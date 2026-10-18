19/10/2026

EU – Armenia

Եվրախորհրդարանի անդամը նշում է, որ Թրամփը Կոնգոյի Դեմոկրատական ​​Հանրապետությունում ԵՄ-ից ավելի արդյունավետ է գործում

infomitk@gmail.com 18/10/2026 1 min read

Ֆրանսիացի ծայրահեղ աջակողմյան Եվրախորհրդարանի անդամ Թիերի Մարիանին նշում է, որ ԱՄՆ պատժամիջոցներն ավելի արդյունավետ էին, քան Եվրոպայի գործողությունները

Եվրոպական խորհրդարանի ֆրանսիացի անդամի խոսքով՝ Դոնալդ Թրամփն ավելի շատ բան է արել Կոնգոյի Դեմոկրատական ​​Հանրապետությունում հակամարտությունը դադարեցնելու համար, քան «երեսպաշտ» ԵՄ-ն։

Թիերի Մարիանին «Զեկուցողին» ասել է, որ Ռուանդայի կողմից աջակցվող M23 զինված խմբավորմանը աջակցելու համար երկրից հակամարտության հանքանյութերի մաքսանենգությամբ զբաղվողների դեմ ԱՄՆ պատժամիջոցներն «ավելի արդյունավետ և ուժեղ» են, քան ԵՄ-ի կողմից սահմանվածները։

«Ես Թրամփի կողմնակիցը չեմ», – ասել է ծայրահեղ աջ «Եվրոպայի համար հայրենասերներ» խմբի Եվրախորհրդարանի անդամը՝ հավելելով, որ ԱՄՆ նախագահի կողմից Կոնգոյի Դեմոկրատական ​​Հանրապետության և Ռուանդայի առաջնորդների միջև 2025 թվականի դեկտեմբերին հանդիպման կազմակերպումը և հրադադարի միջնորդության փորձերը «ավելի արդյունավետ» էին, քան Եվրոպայի գործողությունները։

Եվրահանձնաժողովի խոսնակը հայտարարել է, որ ԵՄ-ն վերանայել է Ռուանդայի հետ կարևորագույն հումքի վերաբերյալ փոխըմբռնման հուշագիրը և կասեցրել է անվտանգության վերաբերյալ խորհրդակցությունները, քանի որ Ռուանդայի կողմից աջակցվող ապստամբները շարունակում են գրավել և հարձակվել Կոնգոյի Դեմոկրատական ​​Հանրապետության արևելյան տարածքների վրա։

Սակայն Մարիանին, որը խորհրդարանի զարգացման հանձնաժողովի անդամ է, ասել է, որ դաշինքը պետք է ավելի խիստ լինի Ռուանդայի նախագահ Փոլ Կագամեի նկատմամբ։

«Մեր եվրոպական իշխանությունը պետք է փոխի վերաբերմունքը, քանի որ շատ երեսպաշտական ​​է միաժամանակ ասել, որ մենք աջակցում ենք այս տարվա խաղաղությանը և շարունակում ենք նույն կերպ համագործակցել պարոն Կագամեի հետ», – ասել է Մարիանին։

Չնայած երկու առաջնորդների միջև Վաշինգտոնում անցյալ տարի կայացած հանդիպմանը և Կատարի միջնորդությամբ ընթացող բանակցություններին, հակամարտությունը շարունակվում է, և ավելի քան յոթ միլիոն մարդ տեղահանված է։

Մարիանին ասել է, որ ԵՄ-ն պետք է դադարեցնի Ռուանդայից ցանկացած հումք գնելը, եթե այն չի գալիս երկրի ներսից, և դադարեցնի Ռուանդային տրամադրվող ողջ օգնությունը մինչև հակամարտության ավարտը։

Իռլանդացիները ներքին քննադատության են ենթարկվում ԵՄ արտաքին օգնության «կրճատումների» համար

Ֆրանսիացի Եվրախորհրդարանի պատգամավորը նույնպես միացավ ԵՄ 2028-2034 թվականների բյուջեի վերաբերյալ քննարկմանը՝ «սխալ» որակելով արտաքին ծախսերը 17%-ով կրճատելու վերջին ծրագիրը՝ համեմատած Եվրոպական հանձնաժողովի սկզբնական առաջարկի հետ։

Մարիանին ասել է, որ Ուկրաինայում պատերազմը ստիպել է ԵՄ-ին ընտրություն կատարել իր ծախսերի առաջնահերթությունների վերաբերյալ, և «ցավոք, կարծում եմ, որ Կայա Կալլասի… արտաքին գործերի փոխնախագահի պաշտոնում ակնհայտ է, որ առաջնահերթությունը Աֆրիկան ​​չէ»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իսրայելցի վերաբնակիչները հարձակվել են եվրոպացի դիվանագետների վրա՝ Հորդանան գետի արևմտյան ափի օկուպացված տարածքներում բռնության աճի ֆոնին

18/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչու եվրոպացի առաջնորդները ներկա չեն COP17-ին

18/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայում անկարգությունների ժամանակ ձերբակալվածների թիվն անցել է հազարը. Լուսանկար

18/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ղազար Ղազարյան․ Արաքս համայնքի զարգացման ճանապարհը՝ կատարված աշխատանքներից մինչև առաջիկա ծրագրեր

19/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուն կոչ է անում Մակրոնին հրաժարական տալ

18/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը նոր ծրագիր է մշակել ԱՄՆ-ի և Իսրայելի դեմ․ Ռեզաի. Լուսանկար

18/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինայի համար գումար չկա և ԵՄ բյուջեի կրճատումներ. Ի՞նչ կարող է նշանակել Լե Պենի հաղթանակը ԵՄ-ի համար

18/10/2026 infomitk@gmail.com