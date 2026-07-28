28/07/2026

EU – Armenia

Դրամա՝ հումորային դրվագներով․ Ռոնալդուն պատրաստվում է նոր փորձության

infomitk@gmail.com 28/07/2026 1 min read

Կրիշտիանու Ռոնալդուն պատրաստվում է նոր փորձություն ընդունել՝ այս անգամ հեռուստատեսային ոլորտում։ «Ալ Նասրի» և Պորտուգալիայի հավաքականի հարձակվողը կմասնակցի բրիտանական ֆուտբոլի մասին պատմող նոր սերիալի ստեղծմանը։

The Sun-ի փոխանցմամբ՝ 41-ամյա ֆուտբոլիստը նախագծում հանդես կգա որպես գործադիր պրոդյուսեր, ինչպես նաև անձամբ կկատարի դերերից մեկը։

Սերիալի հիմքում լինելու է հորինված ֆուտբոլային գործակալի պատմությունը, որի կերպարը կմարմնավորի հայտնի դերասան Դեմիեն Լյուիսը։ Նախագծի նկարահանումներն արդեն սկսվել են, իսկ դրանց կմասնակցի նաև «Արսենալի» և Ֆրանսիայի հավաքականի նախկին հարձակվող Թիերի Անրին։

Նոր սերիալը նախատեսվում է ներկայացնել որպես դրամա՝ հումորային դրվագներով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մ-17 ԱԱ. Ջանես Նազարյանը Բաքվում հաղթեց թուրք մրցակցին. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր չեն մտնում պլանների մեջ Մադրիդի «Ռեալ»-ում

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սենսացիոն ու տարօրինակ դեպք Իտալիայում. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիա-Հունաստան երթևեկությունը դադարեցվել է․ լարված վիճակ է

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մ-17 ԱԱ. Ջանես Նազարյանը Բաքվում հաղթեց թուրք մրցակցին. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր չեն մտնում պլանների մեջ Մադրիդի «Ռեալ»-ում

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սենսացիոն ու տարօրինակ դեպք Իտալիայում. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com