Մ-17 ԱԱ. Ջանես Նազարյանը Բաքվում հաղթեց թուրք մրցակցին. Լուսանկար

Մ-17 աշխարհի և Եվրոպայի առաջնությունների ոսկե մեդալակիր Ջանես Նազարյանը 9։0 հաշվով հաղթել է թուրք մրցակցին ու դուրս եկել Բաքվում ընթացող հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի մինչև 17 տարեկանների աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակիչ:
71 կգ քաշայինների 1/8 եզրափակիչում Նազարյանը գոտեմարտել է թուրք Մուհամադ Ռեսիտ Յուրուկի հետ: Առաջին մրցափուլում մեր մարզիկը 2 միավորի առավելություն ուներ, երկրորդում նա 4 միավորանոց հետ գցում կատարեց՝ հաշիվը դարձնելով 8։0։ Թուրքական կողմը բողոքարկեց, բայց կողային մրցավարները մերժել են բողոքը. հաշիվը դարձել է 9:0:
Մեկնարկային գոտեմարտում Ջանես Նազարյանը 8:0 հաշվով ժամանակից շուտ պարտության էր մատնել նորվեգացի Մարտին Լետվիկին:
Հիշեցնենք, որ ըմբշամարտի Մ-17 աշխարհի առաջնությունն անցկացվում է Ադրբեջանի մայրաքաղաքում՝ հուլիսի 27-ից օգոստոսի 2-ը:
Հայաստանից Բաքու է մեկնել 16 ըմբիշ։
Բաց մի թողեք
Ովքեր չեն մտնում պլանների մեջ Մադրիդի «Ռեալ»-ում
Սենսացիոն ու տարօրինակ դեպք Իտալիայում. Լուսանկար
Դրամա՝ հումորային դրվագներով․ Ռոնալդուն պատրաստվում է նոր փորձության