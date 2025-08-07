07/08/2025

Ադրբեջանը՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի աջակցությամբ, փորձում է գործարկել այսպես կոչված «Զանգեզուրի միջանցքը». Իրանի խորհրդարանի անդամ

Ադրբեջանը՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի աջակցությամբ, փորձում է գործարկել այսպես կոչված «Զանգեզուրի միջանցքը», հայտարարել է Իրանի խորհրդարանի անդամ Ամիր Մողադամը։

Այս միջանցքի գործարկման հարցը դեռևս որոշված չէ, սակայն ամերիկացիները ուշադիր հետևում են դրան և փորձում են հնարավորինս շուտ իրականացնել այս նախագիծը։

Իրանցի պատգամավորն իր երկրի կառավարությանը կոչ է արել ակտիվ դիվանագիտության միջոցով կանխել Իրանի թշնամիների նպատակների իրականացումը։

