28/07/2026

EU – Armenia

Տիգրան Արզաքանցյանը տուգանվել է

infomitk@gmail.com 28/07/2026

Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը 3 տարբեր որոշումներով՝ 600 հազար դրամի չափով վարչական տույժի է ենթարկել «Ուժը Հայրենյաց» կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ Տիգրան Արզաքանցյանին:

Այս մասին տեղեկանում ենք Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովից։

Պատճառն այն է, որ Արզաքանցյանը չի ներկայացրել կուսակցության ղեկավար մարմնի անդամ դառնալու օրվա դրությամբ, ինչպես նաև 2023 և 2024 թվականների՝ գույքի և եկամուտների հայտարարագիրը։ ԿԿՀ–ի որոշմամբ՝ նրա նկատմամբ կիրառվել է վարչական տույժ՝ 200 հազարական դրամ չափով։

Նշվում է, որ Արզաքանցյանը ծանուցվել է, սակայն այդպես էլ չի ներկայացրել հայտարարագրերը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայկ Կոնջորյանը հայտարարություն է տարածել

28/07/2026 infomitk@gmail.com

Թեհրան-Երևան չվերթը չեղարկվել է, ևս 9 չվերթ՝ հետաձգվել

27/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վրաստանի շտապօգնության մեքենայով Երևան է տեղափոխվել վթարից տուժած աղջիկ երեխա

26/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Տիգրան Արզաքանցյանը տուգանվել է

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դաժան ծեծի է ենթարկվել 19 ամյա ժամկետային զինծառայող

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիա-Հունաստան երթևեկությունը դադարեցվել է․ լարված վիճակ է

28/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մ-17 ԱԱ. Ջանես Նազարյանը Բաքվում հաղթեց թուրք մրցակցին. Լուսանկար

28/07/2026 infomitk@gmail.com