/07/2026 infomitk@gmail.com