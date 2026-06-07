07/06/2026

EU – Armenia

Եվրոպայից ժամանած քաղաքացիներին չէին թողնում մասնակցել ընտրությանը

infomitk@gmail.com 07/06/2026 1 min read

Երևանի 9/17 ընտրական տեղամասում միջադեպ տեղի ունեցավ:

Եվրոպայից ժամանած ամուսիններին թույլ չէին տալիս մասնակցել ընտրություններին, նշելով, որ վերջիններս հաշվառված չեն, և չեն կարող մասնակցել քվեարկությանը:

«Հրապարակի» լրագրողի հարցից հետո, թե ի՞նչն է խնդիրը, որ ամուսիններին թույլ չեք տալիս մասնակցել ընտրությանը, հանձնաժողովի աշխատակիցները սկսեցին կմկմալ, ինչ-որ անհասկանալի պատճառաբանություններ բերել, ապա վայրկյաններ անց ասացին, որ խնդիրը կարգավորվել է, և քաղաքացիները կարող են մասնակցել քվեարկությանը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Քաղաքացին իր տան հասցեում հայտնաբերել է թուրք ընտրողի. Տեսանյութ

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրի մարզպետը հայտարարել է, որ իր գյուղում «Ուժեղ Հայաստան»-ը ձայն չի հավաքելու

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նիկոլականները նման բնույթի թռուցիկներ են տարածում․ Տեսանյութ, Լուսանկար

07/06/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ես քվեարկեցի, որ խելագար Հայաստանը փոխարինենք խելամիտ Հայաստանով. Զուրաբյան

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Գինու օրեր» փառատոնի ժամանակ տեղի ունեցածը միջանձնային վեճ է, որին փորձ է արվում քաղաքական ենթատեքստ տալ

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գյումրիում զանգվածային բերման ենթարկվածների ալիք․ «Հայաստան» դաշինքի շտաբի պետը՝ ձերբակալվածների թվում

07/06/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քաղաքացին իր տան հասցեում հայտնաբերել է թուրք ընտրողի. Տեսանյութ

07/06/2026 infomitk@gmail.com