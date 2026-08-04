Սա է ձեր ձեւը՝ մարդու բացակայությամբ թիրախավորելն ու քաղաքական դիվիդենտ հավաքելու փորձը. Տեսանյութ

Սա է ձեր ձեւը՝ մարդու բացակայությամբ թիրախավորելն ու քաղաքական դիվիդենտ հավաքելու փորձը!
Նաեւ «հանցավոր ինքնավստության» մի նոր մակարդակ է ՔՊ-ի կողմից՝ Կիրանց, անկլավ ու ներողություն բառերի շահարկումը
իսկ Կիրանցի բնակիչներից ներողություն խնդրել եք ապօրինի սահմանազատման համար։
ՀՀ Արարատ մարզի Տիգրանաշեն գյուղը, ըստ ձեզ անկլա՞վ է
Գրել է Գոհար Մելոյանը
Բաց մի թողեք
Ծառուկյանի ձերբակալությունը կարող է հանգեցնել պետության դեմ արբիտրաժային վարույթի
Պայքարը շարունակվում է, ոչ ոք դրանից հետ չի կանգնելու․ Գառնիկ Դանիելյան
«Հայփոստը շարունակում է աշխատել վնասով՝ սպասելով պետական ֆինանսավորման»․ Առաքելյան. Լուսանկար