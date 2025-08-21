Ռուսաստանում առաջարկում են օրենքով ստիպել տղամարդկանց ամուսնանալ սեքսից հետո

«Միրաժ» խմբի նախկին վոկալիստ Սվետլանա Ռազինան առաջարկում է օրենքով ստիպել տղամարդկանց ամուսնանալ սեքսից հետո։
«Երեք անգամ քնել ես աղջկա հետ, ուրեմն ամուսնացի՛ր»,-ասել է երգչուհին «Աբզաց»-ին տված հարցազրույցում։ «Եթե ժամանակակից տղամարդիկ ցանկանում են, որ կանայք 50/50 ծախսեն հարաբերությունների վրա, թող նախ ստորագրեն ամուսնական պայմանագիրը։ Տեսնենք՝ ուր կհասնեն»։
Մինչդեռ, կանայք բողոքում են կանանց ֆորումներում. մենք տարիներ շարունակ միասին ենք ապրում, բայց դեռևս առաջարկ չկա։ Հոգեբանները, քաղաքավարիորեն գլուխները թափ տալով, խորհուրդ են տալիս նկատել ինֆանտիլ վարքի նշաններ՝ որպեսզի չդառնան հավերժական «վարձատրվող հարսնացու»։
Իսկ հատկապես հետաքրքրասերների համար կա նոր միտում՝ «սպասքի աղջիկներ» և «բաժանողներ»։ Առաջինները աղջիկներ են, որոնք ժամադրությունների են գնում բացառապես ուտելու համար։ Վերջիններս տղամարդիկ՝ ովքեր պահանջում են, որ ռոմանտիկ հանդիպումից հետո հաշիվը կիսեն։ Դիտորդների կարծիքով, այս երկու տեսակի «տնտեսական դիվերսանտները» ոչ մի զույգի ռոմանտիկա չեն հաղորդում։
Ընդհանուր առմամբ, մինչ պետությունը մտածում է ժողովրդագրության մասին, ինտերնետում իրական մարտեր են ծավալվում սրտերի և դրամապանակների համար, և, ըստ երևույթին, դեռևս հաղթողներ չկան։
Բաց մի թողեք
Անվտանգության երաշխիքների քննարկումը առանց Ռուսաստանի մասնակցության՝ փակուղի է. Լավրով
Պուտինը չի պատրաստվում հանդիպել Զելենսկու հետ
Թրամփը Պուտինի հետ «այլ բան է պայմանավորվե՞լ» հայ – ադրբեջանականի մասով