Էպշտեյնի բելառուս նախկին զուգընկերը կարող է ժառանգել մինչև 100 միլիոն դոլար, այդ թվում՝ 33 կարատանոց մատանի. Լուսանկար

37-ամյա բելառուս ատամնաբույժ Կարինա Շուլյակը Ջեֆրի Էպշտեյնի զուգընկերն է եղել գրեթե ութ տարի և վերջին մարդը, որի հետ նա խոսել էր մինչև 2019 թվականին բանտում մինչև մահանալը։
Այժմ Շուլյակը կարող է ժառանգել մինչև 100 միլիոն դոլար, այդ թվում՝ 33 կարատանոց ադամանդե մատանի, հաղորդել է «The New York Times»-ը։
Շուլյակն Էպշտեյնի հետ հանդիպել է 2011 թվականին, երբ 21 տարեկան է եղել և անգլերեն է սովորել Նյու Յորքում՝ աշխատելով որպես ատամնաբույժի օգնական (ժամում մոտ 15 դոլարով)։ Չնայած նա սկզբում մերժել է նրա օգնությունը՝ կարդալով նրա դեմ մեղադրանքների մասին, ավելի ուշ այցելել է ֆինանսիստի կալվածքները Նյու Մեքսիկոյում և ԱՄՆ Վիրջինյան կղզիներում և ընդունել նրա աջակցությունը՝ ատամնաբուժական դպրոց ընդունվելու համար։
Կոլումբիայի համալսարանի կողմից առաջարկը մերժելուց հետո Էպշտեյնը խնդրել է իր ազդեցիկ շրջանավարտ ատամնաբույժին կապ հաստատել դեկանի հետ, որին առաջարկել է մինչև 10 միլիոն դոլարի նվիրատվություն, չնայած ի վերջո նվիրաբերել է մոտ 210,000 դոլար։ Նա նաև վճարել է Շուլյակի երեք տարվա ուսման վարձը։
«Դու բոլորից մաքուր մարդն ես», – գրել է նա նրան 2012 թվականին: «Ձեր ամբողջ սերն ու հոգատարությունը, իմ ծնողները, համալսարանը, բնակարանը: Շատ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար»:
Գործի փաստաթղթերը նաև ցույց են տալիս, որ Էպշտեյնn ամուսնությունը ներկայացրել է որպես Շուլիակի համար Կանաչ քարտ ստանալու ամենաարագ ճանապարհը: 2013 թվականին նա ամուսնացել է ֆինանսիստի ամերիկացի օգնականի հետ, ով հետագայում պնդել է, որ իրեն ստիպել են դա անել: Շուլյակը քաղաքացիություն է ստացել 2018 թվականին և մեկ տարի անց ամուսնալուծվել: ԱՄՆ ներգաղթային իշխանությունները չեն բողոքարկել գործընթացը:
Էպշտեյնը նաև նրան փոխանցել է գրեթե 1 միլիոն դոլար, գումար ուղարկել նրա ծնողներին և թույլ է տվել ազատորեն օգտագործել վարկային քարտ, մինչդեռ նա օգնել է կառավարել նրա ունեցվածքը և աշխատակիցներին:
Շուլյակը չի ներկայացել որպես Էպշտեյնի գործով զոհ, և դաշնային իշխանությունները նրան չեն համարել սեռական թրաֆիքինգի ցանցի մասնակից: Իր փաստաբանի միջոցով նա հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ լրատվամիջոցներին:
Հնարավոր ժառանգությանը չնայած՝ նա շարունակել է իր կարիերան: 2025 թվականին նա ստացել է բժշկական գործունեություն ծավալելու լիցենզիա Նյու Յորքում և կես դրույքով աշխատել Բրուքլինի կլինիկայում, որը նա լքել է Էպշտեյնի ֆայլերի հրապարակումից կարճ ժամանակ անց, որը բացահայտել է նրա ինքնությունը։
Բաց մի թողեք
Մ-17 ԱԱ. Ջանես Նազարյանը Բաքվում հաղթեց թուրք մրցակցին. Լուսանկար
Ովքեր չեն մտնում պլանների մեջ Մադրիդի «Ռեալ»-ում
Սենսացիոն ու տարօրինակ դեպք Իտալիայում. Լուսանկար