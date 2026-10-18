Զելենսկին զգուշացնում է, որ 20 միլիոն ուկրաինացի կարող է փախչել Եվրոպա, եթե Ռուսաստանը հաղթի պատերազմում

Այս խիստ նախազգուշացումը հնչում է այն ժամանակ, երբ Կիևը մտնում է դաժան ձմռան մեջ և բախվում է ֆինանսական ճգնաժամի։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ուրբաթ օրը զգուշացրեց, որ մինչև 20 միլիոն ուկրաինացի կարող է ստիպված լինել փախչել Եվրոպա, եթե իր երկիրը ընկնի Ռուսաստանի ձեռքը։
«Ռուսաստանը սպանում է մեզ», – լրագրողներին ասաց Զելենսկին ուրբաթ օրը Եվրամիության առաջնորդների գագաթնաժողովի ժամանակ մամուլի ասուլիսում՝ հավելելով, որ ուկրաինացիներին «դուրս են մղում» իրենց երկրից։ «Նրանք [Ռուսաստանը] չեն ուզում կանգ առնել»։
Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման առաջին օրերին միլիոնավոր ուկրաինացիներ լքեցին իրենց տները Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր Եվրոպայի ամենաարագ և ամենամեծ փախստականների ճգնաժամի ժամանակ։ Այսօր ավելի քան 4 միլիոն ուկրաինացի ապրում է ԵՄ երկրներում ժամանակավոր պաշտպանության կարգավիճակով, ամենամեծ բնակչությունը՝ Գերմանիայում, Լեհաստանում և Չեխիայում, ըստ Եվրոստատի տվյալների։
Զելենսկու խիստ նախազգուշացումը հնչում է այն ժամանակ, երբ Ուկրաինան մտնում է ռուսական ռմբակոծության տակ գտնվող հինգերորդ դաժան պատերազմական ձմեռ։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումների համաձայն՝ Կիևը հաջորդ տարի բախվելու է 30-35 միլիոն դոլարի բյուջետային դեֆիցիտի՝ նույնիսկ հաշվի առնելով Բրյուսելի կողմից անցյալ տարի տրամադրվելիք 90 միլիարդ եվրոյի վարկը։
Ուկրաինայի նախագահը մեկնել է Բրյուսել՝ հանդիպելու եվրոպացի առաջնորդների հետ և ամրապնդելու իր երկրի ֆինանսական աջակցությունը։ Մինչդեռ ԵՄ-ն Ուկրաինայի ամենահաստատուն աջակիցն է, դաշինքի առաջնահերթությունների ցանկը լի է էներգիայի գների աճով, առաջիկա ընտրություններով, աշխարհաքաղաքական ճգնաժամերով և 2 տրիլիոն եվրո բյուջեի շուրջ փակուղով։
Բաց մի թողեք
«Բռնության տեղ չկա», – ասում է Մակրոնը, այն բանից հետո, երբ անկարգություններն ու թալանչիները Ֆրանսիայում խլեցին խաղաղ ցույցերը
21 բան, որ իմացանք ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովում
ԵՄ բյուջետային վեճը տեղափոխվում է նոյեմբեր. Կոշտան ձգտում է արագ համաձայնության