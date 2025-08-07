07/08/2025

ԱՄՆ-ն ապահովում է ռազմավարական տարանցիկ միջանցք Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործարքում. Reuters

infomitk@gmail.com 07/08/2025 1 min read

Երբ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ուրբաթ օրը Սպիտակ տանը ընդունի Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարներին, հանդիպումը կավարտվի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմամբ, որը ներառում է ԱՄՆ-ի բացառիկ իրավունքները Հարավային Կովկասով ռազմավարական տարանցիկ միջանցքի համար, Reuters-ին հայտնել են պաշտոնյաները։

Խաղաղության համաձայնագիրը կարող է վերափոխել Հարավային Կովկասն էներգակիրներ արտադրող տարածաշրջանի։

Նրանք պետք է ստորագրեն շրջանակ, որը նպատակ ունի հասնել «խաղաղության կոնկրետ ուղու և լուծել երկարատև տարանցիկ խնդիրը», ասել են պաշտոնյաները։

Ուրբաթ օրը ղեկավարների կողմից ստորագրվելիք փաստաթղթերի ուշադիր բանակցված բաժնի համաձայն՝ Հայաստանը նախատեսում է Միացյալ Նահանգներին տրամադրել բացառիկ հատուկ զարգացման իրավունքներ երկար ժամանակահատվածով տարանցիկ միջանցքի վրա, որը կկոչվի «Թրամփի երթուղի միջազգային խաղաղության և բարգավաճման համար» և հայտնի կլինի TRIPP հապավումով։

Պաշտոնյաները նշել են, որ երթուղին կգործարկվի Հայաստանի օրենսդրության համաձայն, և Միացյալ Նահանգները հողը ենթավարձակալության կհանձնի կոնսորցիումի՝ ենթակառուցվածքների և կառավարման համար։

«Առևտրային միջոցներով այս քայլը կբացի տարածաշրջանն ու կկանխի հետագա ռազմական գործողությունները», – ասել է պաշտոնյաներից մեկը։

Պաշտոնյաները նշել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները նաև կստորագրեն փաստաթղթեր, որոնցով կպահանջվի լուծարել Մինսկի խումբը, որը 1992 թվականին հակամարտության կարգավորման նպատակով միջնորդության համար համանախագահում են Ֆրանսիան, Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանը՝ ԱՄՆ-ի և Իսրայելի աջակցությամբ, փորձում է գործարկել այսպես կոչված «Զանգեզուրի միջանցքը». Իրանի խորհրդարանի անդամ

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հայանտառն» ու Գագիկ Խաչատրյանի կինը հաշտություն են կնքել, ապօրինի կառուցված ցանկապատը կքանդվի 35 տարի հետո

06/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ալիևը «հակառուսաստանյան ծրագրավորումներին» անձնապես ներգրավվելո՞ւց է ձեռնպահ մնացել

06/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ավելի քան 211 մլն դրամ «Ֆեստիվառների» համար

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանով անցնող ճանապարհի զարգացման բացառիկ իրավունքը տրամադրվելու է ԱՄՆ-ին․ Reuters

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ովքեր են Հայաստանի պատմության 9-րդ դասարանի աղմկահարույց դասագրքի հեղինակները․ Լուսանկար

07/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրդեհ՝ Երևանում, էլեկտրաենթակայանում հրդեհ է բռնկվել. ժամանել է հրշեջների մի քանի մարտական հաշվարկ. Լուսանկար

07/08/2025 infomitk@gmail.com