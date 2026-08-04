04/08/2026

EU – Armenia

Թրամփն ասել է՝ մենք կարող ենք Ուկրաինա մտնել ցանկացած պահի եւ ստանալ ինչ ուզենանք

infomitk@gmail.com 04/08/2026 1 min read

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Կիեւի հետ կնքված պայմանագիրը թույլ է տալիս Վաշինգտոնին ցանկացած պահի ստանալու գործնականում ցանկացած ուկրաինական ռեսուրս։

Այս մասին նա ասել է «Real America’s Voice»-ին տված հարցազրույցում։

ԱՄՆ նախագահը ասել է, որ գործարքը վերաբերում է հազվագյուտ մետաղներին եւ ավելին է, քան 300 միլիարդ դոլարը։ Թրամփը սակայն ճշգրիտ թիվ չի հրապարակել։ Նա միայն ասել է, որ Ուկրաինան ունի բերրի հողեր եւ օգտակար հանածոների զգալի պաշարներ։ «Մենք կարող ենք այնտեղ մտնել ցանկացած պահի եւ գործնականում ստանալ ամեն բան, ինչ որ կուզենանք»,- ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ալլա Պուգաչովան կորցրել է «բարոնուհի ֆոն Օրբախ» ապրանքանիշը

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սլովենիայի նախագահը վթարի է ենթարկվել. Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զոհեր և վիրավորներ կան․ նոր հարձակում Մոսկվայի ուղղությամբ

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մուլտի տրանպորտի» կողմից 1 մլրդ դրամ հարկ չվճարելու դեպքով նախաձեռնվել է վարույթ, շահառուն՝ կալանավորվել

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կալանավորված անձը դատարանից դիմել է փախուստի

04/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր ու ողբերգական վթար, Այգավանի կամրջի մոտ բախվել են «Nissan», «Kia»-ն և 2 «Opel». Լուսանկար

04/08/2026 infomitk@gmail.com

Որևիցե մեկը թող չկասկածի, որ մենք մեր վերջնական նպատակին հասնելու ենք․ «Ուժեղ Հայաստան». Տեսանյութ

04/08/2026 infomitk@gmail.com