Ակնա՞րկ. Ինչ թանկարժեք նվերներ է փոխանցել վրացի պաշտոնյան Փաշինյանին․ Լուսանկար

Հունիսի 30-ին Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել էր Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Սուլխան Թամազաշվիլուն։ Վրացի պաշտոնյան վարչապետին մի շարք խորհրդանշական նվերներ է հանձնել։
«Հրապարակ» թերթը գրում է․ Նվիրել է Ցիլա Ցալկալամանիձեի հեղինակած՝ կլուազոնե տեխնիկայով էմալապատ նկար՝ 350 հազար 959 դրամ արժեքով եւ Շոթա Ռուսթավելու «Ընձենավորը» պոեմը։ Գրքի կազմը՝ պղնձից, պատված 998 հարգի արծաթով՝ 0.03 մմ հաստությամբ, այնուհետեւ՝ 999.9 հարգի ոսկով՝ նույն՝ 0.03 մմ հաստությամբ։ Արժեքը 113 հազար 100 դրամ։ «Ընձենավորը» համաշխարհային գրականության դասական ստեղծագործություններից է, որի առանցքային գաղափարներն են ընկերությունը, հավատարմությունը, սերը, արժանապատվությունն ու քաջությունը։
Վերջին շրջանում ընթերցանության մասին հաճախ հրապարակային գրառումներ անող եւ հերթական ընթերցած գրքի մասին հանրությանը տեղեկացնող Նիկոլ Փաշինյանի գրադարանում այս ստեղծագործության հայտնվելը պատահական չէ, մնում է ակնկալել, որ նա ոչ միայն կընթերցի, այլեւ կխորհի այն արժեքների շուրջ, որոնք ներկայացված են Ռուսթավելու հայտնի պոեմում։
Բաց մի թողեք
Արցախը՝ «հակապետակա՞ն», թե՞ պետական առաջնահերթություն. իշխանության երկակի չափանիշները
Հեղափոխությունից հետո ինչպես փոխվեց Արմեն Գրիգորյանի ունեցվածքը. բնակարան, Toyota և շուրջ 45 մլն դրամ ընտանեկան եկամուտ
ԵՄ շուկայի «բաց դռները»՝ միայն հայտարարություններո՞վ. արտահանողները դժգոհում են նոր խոչընդոտներից