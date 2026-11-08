Սլովակիան պատրաստ է վիճարկել Ռուսաստանից նավթի ներմուծման հնարավոր արգելքը

Սլովակիան պատրաստ է դիմել Եվրոպական դատարան, եթե Եվրոպական հանձնաժողովը պահանջի դադարեցնել ռուսական նավթի մատակարարումը, հայտարարել է վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն։
«Մենք դատական հայց ենք ներկայացրել Եվրոպական հանձնաժողովի դեմ REPowerEU-ի ռուսական էներգիայի մատակարարման դադարեցման ծրագիր վերաբերյալ, որն առաջարկում է դադարեցնել Սլովակիային գազի մատակարարումը Ռուսաստանից, որը կդադարեցվի 2027 թվականին։ Եթե որոշում կայացվի, որ նավթի մատակարարումը պետք է ընդմիշտ դադարեցվի, մենք, հավանաբար, կբողոքարկենք նաև այդ որոշումը համապատասխան դատարանում», – ասել է Ֆիցոն քննարկման ժամանակ, որի ձայնագրությունը հրապարակվել է իր ղեկավարած կուսակցության YouTube ալիքում։
Բրատիսլավայում գտնվող «Սլովնաֆտ» նավթավերամշակման գործարանի գործունեությունը հիմնված է ռուսական նավթի վրա: Դրա հումքը գնում է հունգարական MOL նավթագազային ընկերությունը, որին էլ պատկանում է նավթավերամշակման գործարանը: Ռուսական նավթը Սլովակիա է տեղափոխվում «Դրուժբա» խողովակաշարով՝ Ուկրաինայի տարածքով:
Բաց մի թողեք
Ալիևն ատելության, ապամարդկայնացման, հայ ժողովրդին հեգնելու բառամթերքով հարուստ ելույթ է ունեցել
Ստի դետեկտորն անգամ անզոր է այս իշխանության դեմ․․․
Զախարովան հակադարձել է Ալեն Սիմոնյանին՝ հիշեցնելով 2020թ. նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը և Պրահան