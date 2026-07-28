28/07/2026

EU – Armenia

Թուրքիա-Հունաստան երթևեկությունը դադարեցվել է․ լարված վիճակ է

infomitk@gmail.com 28/07/2026 1 min read

Հունաստանում մաքսային ծառայողների գործադուլի պատճառով Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող «Իփսալա» և «Փազարքուլե» սահմանային անցակետերով տրանսպորտային միջոցների մուտքերն ու ելքերը դադարեցվել են:

Աշխատակիցները որպես գործադուլի պատճառ նշել են աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը և արտաժամյա աշխատանքի համար վճարում չստանալը, գրում է Ermenihaber-ը։

Նրանք աշխատանքը դադարեցրել են հուլիսի 27-ի առավոտյան:

Ստեղծված իրավիճակի հետ վերաբերյալ Թուրքիայի առևտրի նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ՝ զգուշացնելով քաղաքացիներին տիրող իրավիճակի մասին։ Նշվել է, որ գործադուլի ընթացքում թույլատրվելու է միայն հատուկ/զգայուն ապրանքներ փոխադրող բեռնատարների, ինչպես նաև հիվանդներ ու տարեցներ տեղափոխող մեքենաների անցումը:

Գործադուլի մասին տեղեկություններ չունեցող և արդեն իսկ սահմանային անցակետեր ժամանած քաղաքացիներին ու վարորդներին ուղղորդում են դեպի Բուլղարիայի հետ սահմանին գտնվող «Քափըքուլե» անցակետ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Նոր մանրամասներ՝ Պուտին – Փաշինյանի զրույցի մասին

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵԱՏՄ-ն մտադիր չէ փրկել Հայաստանի քաղաքական անձնակազմի «խորտակումը»․ ՌԴ ԱՀԾ

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը կրկին լավ է տրամադրված Զելենսկու նկատմամբ․ WSJ

28/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիա-Հունաստան երթևեկությունը դադարեցվել է․ լարված վիճակ է

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մ-17 ԱԱ. Ջանես Նազարյանը Բաքվում հաղթեց թուրք մրցակցին. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր չեն մտնում պլանների մեջ Մադրիդի «Ռեալ»-ում

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սենսացիոն ու տարօրինակ դեպք Իտալիայում. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com