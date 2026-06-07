Չեխիայի նախագահը վերսկսում է եվրոյի շուրջ բանավեճը

Երկրի եվրոսկեպտիկ կառավարությունը և հասարակական կարծիքը դեռևս կտրականապես մերժում են ԵՄ միասնական արժույթի ընդունումը:
ՊՐԱՀԱ – Չեխիայի նախագահ Պետր Պավելը պնդում է, որ երկիրը պետք է պատրաստ լինի հրաժարվել իր ազգային արժույթից, եթե այն խոչընդոտ դառնա տնտեսական զարգացման և եվրոպական ազդեցության համար։
Անցյալ երկուշաբթի Պրահայում «reVize Česka» կոնֆերանսում ելույթ ունենալով՝ Պավելը ներկայացրեց եվրոյին միանալու իր ամենաուժեղ աջակցություններից մեկը։
«Եթե չեխական կրոնան խոչընդոտում էր մեր զարգացմանը, մենք պետք է հրաժարվենք դրան մեր կապվածությունից», – ասաց Պավելը, պնդելով, որ եվրոգոտու անդամակցությունը Պրահային ավելի ուժեղ ձայն կտա ԵՄ որոշումների կայացման գործում։
«Այն փաստը, որ մեր տնտեսությունը զգալիորեն փոխկապակցված է եվրոգոտու հետ, պետք է մեզ հանգեցնի այն եզրակացության, որ ակնհայտորեն ավելի լավ է լինել սեղանի շուրջ, որտեղ որոշումներ են կայացվում, քան նստել դռան մոտ և հետո զբաղվել այդ որոշումներով»։
Չեխիան ներկայացված չէ եվրոգոտու գագաթնաժողովներին, որտեղ միասնական արժույթի 21 երկրների առաջնորդները համակարգում են տնտեսական քաղաքականությունը և քննարկում են ամբողջ ԵՄ-ին վերաբերող հիմնական որոշումները։
Պավելը նաև բանավեճը ձևակերպեց աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից՝ կապելով Չեխիայի բարգավաճումը եվրոպական ավելի խորը ինտեգրման հետ։
«Ես կարծում եմ, որ հաջողակ Չեխիայի Հանրապետությունը կարող է իսկապես գոյություն ունենալ միայն ինտեգրված և ուժեղ Եվրոպայի շրջանակներում, և Եվրոպան ունի դրան հասնելու բոլոր նախադրյալները։ Սակայն մենք միշտ չէ, որ կարողանում ենք դրանք իրականացնել, քանի որ մասնատվածությունը դեռևս գոյություն ունի բազմաթիվ մակարդակներում», – ասաց նա։
Կառավարությունը և հասարակական կարծիքը դեմ էին
Երկրի եվրոսկեպտիկ կառավարությունը, որը գլխավորում է վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը և աջակցում են ծայրահեղ աջ «Ազատություն և ուղիղ ժողովրդավարություն» (SPD) և կլիմայի նկատմամբ սկեպտիկ «Վարորդներ» կուսակցությունները, կտրականապես մերժել է եվրոյի ընդունումը։
Պավելի վերջին մեկնաբանություններին ի պատասխան՝ կաբինետի նիստից հետո, Բաբիշն ասաց. «Ինձ համար եվրոն ներկայացնում է ինքնիշխանության ևս մեկ կորուստ ԵՄ-ի ներսում»։
Վեճը արտացոլում է չեխական քաղաքականության մեջ երկարատև պառակտումը։ Չնայած երկիրը պարտավորվել էր ընդունել եվրոն 2004 թվականին ԵՄ-ին միանալիս, անդամակցության ամսաթիվ երբեք չի նշանակվել։
Պավելը մեղադրեց քաղաքական դասի մի մասին եվրոյի ընդունման ծախսերի և օգուտների վերաբերյալ անկեղծ քննարկումից խուսափելու մեջ, քանի որ հասարակական կարծիքը շարունակում է մնալ սկեպտիկ։
Չեխական CVVM հասարակական կարծիքի ինստիտուտի կողմից անցկացված ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ չեխ քաղաքացիների երկու երրորդը (66%) դեմ է եվրոյի ընդունմանը, մինչդեռ միայն տասից երեքը (30%) են կողմ։
Եվրոտային միանալու կողմնակիցները պնդում են, որ երկրի քաղաքական գործիչները ակտիվորեն նպաստել են այդ սկեպտիցիզմին՝ վախեցնելով։
«Որոշ քաղաքական գործիչներ նախընտրում են էժան ձայներ հավաքել՝ մարդկանց վախեցնելով գների աճով և ինքնիշխանության կորստով, քան բացահայտ խոսել այն մասին, որ չեխական տնտեսությունը սերտորեն կապված է եվրոգոտու հետ, և որ եվրոն կօգնի դրան», – Euractiv-ին ասել է «Եվրոն Չեխիայում» շարժման նախագահ Միխայել Պասկալ Վեչերժը։
«Մարդկանց վախեցնելն ավելի հեշտ է, քան բացատրելը», – հավելել է նա։
Չեխիայում բանավեճը սրվեց այս տարի Բուլղարիայի կողմից եվրոյի ընդունումից հետո, որի արդյունքում եվրոգոտու անդամների թիվը ԵՄ 27 երկրներից հասավ 21-ի։
Եվրո ինքնության ճգնաժամ. Բեթհովեն, թե՞ թռչուններ
Սլովակները և եվրոն
Մինչդեռ Չեխիան դժկամությամբ է միանում եվրոգոտու, հարևան Սլովակիան ընդունեց միասնական արժույթը 2009 թվականին։
Սլովակիայի տնտեսական և սոցիալական հետազոտությունների ինստիտուտի տնտեսագետ Ռադովան Դյուրանան ասել է, որ սլովակյան փորձը խառը պատկեր է ներկայացնում։
«Եվրոն չօգնեց սլովակ քաղաքացիներին պաշտպանվել իրենց ազգային քաղաքական գործիչների ֆինանսական անպատասխանատվությունից, ովքեր շարունակում են մեծ դեֆիցիտներ ստեղծել և ավելացնել պետական պարտքը», – Euractiv-ին ասել է տնտեսագետը։
«Վարկային ֆինանսավորման ավելի մեծ հասանելիությունը նաև հեշտացնում է Սլովակիայի կառավարության համար բարձր ծախսերի պահպանումը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ հարկային եկամուտները դանդաղ են աճում։ Արդյունքը եվրոգոտու ամենաբարձր գնաճի մակարդակն է և երկրորդ ամենաբարձրը՝ ԵՄ-ում 2025 թվականին»։
Միևնույն ժամանակ, Դուրանան ընդունել է, որ եվրոգոտուն անդամակցությունը օգուտներ է տվել տնտեսական անկայունության ժամանակաշրջաններում։
Հասարակական կարծիքի հարցումները ցույց են տալիս, որ միասնական արժույթի գործնական օգուտները գնահատվում են։ Եվրոբարոմետրի 2024 թվականի հարցումը ցույց է տվել, որ սլովակների 82%-ը եվրոն համարում է լավ բան իրենց երկրի համար։
Բաց մի թողեք
ԵԱՏՄ շուկան կազմում է Հայաստանից սննդամթերքի և խմիչքի մատակարարման 80%-ը․ Վիտտորիա Իդրիսովա
Առևտրի հանձնակատարը խոստանում է «նոր գործիք» մատակարարներին դիվերսիֆիկացնելու և Չինաստանից կախվածությունը նվազեցնելու համար
NASA-ն հրահանգել է տիեզերագնացներին ապաստան գտնել Միջազգային տիեզերակայանում նոր արտահոսքից հետո