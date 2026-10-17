ԵՄ-ն համաձայնում է ֆինանսավորել Ուկրաինային, բայց ոչ՝ սեփական կարիքները

ԵՄ առաջնորդները միասնական ճակատ ներկայացրին Զելենսկիի համար, սակայն բյուջետային հարցերի շուրջ տարաձայնությունները պահպանվում են
Լարված մթնոլորտում անցած գագաթնաժողովում, որը ի հայտ բերեց ԵՄ երկրների միջև կլիմայական քաղաքականության և միգրացիայի վերաբերյալ խորը քաղաքական տարաձայնությունները, առաջնորդներին, այնուամենայնիվ, հաջողվեց ցուցադրել միասնության մեծ դրսևորում։
Վլադիմիր Զելենսկիին ջերմ գրկախառնություններով, ձեռքսեղմումներով և համբույրներով դիմավորեցին ԵՄ 27 երկրների ղեկավարները։ Նրանք խոստացան ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային՝ Ռուսաստանի դեմ պայքարում նրա դիրքերը պահպանելու համար, ընդ որում՝ Զելենսկին ակնկալում էր 70 միլիարդ եվրոյի հսկայական գումար։
Դոնալդ Թրամփի հետ վերջին բախումից հետո Զելենսկին գովաբանեց եվրոպացիներին՝ անվանելով նրանց «իսկական առաջնորդներ», միաժամանակ զգուշացնելով, որ եթե իր երկիրը մենակ թողնվի, ապա 20 միլիոն ուկրաինացի կարող է փախչել դեպի ԵՄ։
Սակայն Ուկրաինային աջակցելու ԵՄ-ի վճռականությունը (որը ներառում է նաև Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենին ուղղված խնդրանքը՝ մշակելու նոր ֆինանսական ծրագիր 2027 թվականի համար) չտարածվեց հենց իրենց՝ ԵՄ-ի ֆինանսական հարցերի վրա։
Առաջնորդները գրեթե չմոտեցան համաձայնության հասնելուն իրենց յոթնամյա ծախսային ծրագրի շուրջ, որը պետք է մեկնարկի 2028 թվականին և հայտնի է որպես «Բազմամյա ֆինանսական շրջանակ» (MFF):
Թեև Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիու Կոշտան ձգտում էին համաձայնության հասնել մինչև Սուրբ ծնունդ, ԵՄ հարուստ և աղքատ երկրների միջև ձևավորված երկու հակամարտող ճամբարները շարունակեցին պնդել իրենց դիրքորոշումները՝ հրաժարվելով որևէ զիջման գնալ։
Իրավիճակի հեգնանքն ակնհայտ էր. ԵՄ առաջնորդները պատրաստ են գտնել այն միջոցները, որոնք անհրաժեշտ են Ուկրաինային հաջորդ տարի գոյատևելու համար, սակայն չեն կարողանում համաձայնության գալ այն հարցի շուրջ, թե ինչպես ֆինանսավորել իրենց սեփական առաջնահերթությունները Սակայն նա կոչ արեց միջազգային գործընկերներին ակտիվանալ՝ նշելով, որ ԵՄ-ի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող 90 միլիարդ եվրոյի ընթացիկ վարկը նախատեսված էր միայն երկրի կարիքների երկու երրորդը հոգալու համար։
Քանի որ Բելգիան դեռևս դեմ է Ուկրաինայի ֆինանսավորման համար անշարժացված ռուսական ակտիվների օգտագործմանը, ինչպես կրկին նշեց Բարտ դե Վևերը գագաթնաժողովի ժամանակ, ԵՄ-ի կողմից նոր վարկ վերցնելը գնալով ավելի իրատեսական տարբերակ է թվում։ Նույնիսկ Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը, որը ֆինանսապես կռվարար է, չի բացառել դա։
Մերժելով Լե Պենին
Առաջնորդները գիտեն, որ հաջորդ տարի Ֆրանսիայում, Իտալիայում և Լեհաստանում սպասվող ընտրությունները միայն ավելի բարդ կդարձնեն բյուջեի շուրջ համաձայնության հասնելը։
Սակայն Մակրոնը և Կոստան հրաժարվեցին ներգրավվել Մարին Լե Պենի՝ ընտրություններից առաջ բյուջեի վերաբերյալ բանավեճը քաղաքականացնելու փորձի մեջ։
Չորեքշաբթի օրը՝ գագաթնաժողովից մեկ օր առաջ, նա ասաց, որ ԵՄ-ի համար ոչ ժողովրդավարական կլինի կապել իր ձեռքերը՝ ապրիլին կայանալիք Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններից առաջ համաձայնագիր կնքելով։
«Բարեբախտաբար, կյանքը միայն ընտրություններ չեն», – ասաց Կոստան՝ պնդելով, որ առաջնորդները կարևոր առաջընթաց են գրանցել բյուջեի վերաբերյալ իրենց քննարկումներում։
Մակրոնը մերժեց Լե Պենի հայտարարած մտադրությունը՝ նվազեցնել Կիևին ցուցաբերվող աջակցությունը, եթե նա հաղթի Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում։
«Ես զարմացած եմ որոշ մարդկանց համեստության պակասից, ովքեր խոսում են այնպես, կարծես արդեն պաշտոնավարում են», – ասաց նա։
Բաց մի թողեք
ԵՄ առաջնորդները (կրկին) վերսկսում են ռուսական ակտիվների շուրջ բանավեճը
ԵՄ առաջնորդները գագաթնաժողովում խուսափեցին միգրացիայի շուրջ սուր առճակատումից
Մակրոնը ԵՄ առաջնորդներին զգուշացնում է՝ մինչև տարեվերջ պետք է համաձայնության գալ բյուջեի շուրջ