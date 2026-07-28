Տիգրան Արզաքանցյանը տուգանվել է

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը 3 տարբեր որոշումներով՝ 600 հազար դրամի չափով վարչական տույժի է ենթարկել «Ուժը Հայրենյաց» կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ Տիգրան Արզաքանցյանին:
Այս մասին տեղեկանում ենք Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից։
Պատճառն այն է, որ Արզաքանցյանը չի ներկայացրել կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ դառնալու օրվա դրությամբ, ինչպես նաև 2023 և 2024 թվականների՝ գույքի և եկամուտների հայտարարագիրը։ ԿԿՀ–ի որոշմամբ՝ նրա նկատմամբ կիրառվել է վարչական տույժ՝ 200 հազարական դրամ չափով։
Նշվում է, որ Արզաքանցյանը ծանուցվել է, սակայն այդպես էլ չի ներկայացրել հայտարարագրերը։
Բաց մի թողեք
Հայկ Կոնջորյանը հայտարարություն է տարածել
Թեհրան-Երևան չվերթը չեղարկվել է, ևս 9 չվերթ՝ հետաձգվել
Վրաստանի շտապօգնության մեքենայով Երևան է տեղափոխվել վթարից տուժած աղջիկ երեխա