Լագարդի գրքի հրապարակումը հարցեր է առաջացնում ԵԿԲ-ի էթիկայի չափանիշների վերաբերյալ

ԵԿԲ-ի նախագահը խստորեն խրախուսել է լրագրողներին գնել իր հուշագրությունը՝ «Տիկին Առաջինը» անցյալ ամիս կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ։
ՖՐԱՆԿՖՈՒՐՏ — Եվրոպական կենտրոնական բանկի աշխատակիցները ցանկանում են իմանալ, թե արդյոք նախագահ Քրիստին Լագարդը խախտել է իր սեփական էթիկայի չափանիշները՝ անցյալ ամիս ԵԿԲ-ի մամուլի ասուլիսում հրապարակելով իր առաջիկա գիրքը։
Կենտրոնական բանկի աշխատակազմի կոմիտեն իր մտահոգությունները հայտնել է ԵԿԲ-ի գլխավոր համապատասխանության պատասխանատուին հոկտեմբերի 9-ին թվագրված և տեսած նամակում։ Աշխատակիցները պարզաբանումներ են փնտրում այն մասին, թե արդյոք Լագարդը խախտել է կենտրոնական բանկի վարքագծի կանոնագիրքը, և մտահոգություններ են հայտնել աշխատակիցների և ԵԿԲ-ի վեց գործադիր խորհրդի անդամների համար էթիկայի պահանջների միջև «հնարավոր կրկնակի չափանիշների» վերաբերյալ։
Լագարդը սեպտեմբերի 10-ին դրամավարկային քաղաքականության մամուլի ասուլիսի ժամանակ հիշատակել է իր հուշագրությունը՝ «Տիկին Առաջինը», երբ հարցրել են, թե ինչպես է նա գրքի առևտրային առաջխաղացումը առանձնացնելու ԵԿԲ-ում իր դերից։ Ֆրանսուհին լրագրողներին ասել է, որ «ցանկացած մարքեթինգային, հրատարակչական, առևտրային գործողություն տեղի կունենա կամ հանգստյան օրերին, կամ մեկ կամ երկու օրերին, որոնք ես կընդունեմ որպես տոն»։
Այնուհետև նա հավելեց. «Ես խստորեն խորհուրդ եմ տալիս գնել այս գիրքը»։ Ակնկալվում է, որ ինքնակենսագրականի անգլերեն տարբերակը վաճառքում կհայտնվի փետրվարի 4-ին։ ԵԿԲ-ի (Եվրոպական կենտրոնական բանկ) խոսնակը հայտարարել է, որ Լագարդը ոչ մի սխալ բան չի արել։
Ամբիոնի մոտ արված այս գովազդային հայտարարությունը ենթադրությունների տեղիք է տվել, որ Լագարդը կարող է լքել ԵԿԲ-ն մինչև գրքի հրատարակումը՝ իր պաշտոնավարման պաշտոնական ժամկետի ավարտից (որը լրանում է հաջորդ տարվա հոկտեմբերին) զգալիորեն ավելի շուտ։ Լագարդը հրաժարվել է հստակ խոստում տալ, որ կմնա պաշտոնում մինչև ժամկետի ավարտը, ինչը հանգեցրել է ԵՄ-ի տնտեսական ամենաազդեցիկ պաշտոնի համար պայքարի վաղաժամ մեկնարկին։
Այս նամակը հերթական դրվագն է կենտրոնական բանկի ղեկավարության և աշխատակիցների ներկայացուցիչների միջև տեղի ունեցող բախումների շարքում։ Վերջիններս դատական հայց են ներկայացրել ԵԿԲ-ի ղեկավարության դեմ՝ պնդելով, որ վերջիններս խախտել են խոսքի ազատությունը կենտրոնական բանկի ներսում։
Հնարավոր է՝ գրքի գովազդումը կատակ էր։ Սակայն աշխատակիցները ցանկանում են պարզել՝ արդյոք գրքի գրելն ու հրատարակելը համարվում է «զբաղմունք»՝ ԵԿԲ-ի կանոնադրության 11.1 հոդվածի իմաստով։ Եթե ոչ, ապա արհմիությունը հարցնում է՝ արդյոք կենտրոնական բանկի Կառավարման խորհուրդը ստացե՞լ և տրամադրե՞լ է համապատասխան թույլտվություն (բացառություն)։ Նամակում նաև հարց է բարձրացվում՝ արդյոք ձեռագիրը ստուգվել է գաղտնի կամ քաղաքական առումով զգայուն տեղեկությունների առկայության տեսանկյունից, և արդյոք գրքի գովազդումը պաշտոնական միջոցառման ժամանակ համապատասխանում է ԵԿԲ-ի վարքագծի կանոնագրքին։
«Նախագահ Լագարդը տեղեկացրել է ԵԿԲ-ի Էթիկայի հանձնաժողովին, ինչպես նաև Համապատասխանության և կառավարման հարցերով պատասխանատուին գրքի նախագծի մասին և ստացել է հավանություն», – հայտնել է կենտրոնական բանկի խոսնակը։
Աշխատակազմի կոմիտեն հիշեցրեց ԵԿԲ-ի համապատասխանության ղեկավարին, որ անձնակազմի կանոնները պահանջում են, որ աշխատակիցները նախնական թույլտվություն ստանան կենտրոնական բանկում իրենց աշխատանքից դուրս նյութեր հրապարակելուց առաջ: Կանոնները նաև սահմանափակում են աշխատակիցներին ԵԿԲ-ի ռեսուրսները կամ իրենց պաշտոնը օգտագործել մասնավոր գործունեության համար։
Չնայած ԵԿԲ-ի աշխատակիցները ենթակա են բանկի ղեկավարության կողմից սահմանված այլ կանոնների, կոմիտեն նշել է, որ վերաբերմունքի ցանկացած տարբերություն պետք է լինի «օբյեկտիվորեն արդարացված» և համաչափ, ասվում է նամակում՝ հավելելով, որ էթիկական սպասումները պետք է դառնան «ավելի, ոչ թե պակաս, պահանջկոտ՝ ինստիտուցիոնալ պատասխանատվության աճի հետ մեկտեղ»։
Նմանապես, անձնակազմի կոմիտեն ցանկանում էր իմանալ, թե արդյոք Լագարդը բացահայտել է Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի հետ որևէ կապ և արդյոք գնահատվել է շահերի որևէ հնարավոր բախում: Ըստ լուրերի, ԵԿԲ նախագահը բանակցություններ է վարում համաշխարհային վերլուծական կենտրոնում ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելու վերաբերյալ, չնայած դա երբեք չի հաստատվել։
«Գրքի նախագիծը մասնավոր գործունեություն է, որն իրականացվում է նախագահի անձնական ժամանակ և չի օգտագործում ԵԿԲ-ի ռեսուրսները», – ասել է ԵԿԲ-ի խոսնակը: Աշխատակազմի կոմիտեն հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ։
Բաց մի թողեք
Իռլանդիան ևս մեկ հարված է հասցնում EU Inc-ի աշխատողների իրավունքներին
Բռնի բախումներ Ֆրանսիայում. ուսանողական բողոքի ակցիաներին միանում են նոր խմբեր
Ինչպես են ՌԴ-ում, Չինաստանում, Բելառուսում եւ Հայաստանում սահմանափակում արվեստագետների խոսքը