ԵՄ առաջնորդները գագաթնաժողովում խուսափեցին միգրացիայի շուրջ սուր առճակատումից

Դանիան, Լեհաստանը և Իտալիան պնդում էին հստակ նշել այնպիսի միջոցառումներ, որոնք կարող են խրախուսել անկանոն միգրացիան
Ուրբաթ օրը ԵՄ առաջնորդներին չհաջողվեց համաձայնության գալ միգրացիայի վերաբերյալ ավելի խիստ ձևակերպումների շուրջ՝ «ձգողական գործոնների» (pull factors) վերաբերյալ լարված բանավեճից հետո։ Սա քողարկված քննադատություն էր Իսպանիայի այն ծրագրերի հասցեին, որոնք նախատեսում են օրինականացնել փաստաթղթեր չունեցող միգրանտների կարգավիճակը։
Ըստ գագաթնաժողովի եզրափակիչ փաստաթղթի, որին ծանոթացել է «Rapporteur»-ը, առաջնորդները բավարարվեցին հակիրճ հայտարարությամբ։ Դրանում ամփոփվում են միության միգրացիոն քաղաքականության ամրապնդմանն ուղղված ջանքերը և ողջունվում է Եվրահանձնաժողովի մտադրությունը՝ «սերտորեն համագործակցել անդամ պետությունների հետ՝ արտակարգ իրավիճակների համար նախատեսված գործիքակազմ մշակելու ուղղությամբ»։
Ավելի վաղ՝ ուրբաթ օրը, Դանիան, Լեհաստանը և Իտալիան պնդում էին հստակ հիշատակել այնպիսի միջոցառումներ, որոնք կարող են խրախուսել անկանոն միգրացիան։ Սա ակնարկ էր Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի ծրագրի դեմ, որով նախատեսվում է օրինական կարգավիճակ տրամադրել մոտ 600,000 փաստաթղթեր չունեցող միգրանտների։
Այս առաջարկը ի հայտ բերեց ԵՄ անդամ երկրների միջև առկա տարաձայնությունները․ արդյո՞ք լայնածավալ օրինականացումը կարող է խրախուսել հետագա անկանոն միգրացիան։ Մի շարք կառավարություններ կիսում են այս մտահոգությունը, թեև դրա հետևանքների շուրջ դեռևս միասնական կարծիք չկա։
Այս վեճը հաջորդեց հուլիսին Սեուտայում տեղի ունեցած ճգնաժամին, երբ մի քանի ժամվա ընթացքում Մարոկկոյից ավելի քան 80,000 մարդ անցավ իսպանական էքսկլավի տարածք՝ սրելով Սանչեսի միգրացիոն քաղաք Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը մեղադրել էր Սանչեսին ներգաղթը որպես իշխանությունը պահելու գործիք օգտագործելու մեջ։
«Եթե մեկ երկիր անում է մեզնից մնացածի գրեթե հակառակը, ինչ-որ մեկը անօրինական կերպով է ժամանում այդ երկիր և հանկարծ նրան թույլատրվում է օրինական մնալ, ապա ես կարծում եմ, որ դա հակասում է այսօր Եվրոպայում մեծամասնության կողմից աջակցվող միգրացիոն քաղաքականությանը», – լրագրողներին ասել է Ֆրեդերիկսենը։
Նա հավելել է, որ խնդրել է Հանձնաժողովին ավելի մանրամասն ուսումնասիրել այդ հարցը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը գագաթնաժողովից հետո քննադատել է միգրացիայի քաղաքականացումը։
«Մենք վատ բանավեճ ունեցանք լավ արդյունքների շուրջ», – լրագրողներին ասել է Մակրոնը մամուլի ասուլիսում՝ պատասխանելով զեկուցողի հարցին։
Մակրոնը պաշտպանել է ԵՄ նոր միգրացիայի և ապաստանի մասին պայմանագիրը՝ կոչ անելով անդամ պետությունների միջև համերաշխության վրա հիմնված հետագա գործողություններ ձեռնարկել։
Բաց մի թողեք
ԵՄ առաջնորդները (կրկին) վերսկսում են ռուսական ակտիվների շուրջ բանավեճը
ԵՄ-ն համաձայնում է ֆինանսավորել Ուկրաինային, բայց ոչ՝ սեփական կարիքները
Մակրոնը ԵՄ առաջնորդներին զգուշացնում է՝ մինչև տարեվերջ պետք է համաձայնության գալ բյուջեի շուրջ