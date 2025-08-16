16/08/2025

Դատավորը չի կատարել դատական նիստի և վայրի մասին պատշաճ ծանուցումն ապահովելու իր պարտականությունը

Միքայել սրբազանի պաշտպանների թիմը ֆեյսբուքյան էջում գրել է․

«Միքայել Սրբազանի հետ կապված քրեական գործով հաջորդ դատական նիստը տեղի կունենա 2025թ. օգոստոսի 18-ին (երկուշաբթի), ժամը 14:30-ին, Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի Ավան նստավայրում (ք.Երևան Գյուլիքևխյան 20 հասցեում, դահլիճ N 3):
Դատական նիստը դռնբաց է:

Հ.Գ. Դատավորը չի կատարել դատական նիստի և վայրի մասին պատշաճ ծանուցումն ապահովելու իր պարտականությունը»։

