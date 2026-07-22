Այս տարվա հունվար-հունիս ամիսներին Վրաստանն Ադրբեջանից 78 տոննա սառեցված ձուկ ու ձկնամթերք է ներկրել։ Ներմուծման ընդհանուր արժեքը կազմում է 300 հազար դոլար։
Այս մասին հայտնում է Վրաստանի Ազգային վիճակագրական ծառայությունը։
Անցյալ տարվա համեմատությամբ՝ ցուցանիշն ավելացել է 9 անգամ։ Ընդհանուր առմամբ Վրաստանն այս տարվա առաջին կիսամյակին ներկրել է 8661 տոննա ձուկ եւ ձկնամթերք, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է 29 միլիոն դոլար։
Ուշագրավն այն է, որ Հայաստանից այս ապրանքատեսականու մատակարարումներ չեն եղել։ Հայաստանից Վրաստան մատակարարվել է 5076 կգ թարմ ձուկ՝ 22 900 դոլար ընդհանուր արժեքով։
Բաց մի թողեք
Գազը թանկացել է՝ հասնելով քառամսյա առավելագույն ցուցանիշին
Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը
10 հազար դիվանագետի անձնական տվյալներ են գողացել