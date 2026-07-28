Դրամա՝ հումորային դրվագներով․ Ռոնալդուն պատրաստվում է նոր փորձության

Կրիշտիանու Ռոնալդուն պատրաստվում է նոր փորձություն ընդունել՝ այս անգամ հեռուստատեսային ոլորտում։ «Ալ Նասրի» և Պորտուգալիայի հավաքականի հարձակվողը կմասնակցի բրիտանական ֆուտբոլի մասին պատմող նոր սերիալի ստեղծմանը։
The Sun-ի փոխանցմամբ՝ 41-ամյա ֆուտբոլիստը նախագծում հանդես կգա որպես գործադիր պրոդյուսեր, ինչպես նաև անձամբ կկատարի դերերից մեկը։
Սերիալի հիմքում լինելու է հորինված ֆուտբոլային գործակալի պատմությունը, որի կերպարը կմարմնավորի հայտնի դերասան Դեմիեն Լյուիսը։ Նախագծի նկարահանումներն արդեն սկսվել են, իսկ դրանց կմասնակցի նաև «Արսենալի» և Ֆրանսիայի հավաքականի նախկին հարձակվող Թիերի Անրին։
Նոր սերիալը նախատեսվում է ներկայացնել որպես դրամա՝ հումորային դրվագներով։
Բաց մի թողեք
Մ-17 ԱԱ. Ջանես Նազարյանը Բաքվում հաղթեց թուրք մրցակցին. Լուսանկար
Ովքեր չեն մտնում պլանների մեջ Մադրիդի «Ռեալ»-ում
Սենսացիոն ու տարօրինակ դեպք Իտալիայում. Լուսանկար