Թուրքիա-Հունաստան երթևեկությունը դադարեցվել է․ լարված վիճակ է

Հունաստանում մաքսային ծառայողների գործադուլի պատճառով Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող «Իփսալա» և «Փազարքուլե» սահմանային անցակետերով տրանսպորտային միջոցների մուտքերն ու ելքերը դադարեցվել են:
Աշխատակիցները որպես գործադուլի պատճառ նշել են աշխատանքային ծանրաբեռնվածությունը և արտաժամյա աշխատանքի համար վճարում չստանալը, գրում է Ermenihaber-ը։
Նրանք աշխատանքը դադարեցրել են հուլիսի 27-ի առավոտյան:
Ստեղծված իրավիճակի հետ վերաբերյալ Թուրքիայի առևտրի նախարարությունը հանդես է եկել հայտարարությամբ՝ զգուշացնելով քաղաքացիներին տիրող իրավիճակի մասին։ Նշվել է, որ գործադուլի ընթացքում թույլատրվելու է միայն հատուկ/զգայուն ապրանքներ փոխադրող բեռնատարների, ինչպես նաև հիվանդներ ու տարեցներ տեղափոխող մեքենաների անցումը:
Գործադուլի մասին տեղեկություններ չունեցող և արդեն իսկ սահմանային անցակետեր ժամանած քաղաքացիներին ու վարորդներին ուղղորդում են դեպի Բուլղարիայի հետ սահմանին գտնվող «Քափըքուլե» անցակետ։
Բաց մի թողեք
Նոր մանրամասներ՝ Պուտին – Փաշինյանի զրույցի մասին
ԵԱՏՄ-ն մտադիր չէ փրկել Հայաստանի քաղաքական անձնակազմի «խորտակումը»․ ՌԴ ԱՀԾ
Թրամփը կրկին լավ է տրամադրված Զելենսկու նկատմամբ․ WSJ