ԵԱՏՄ-ն մտադիր չէ փրկել Հայաստանի քաղաքական անձնակազմի «խորտակումը»․ ՌԴ ԱՀԾ

ԵԱՏՄ երկրները չեն հովանավորի Երևանի ուղղությունը դեպի Եվրամիություն, երեքշաբթի օրը հայտարարել է ՌԴ Արտաքին հետախուզության ծառայության (ԱՀԾ) մամուլի ծառայությունը։
«Բրյուսելը չպետք է ակնկալի, որ ԵԱՏՄ երկրները չեն թողնի, որ Երևանի քաղաքական անձնակազմը խորտակվի, կպահեն նրանց ջրի երեսին և կհովանավորեն նրանց մարաթոնյան լողը դեպի ԵՄ», – ասվում է մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։
Նշվում է, որ «ԱՀԾ-ի կողմից ստացված տեղեկատվության համաձայն՝ Բրյուսելը ճանաչում է Հայաստանում խորը տնտեսական ճգնաժամի անխուսափելիությունը, եթե Երևանը հայտնվի Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս»։
«Շեշտվում է, որ եվրասիական ինտեգրացիային մասնակցությունից ստացված եկամուտների զրոյացումը թույլ չի տա դեպի ԵՄ «թիավարող» իշխանություններին հաշվին։ Եվրոպական կառույցները գիտակցում են, որ Եվրամիությունում աճող տնտեսական խնդիրները, որոնք առաջացել են հակառուսական պատժամիջոցների քաղաքականությունից և եվրոպացի բյուրոկրատների՝ Ուկրաինայում պատերազմը աջակցելու մոլուցքային ցանկության պատճառով, կխանգարեն Բրյուսելին փոխհատուցել Երևանի միլիարդավոր դոլարների կորուստները։ Եվրոպական շատ երկրներ արդեն իսկ ԵՄ ղեկավարությանը ազդանշան են տվել իրենց անպատրաստ լինելու մասին՝ բացելու իրենց շուկաները Հայաստանից ապրանքների համար՝ ի վնաս տեղական արտադրողների», – նշել է մամուլի ծառայությունը։
Հայտարարության մեջ նաև ասվում է. «Միևնույն ժամանակ, Բրյուսելի բյուրոկրատները կշարունակեն համոզել Երևանին իրենց անվերապահ աջակցության մեջ։ ԵՄ-ն մտադիր է բացատրել կոնկրետ օգնություն տրամադրելու հետաձգումը՝ ասելով, որ ԵՄ անդամակցությունը լիովին կախված կլինի Երևանից և նրա «ձեռքբերումներից» եվրոպական ինտեգրացիայի ճանապարհին»։
ԱՀԾ տարածած հայտարարության մեջ ասվում է նաև՝ «Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունից արդեն հիմա պահանջու են կրճատել ռուսական բիզնեսի ներկայությունը ռազմավարական ոլորտներում, խզել Ռուսաստանի հետ մարդասիրական կապերը և ճնշել ներքին հակառակորդներին»։
«Այս քաղաքականությունը խրախուսելը ենթադրվում ի հաշիվ մանիպուլյացիաների, այդ թվում՝ Հայաստանի քաղաքացիների համար վիզային ռեժիմի ազատականացման հեռանկարների շուրջ և խոստանալով «հիանալի հեռավոր ապագայում» Հայաստանը վերածել «աշխարհի բարգավաճ խաչմերուկի», – հայտարարել է ՌԴ ԱՀԾ մամուլի բյուրոն։
Բաց մի թողեք
Թուրքիա-Հունաստան երթևեկությունը դադարեցվել է․ լարված վիճակ է
Նոր մանրամասներ՝ Պուտին – Փաշինյանի զրույցի մասին
Հայ-ռուսական հարաբերությունները պետք չէ կապել Ադրբեջանի հետ, Զախարովայի պնդումները անհիմն են. Հաջիզադե