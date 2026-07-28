28/07/2026

EU – Armenia

Ավտոմեքենան ընկել է Ողջի գետը․ տուժածը հոսպիտալացվել է. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 28/07/2026 1 min read

Հուլիս 28-ին՝ ժամը 10։00-ին, ՆԳՆ 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Կապանի Սպանդարյան փողոցի շենքերից մեկի դիմաց ավտոմեքենան ընկել է Ողջի գետը։

Դեպքի վայր է մեկնել ՆԳՆ ՓԾ մարզային փրկարարական վարչության հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մեկ մարտական հաշվարկ։

Պարզվել է, որ «Chevrolet» մակնիշի ավտոմեքենան դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի հատվածից, բախվել արգելապատնեշին և հայտնվել գետում։

Վարորդը տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն։ Փրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան և սահմանազատել տարածքը։ Հատուկ տեխնիկայի միջոցով ավտոմեքենան դուրս է բերվել գետից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Կյանքիս ուղղված սպառնալիքներ եմ զգում. Աննա Հակոբյան

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԳՆ-ն սահմանել է պահանջված համարանիշների նոր չափորոշիչներ. գինը՝ մինչև 8 մլն դրամ. մանրամասներ

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ դեպք, Դավիթաշենում տրոլեյբուսի հոսանքի ձողը կպել է էլեկտրալարերին, բետոնե սյունը` տապալվել․ Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիա-Հունաստան երթևեկությունը դադարեցվել է․ լարված վիճակ է

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մ-17 ԱԱ. Ջանես Նազարյանը Բաքվում հաղթեց թուրք մրցակցին. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր չեն մտնում պլանների մեջ Մադրիդի «Ռեալ»-ում

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սենսացիոն ու տարօրինակ դեպք Իտալիայում. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com