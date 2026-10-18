«Բռնության տեղ չկա», – ասում է Մակրոնը, այն բանից հետո, երբ անկարգություններն ու թալանչիները Ֆրանսիայում խլեցին խաղաղ ցույցերը

Մակրոնը խոստացավ բռնել բոլոր նրանց, ովքեր քաոս են հրահրել և պատասխանատվության ենթարկել նրանց կատարած հանցագործությունների համար։ Մինչդեռ, վարչապետ Լեկորնյուն ընդգծեց, որ սահմանափակ պետական միջոցները չեն կարող անվերջ օգտագործվել վանդալների պատճառած վնասը ֆինանսավորելու համար։
Ոստիկանության և ցուցարարների միջև շաբաթ օրը Փարիզում և Ֆրանսիայի այլ քաղաքներում բռնի բախումներ տեղի ունեցան, երբ կես միլիոն մարդ երթով դուրս եկավ աճող գնաճի դեմ, որի ընթացքում մեկ ցուցարարի ձեռքը պայթեցվեց, մի քանի հրդեհներ բռնկվեցին, իսկ տասնյակ խանութներ մերկացվեցին թալանչիների կողմից։
Լայնածավալ անկարգությունները հաջորդեցին ուսանողական բողոքի շաբաթներին և խորացրին քաղաքական անորոշությունը Ֆրանսիայում, քանի որ այն պատրաստվում է վեց ամիս անց նախագահ Էմանուել Մակրոնին փոխարինելու ընտրություններին։
«Մեր Հանրապետությունում բռնության տեղ չկա։ Նրանք, ովքեր ներխուժել են, հարձակվել են պրեֆեկտուրաների, ինչպես նաև բիզնեսների վրա, թալանել են նույնիսկ մեր քաղաքապետարանները, կհետապնդվեն և կպատժվեն», – գրել է Մակրոնը շաբաթ օրը ուշ երեկոյան X-ում գրառման մեջ։
«Իրավապահ մարմիններին, ցույցերի իրավունքի երաշխավորներին, ես հայտնում եմ ազգի աջակցությունը»։
«Մենք բոլորս միասնական կլինենք քաոս սերմանողների դեմ, ովքեր միայն ձգտում են տապալել մեր ինստիտուտները և խոչընդոտել իրենց պահանջները խաղաղ արտահայտողներին դա անել», – ավելացրեց նա։
Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուն քննադատեց օրվա ընթացքում «ծայրահեղ ինտենսիվության բռնությունը»։
«Խաղաղ ցույցերն իրենց արժանի տեղն ունեն մեր Հանրապետությունում։ Հրկիզումները, թալանները և հարձակումները բացարձակ տեղ չունեն։ Այսօր ծայրահեղ ձախակողմյան խմբավորումները բռնություն են կազմակերպել Ֆրանսիայի մի շարք քաղաքներում. հանցագործները միացել են թալանին և ավերածություններին», – գրել է նա X-ում։
Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ ցույցերին մասնակցել է մոտ 550,000 մարդ, որոնց ձերբակալվել է մոտ 400 մարդ, մինչդեռ CGT միությունը հայտարարել է, որ մասնակցել է 800,000 մարդ։
Ցուցարարը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի լուսանկարով տախտակ է պահում այրվող տուրիստական գրասենյակի դիմաց՝ Լիոնում, Ֆրանսիա, շաբաթ, հոկտեմբերի 17, 2026թ.
Ցուցարարը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի լուսանկարով տախտակ է պահում Լիոնում, Ֆրանսիա, շաբաթ, հոկտեմբերի 17, 2026թ. Լորան Չիպրիանի/Հեղինակային իրավունք 2026 The AP. Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
Ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ջրցան է օգտագործել դիմակավորված ցուցարարների դեմ Փարիզում և այլ քաղաքներում, որոնք նետել են արկեր և նշան բռնել հրավառության վրա: Մայրաքաղաքում մի քանի կայանված մեքենաներ են այրվել, իսկ կենտրոնից ծուխ է բարձրացել:
Սենթ-Էտիեն հարավային քաղաքում տղամարդ ցուցարարի ձեռքը պայթեցվել է ոստիկանության ամբոխի կառավարման նռնակից, հայտնել է ոստիկանության աղբյուրը AFP լրատվական գործակալությանը:
Նրա խեղումը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ 15-ամյա մի դեռահաս կորցրել է ձեռքը հոկտեմբերի 5-ին Լենս քաղաքում տեղի ունեցած մեկ այլ բողոքի ցույցի ժամանակ ոստիկանության կողմից արձակված շոկային նռնակից:
Լիոնում ցուցարարները հրդեհել են քաղաքի կենտրոնում գտնվող զբոսաշրջության գրասենյակը և ներխուժել Մարսել և Լիլ քաղաքների քաղաքապետարաններ, ինչպես նաև Բորդոյի ոստիկանական բաժանմունք՝ վանդալիզմի ենթարկելով տարածքը, նախքան հեռանալը։
Լիմոժ քաղաքում կրակը հասել է քաղաքապետարանի տանիքին, այն բանից հետո, երբ բողոքի ակցիաներից հետո մի խումբ հարձակվել է շենքի վրա։
Տասնյակ խանութներ թալանվել են Փարիզում, Մարսելում, Նիսում, Բորդոյում և Լիլում, որտեղ թալանվել է Apple խանութը, ըստ ականատեսների։
300-ից ավելի ցուցարարներից բաղկացած ամբոխը փորձել է բարձրանալ Փարիզի Շանզ-Էլիզե փողոցով, որտեղ գտնվում են շքեղ խանութների առաջատար խանութները: Երբ ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել՝ նրանց ճանապարհը փակելու համար, նրանք գոռացել են «Բոլոր ոստիկանները սրիկաներ են» (ACAB), որը բողոքի ակցիայի հիմնական կարգախոսներից մեկն էր:
Փարիզի քաղաքապետ Էմանուել Գրեգուարը հայտարարել է, որ մայրաքաղաքային շրջանում «ամբողջ փողոցները ավերվել են»:
Բաց մի թողեք
Զելենսկին զգուշացնում է, որ 20 միլիոն ուկրաինացի կարող է փախչել Եվրոպա, եթե Ռուսաստանը հաղթի պատերազմում
21 բան, որ իմացանք ԵՄ առաջնորդների գագաթնաժողովում
ԵՄ բյուջետային վեճը տեղափոխվում է նոյեմբեր. Կոշտան ձգտում է արագ համաձայնության