08/11/2026

EU – Armenia

Սլովակիան պատրաստ է վիճարկել Ռուսաստանից նավթի ներմուծման հնարավոր արգելքը

infomitk@gmail.com 08/11/2026 1 min read

Սլովակիան պատրաստ է դիմել Եվրոպական դատարան, եթե Եվրոպական հանձնաժողովը պահանջի դադարեցնել ռուսական նավթի մատակարարումը, հայտարարել է վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն։

«Մենք դատական ​​հայց ենք ներկայացրել Եվրոպական հանձնաժողովի դեմ REPowerEU-ի ռուսական էներգիայի մատակարարման դադարեցման ծրագիր վերաբերյալ, որն առաջարկում է դադարեցնել Սլովակիային գազի մատակարարումը Ռուսաստանից, որը կդադարեցվի 2027 թվականին։ Եթե որոշում կայացվի, որ նավթի մատակարարումը պետք է ընդմիշտ դադարեցվի, մենք, հավանաբար, կբողոքարկենք նաև այդ որոշումը համապատասխան դատարանում», – ասել է Ֆիցոն քննարկման ժամանակ, որի ձայնագրությունը հրապարակվել է իր ղեկավարած կուսակցության YouTube ալիքում։

Բրատիսլավայում գտնվող «Սլովնաֆտ» նավթավերամշակման գործարանի գործունեությունը հիմնված է ռուսական նավթի վրա: Դրա հումքը գնում է հունգարական MOL նավթագազային ընկերությունը, որին էլ պատկանում է նավթավերամշակման գործարանը: Ռուսական նավթը Սլովակիա է տեղափոխվում «Դրուժբա» խողովակաշարով՝ Ուկրաինայի տարածքով:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ալիևն ատելության, ապամարդկայնացման, հայ ժողովրդին հեգնելու բառամթերքով հարուստ ելույթ է ունեցել

08/11/2026 infomitk@gmail.com

Ստի դետեկտորն անգամ անզոր է այս իշխանության դեմ․․․

08/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զախարովան հակադարձել է Ալեն Սիմոնյանին՝ հիշեցնելով 2020թ. նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը և Պրահան

08/11/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երգեհոնային արվեստը շարունակում է ներկայանալ նոր համերգային իրադարձություններով

08/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալեքսանդր Սպենդիարյան․ Կոմպոզիտորի կյանքի ճանապարհը, երաժշտություն, որ դարձավ ազգային ինքնության ձայնը

08/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քուշները եվրոպական անվտանգության համաձայնագրի համար օգտագործում է «Սառը պատերազմի» դիվանագիտության մոտեցումները

08/11/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինա․ Թրամփը ողջունում է «մեծ, գեղեցիկ համաձայնագիրը», որը վերաբերում է «ամբողջ Եվրոպային»

08/11/2026 infomitk@gmail.com