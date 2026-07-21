21/07/2026

EU – Armenia

Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Վահե Ղազարյանի որդու բանակից վերադարձի քեֆին

infomitk@gmail.com 21/07/2026

Իջևանից մեզ հայտնեցին, որ մի քանի օր առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Իջևանի «Քարվանսարա» ռեստորանային համալիրում մասնակցել է ՆԳ նախկին նախարար Վահե Ղազարյանի որդու ժամկետային զինծառայությունից վերադառնալու առթիվ կազմակերպված քեֆին։

Մեր տեղեկություններով՝ Վ․ Ղազարյանը հոգացել է, որ իր որդին ծառայի Երևանից ոչ հեռու գտնվող, Արարատյան դաշտում տեղակայված զորամասերից մեկում։ Դե իսկ Վահե Ղազարյանը պաշտոնաթողությունից հետո իրեն «ճիշտ» է պահել` լռել է, չի քննադատել իշպանություններին, հանգստյան տուն է կառուցել` ապօրինաբար իր եղբորը տրված հողի վրա:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հաղթանակի առիթով 2 միլիոն մարդ է դուրս եկել փողոց. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում Հյուսիսային խողոտայում գտնվող ռեստորանում արտադրվում է վտանգավոր սննդամթերք․ ՍԱՏՄ. Լուսանկար

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դերոյիցս հետո ապրելու ուժ երեխաներս և թոռնիկներս են տալիս». Դերենիկ Կիրակոսյանն անմահացել է հոկտեմբերի 29-ին «Մարտունի-2»-ում. Լուսանկարներ

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ամփոփել է վարչապետության շրջանն ու հեռացել նստավայրից

21/07/2026 infomitk@gmail.com

Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է Վահե Ղազարյանի որդու բանակից վերադարձի քեֆին

21/07/2026 infomitk@gmail.com

«Հայաստան» դաշինքի ԱԺ մանդատ ստացած պատգամավորներն են

21/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայտնի է՝ «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունից ովքեր են մանդատներ ստացել

21/07/2026 infomitk@gmail.com