Թրամփն ասել է՝ մենք կարող ենք Ուկրաինա մտնել ցանկացած պահի եւ ստանալ ինչ ուզենանք

Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Կիեւի հետ կնքված պայմանագիրը թույլ է տալիս Վաշինգտոնին ցանկացած պահի ստանալու գործնականում ցանկացած ուկրաինական ռեսուրս։
Այս մասին նա ասել է «Real America’s Voice»-ին տված հարցազրույցում։
ԱՄՆ նախագահը ասել է, որ գործարքը վերաբերում է հազվագյուտ մետաղներին եւ ավելին է, քան 300 միլիարդ դոլարը։ Թրամփը սակայն ճշգրիտ թիվ չի հրապարակել։ Նա միայն ասել է, որ Ուկրաինան ունի բերրի հողեր եւ օգտակար հանածոների զգալի պաշարներ։ «Մենք կարող ենք այնտեղ մտնել ցանկացած պահի եւ գործնականում ստանալ ամեն բան, ինչ որ կուզենանք»,- ասել է Սպիտակ տան ղեկավարը։
Բաց մի թողեք
Ալլա Պուգաչովան կորցրել է «բարոնուհի ֆոն Օրբախ» ապրանքանիշը
Սլովենիայի նախագահը վթարի է ենթարկվել. Լուսանկար
Զոհեր և վիրավորներ կան․ նոր հարձակում Մոսկվայի ուղղությամբ