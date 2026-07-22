22/07/2026

EU – Armenia

Վրաստանն Ադրբեջանից 78 տոննա սառեցված ձուկ ու ձկնամթերք է ներկրել

infomitk@gmail.com 22/07/2026 1 min read

Այս տարվա հունվար-հունիս ամիսներին Վրաստանն Ադրբեջանից 78 տոննա սառեցված ձուկ ու ձկնամթերք է ներկրել։ Ներմուծման ընդհանուր արժեքը կազմում է 300 հազար դոլար։

Այս մասին հայտնում է Վրաստանի Ազգային վիճակագրական ծառայությունը։

Անցյալ տարվա համեմատությամբ՝ ցուցանիշն ավելացել է 9 անգամ։ Ընդհանուր առմամբ Վրաստանն այս տարվա առաջին կիսամյակին ներկրել է 8661 տոննա ձուկ եւ ձկնամթերք, որի ընդհանուր արժեքը կազմում է 29 միլիոն դոլար։

Ուշագրավն այն է, որ Հայաստանից այս ապրանքատեսականու մատակարարումներ չեն եղել։ Հայաստանից Վրաստան մատակարարվել է 5076 կգ թարմ ձուկ՝ 22 900 դոլար ընդհանուր արժեքով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Գազը թանկացել է՝ հասնելով քառամսյա առավելագույն ցուցանիշին

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

10 հազար դիվանագետի անձնական տվյալներ են գողացել

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես է երեկ զինվորը կյանքից զրկվել․ նոր մանրամասներ

22/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գազը թանկացել է՝ հասնելով քառամսյա առավելագույն ցուցանիշին

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Հայտնի դատավորին նախազգուշացրել են. Լուսանկար

22/07/2026 infomitk@gmail.com

Պատրաստ է գնալ քաղաքական ռիսկերի, բայց շարունակել հակամարտությունը

22/07/2026 infomitk@gmail.com