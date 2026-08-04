04/08/2026

EU – Armenia

Սա է ձեր ձեւը՝ մարդու բացակայությամբ թիրախավորելն ու քաղաքական դիվիդենտ հավաքելու փորձը. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 04/08/2026 1 min read

Սա է ձեր ձեւը՝ մարդու բացակայությամբ թիրախավորելն ու քաղաքական դիվիդենտ հավաքելու փորձը!

Նաեւ «հանցավոր ինքնավստության» մի նոր մակարդակ է ՔՊ-ի կողմից՝ Կիրանց, անկլավ ու ներողություն բառերի շահարկումը

իսկ Կիրանցի բնակիչներից ներողություն խնդրել եք ապօրինի սահմանազատման համար։
ՀՀ Արարատ մարզի Տիգրանաշեն գյուղը, ըստ ձեզ անկլա՞վ է

Գրել է Գոհար Մելոյանը

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծառուկյանի ձերբակալությունը կարող է հանգեցնել պետության դեմ արբիտրաժային վարույթի

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պայքարը շարունակվում է, ոչ ոք դրանից հետ չի կանգնելու․ Գառնիկ Դանիելյան

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հայփոստը շարունակում է աշխատել վնասով՝ սպասելով պետական ֆինանսավորման»․ Առաքելյան. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Կալանավորված անձը դատարանից դիմել է փախուստի

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր ու ողբերգական վթար, Այգավանի կամրջի մոտ բախվել են «Nissan», «Kia»-ն և 2 «Opel». Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Որևիցե մեկը թող չկասկածի, որ մենք մեր վերջնական նպատակին հասնելու ենք․ «Ուժեղ Հայաստան». Տեսանյութ

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի ձերբակալությունը կարող է հանգեցնել պետության դեմ արբիտրաժային վարույթի

04/08/2026 infomitk@gmail.com