28/07/2026

EU – Armenia

Մ-17 ԱԱ. Ջանես Նազարյանը Բաքվում հաղթեց թուրք մրցակցին. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 28/07/2026 1 min read

Մ-17 աշխարհի և Եվրոպայի առաջնությունների ոսկե մեդալակիր Ջանես Նազարյանը 9։0 հաշվով հաղթել է թուրք մրցակցին ու դուրս եկել Բաքվում ընթացող հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի մինչև 17 տարեկանների աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակիչ:

71 կգ քաշայինների 1/8 եզրափակիչում Նազարյանը գոտեմարտել է թուրք Մուհամադ Ռեսիտ Յուրուկի հետ: Առաջին մրցափուլում մեր մարզիկը 2 միավորի առավելություն ուներ, երկրորդում նա 4 միավորանոց հետ գցում կատարեց՝ հաշիվը դարձնելով 8։0։ Թուրքական կողմը բողոքարկեց, բայց կողային մրցավարները մերժել են բողոքը. հաշիվը դարձել է 9:0:

Մ-17 ԱԱ. Ջանես Նազարյանը Բաքվում հաղթեց թուրք մրցակցին

Մեկնարկային գոտեմարտում Ջանես Նազարյանը 8:0 հաշվով ժամանակից շուտ պարտության էր մատնել նորվեգացի Մարտին Լետվիկին:

Հիշեցնենք, որ ըմբշամարտի Մ-17 աշխարհի առաջնությունն անցկացվում է Ադրբեջանի մայրաքաղաքում՝ հուլիսի 27-ից օգոստոսի 2-ը:

Հայաստանից Բաքու է մեկնել 16 ըմբիշ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ովքեր չեն մտնում պլանների մեջ Մադրիդի «Ռեալ»-ում

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սենսացիոն ու տարօրինակ դեպք Իտալիայում. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դրամա՝ հումորային դրվագներով․ Ռոնալդուն պատրաստվում է նոր փորձության

28/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թուրքիա-Հունաստան երթևեկությունը դադարեցվել է․ լարված վիճակ է

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մ-17 ԱԱ. Ջանես Նազարյանը Բաքվում հաղթեց թուրք մրցակցին. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր չեն մտնում պլանների մեջ Մադրիդի «Ռեալ»-ում

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սենսացիոն ու տարօրինակ դեպք Իտալիայում. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com