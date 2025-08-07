ԱՄՆ-ն ապահովում է ռազմավարական տարանցիկ միջանցք Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործարքում. Reuters

Երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ուրբաթ օրը Սպիտակ տանը ընդունի Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին, հանդիպումը կավարտվի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմամբ, որը ներառում է ԱՄՆ-ի բացառիկ իրավունքները Հարավային Կովկասով ռազմավարական տարանցիկ միջանցքի համար, Reuters-ին հայտնել են պաշտոնյաները։
Խաղաղության համաձայնագիրը կարող է վերափոխել Հարավային Կովկասն էներգակիրներ արտադրող տարածաշրջանի։
Նրանք պետք է ստորագրեն շրջանակ, որը նպատակ ունի հասնել «խաղաղության կոնկրետ ուղու և լուծել երկարատև տարանցիկ խնդիրը», ասել են պաշտոնյաները։
Ուրբաթ օրը ղեկավարների կողմից ստորագրվելիք փաստաթղթերի ուշադիր բանակցված բաժնի համաձայն՝ Հայաստանը նախատեսում է Միացյալ Նահանգներին տրամադրել բացառիկ հատուկ զարգացման իրավունքներ երկար ժամանակահատվածով տարանցիկ միջանցքի վրա, որը կկոչվի «Թրամփի երթուղի միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար» և հայտնի կլինի TRIPP հապավումով։
Պաշտոնյաները նշել են, որ երթուղին կգործարկվի Հայաստանի օրենսդրության համաձայն, և Միացյալ Նահանգները հողը ենթավարձակալության կհանձնի կոնսորցիումի՝ ենթակառուցվածքների և կառավարման համար։
«Առևտրային միջոցներով այս քայլը կբացի տարածաշրջանն ու կկանխի հետագա ռազմական գործողությունները», – ասել է պաշտոնյաներից մեկը։
Պաշտոնյաները նշել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները նաև կստորագրեն փաստաթղթեր, որոնցով կպահանջվի լուծարել Մինսկի խումբը, որը 1992 թվականին հակամարտության կարգավորման նպատակով միջնորդության համար համանախագահում են Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները։
