Ֆրանսիացի ծայրահեղ աջակողմյան Եվրախորհրդարանի անդամ Թիերի Մարիանին նշում է, որ ԱՄՆ պատժամիջոցներն ավելի արդյունավետ էին, քան Եվրոպայի գործողությունները
Եվրոպական խորհրդարանի ֆրանսիացի անդամի խոսքով՝ Դոնալդ Թրամփն ավելի շատ բան է արել Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում հակամարտությունը դադարեցնելու համար, քան «երեսպաշտ» ԵՄ-ն։
Թիերի Մարիանին «Զեկուցողին» ասել է, որ Ռուանդայի կողմից աջակցվող M23 զինված խմբավորմանը աջակցելու համար երկրից հակամարտության հանքանյութերի մաքսանենգությամբ զբաղվողների դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցներն «ավելի արդյունավետ և ուժեղ» են, քան ԵՄ-ի կողմից սահմանվածները։
«Ես Թրամփի կողմնակիցը չեմ», – ասել է ծայրահեղ աջ «Եվրոպայի համար հայրենասերներ» խմբի Եվրախորհրդարանի անդամը՝ հավելելով, որ ԱՄՆ նախագահի կողմից Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետության և Ռուանդայի առաջնորդների միջև 2025 թվականի դեկտեմբերին հանդիպման կազմակերպումը և հրադադարի միջնորդության փորձերը «ավելի արդյունավետ» էին, քան Եվրոպայի գործողությունները։
Եվրահանձնաժողովի խոսնակը հայտարարել է, որ ԵՄ-ն վերանայել է Ռուանդայի հետ կարևորագույն հումքի վերաբերյալ փոխըմբռնման հուշագիրը և կասեցրել է անվտանգության վերաբերյալ խորհրդակցությունները, քանի որ Ռուանդայի կողմից աջակցվող ապստամբները շարունակում են գրավել և հարձակվել Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետության արևելյան տարածքների վրա։
Սակայն Մարիանին, որը խորհրդարանի զարգացման հանձնաժողովի անդամ է, ասել է, որ դաշինքը պետք է ավելի խիստ լինի Ռուանդայի նախագահ Փոլ Կագամեի նկատմամբ։
«Մեր եվրոպական իշխանությունը պետք է փոխի վերաբերմունքը, քանի որ շատ երեսպաշտական է միաժամանակ ասել, որ մենք աջակցում ենք այս տարվա խաղաղությանը և շարունակում ենք նույն կերպ համագործակցել պարոն Կագամեի հետ», – ասել է Մարիանին։
Չնայած երկու առաջնորդների միջև Վաշինգտոնում անցյալ տարի կայացած հանդիպմանը և Կատարի միջնորդությամբ ընթացող բանակցություններին, հակամարտությունը շարունակվում է, և ավելի քան յոթ միլիոն մարդ տեղահանված է։
Մարիանին ասել է, որ ԵՄ-ն պետք է դադարեցնի Ռուանդայից ցանկացած հումք գնելը, եթե այն չի գալիս երկրի ներսից, և դադարեցնի Ռուանդային տրամադրվող ողջ օգնությունը մինչև հակամարտության ավարտը։
Իռլանդացիները ներքին քննադատության են ենթարկվում ԵՄ արտաքին օգնության «կրճատումների» համար
Ֆրանսիացի Եվրախորհրդարանի պատգամավորը նույնպես միացավ ԵՄ 2028-2034 թվականների բյուջեի վերաբերյալ քննարկմանը՝ «սխալ» որակելով արտաքին ծախսերը 17%-ով կրճատելու վերջին ծրագիրը՝ համեմատած Եվրոպական հանձնաժողովի սկզբնական առաջարկի հետ։
Մարիանին ասել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը ստիպել է ԵՄ-ին ընտրություն կատարել իր ծախսերի առաջնահերթությունների վերաբերյալ, և «ցավոք, կարծում եմ, որ Կայա Կալլասի… արտաքին գործերի փոխնախագահի պաշտոնում ակնհայտ է, որ առաջնահերթությունը Աֆրիկան չէ»։
Բաց մի թողեք
Իսրայելցի վերաբնակիչները հարձակվել են եվրոպացի դիվանագետների վրա՝ Հորդանան գետի արևմտյան ափի օկուպացված տարածքներում բռնության աճի ֆոնին
Ինչու եվրոպացի առաջնորդները ներկա չեն COP17-ին
Ֆրանսիայում անկարգությունների ժամանակ ձերբակալվածների թիվն անցել է հազարը. Լուսանկար