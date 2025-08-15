15/08/2025

Ադրբեջանական զինուժը Ջերմուկի ուղղությամբ սահմանային հատվածում առաջ է եկել․ Քարտեզներ

infomitk@gmail.com 15/08/2025 1 min read

Ադրբեջանական զինուժը Ջերմուկի ուղղությամբ սահմանային հատվածում նոր դիրքեր է տեղակայել։

Sputnik Արմենիան տվյալներ էր ստացել, որ ադրբեջանական ԶՈւ-ն առաջ է շարժվել «չեզոք գոտում»՝ միջդիրքային տարածքում` առանց հստակեցման, թե կոնկրետ որ հատվածում։

«Այս առնչությամբ մենք հարցում էինք ուղարկել ՀՀ ՊՆ` հետաքրքրվելով` առաջխաղացում եղե՞լ է հենց «չեզոք» գոտում, ե՞րբ է տեղի ունեցել առաջխաղացումը, քանի՞ մետր է ադրբեջանական զինուժը առաջ շարժվել մոտակա դիրքից։ Նաև խնդրել էինք հայտնել նոր տեղակայման կոորդինատները:

Գերատեսչությունից մեզ պատասխանել են, որ նշված հարցերի վերաբերյալ արդեն հնչել է պաշտոնական մեկնաբանություն։

«Եվս մեկ անգամ հայտնում ենք, որ նշված հատվածում առաջխաղացման մասին հաղորդագրությունը չի համապատասխանում իրականությանը», – ասված է ՊՆ–ի պատասխանում:

Մենք ուսումնասիրեցինք արբանյակային կադրերը և պարզեցինք, որ որոշակի տեղաշարժ, այնուամենայնիվ, եղել է: Ադրբեջանի ԶՈւ-ն դիրքային առաջխաղացում է իրականացրել Մեծ և Փոքր Ալ լճերից դեպի հարավ և Ջերմուկից դեպի հյուսիս սահմանային հատվածում։

Արբանյակային լուսանկարներում երևում է, որ ադրբեջանական մի քանի նոր դիրքեր են ի հայտ եկել։ Ադրբեջանական զինուժն ինժեներական աշխատանքներ է իրականացրել հուլիսի 20-ից։

Ըստ ամենայնի, որպես պատասխան քայլ ՀՀ ԶՈւ-ն նույնպես մի քանի նոր դիրք է տեղակայել (նշել ենք կանաչով):

Հատկանշական է, որ հենց այդ նույն ժամանակահատվածում այդ տեղամասում ադրբեջանական ԱԹՍ է արձանագրվել Flightradar24 ծառայության միջոցով (նման բան նախկինում չի նկատվել): ԱԹՍ–ի հայտնվելը, ամենայն հավանականությամբ, կապված է հենց նոր դիրքերի տեղակայման հետ»,– ասվում է կայքում։

Спутниковые снимки Sentinel 2, сделанные в районе озер Большой и Малый Ал, севернее Джермука (14 июля 2025 и 3 августа 2025) - Sputnik Արմենիա, 1920, 15.08.2025

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտառոց դեպք՝ Արագածոտնի մարզում․ արցախցի կնոջը խոստացել են խոշոր չափի դրամական օգնություն, բայց դրա դիմաց պահանջել են 80 հազար դրամ

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արցախի պրոյեկտն», այո, վերջնականապես կփակվի, եթե ․․․

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում կանցկացվի «Հայաստան – ԵԱՏՄ» համաժողովը․ Լուսանկար

14/08/2025 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Օգոստոսի 16-ի աստղագուշակ․ Եթե նախկինում ինչ-որ տարաձայնություններ են առաջացել, դրանք հեշտ կլինի թողնել անցյալում

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրաշքով ողջ են մնացել, մեքենան Ելփինի ոլորանում 50 մետր բարձրությունից ընկել է ձորը․ Լուսանկար

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանական զինուժը Ջերմուկի ուղղությամբ սահմանային հատվածում առաջ է եկել․ Քարտեզներ

15/08/2025 infomitk@gmail.com
1 min read

Անսպասելի դեպք Երևանում, երկրպագուն ցած է ընկել․ մանրամասներ․ Լուսանկար

15/08/2025 infomitk@gmail.com