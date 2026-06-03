Գերմանիայի և Ավստրիայի միջև ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում ցանկալի տեղի համար պայքարի շրջանակներում

Չորեքշաբթի օրը նախատեսված քվեարկության ժամանակ Բեռլինում և Վիեննայում թվացյալ դաշնակիցների միջև մրցակցությունը անսովոր դաժան է եղել։
Ավստրո-գերմանական թեժ պայքարում, թե որ երկիրը կհաղթի ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում կարևոր տեղ, ավստրիացի պաշտոնյաները դիմում են որոշակի հեգնական դիվանագիտության և պարզ ուղերձի։
Քվեարկեք մեզ օգտին՝ «հենց այն պատճառով, որ մենք գերմանացիներ չենք», ինչպես ասել է ավստրիացի մի բարձրաստիճան դիվանագետ։
Այս հեգնական ակնարկի հետևում թաքնված է իրական մրցակցություն և կատաղի մրցակցություն երկու երկրների միջև, որոնք սովորաբար համարվում են մտերիմ դաշնակիցներ։
ԵՄ երեք երկիր՝ Գերմանիան, Ավստրիան և Պորտուգալիան, չորեքշաբթի օրը նախատեսված Գլխավոր ասամբլեայի քվեարկության ժամանակ հավակնում են ՄԱԿ-ի ամենահզոր մարմնում երկու ոչ մշտական տեղերի։ Պորտուգալիան, շնորհիվ պորտուգալախոս և իսպանախոս երկրների հետ իր ամուր կապերի, ընդհանուր առմամբ համարվում է 2027 թվականից սկսվող երկամյա ժամկետի համար մրցակցող կողմ։ Արդյունքում, Գերմանիան և Ավստրիան՝ երկրներ, որոնք կապված են պատմական և մշակութային սերտ կապերով, բայց նաև պարբերաբար լարվածություններով, մրցում են վերջին տեղի համար։
Գերմանիան այս մրցույթի «Գողիաթն» է, սակայն դա չի խանգարել Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Յոհան Վադեֆուլին ագրեսիվ լոբբինգ անել Բեռլինի հարցում, ինչը արտացոլում է կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի վճռականությունը՝ ապահովելու միջազգային լծակների բոլոր հնարավոր աղբյուրները՝ Գերմանիայի արտահանման վրա հիմնված տնտեսությունը խթանելու և նրա ազդեցությունը համաշխարհային ասպարեզում ամրապնդելու համար։ Վադեֆուլը անցյալ շաբաթվա վերջին թռավ Նյու Յորք՝ երկրներին լոբբինգ անելու համար, որպեսզի նրանք քվեարկեն Գերմանիայի օգտին։
«Երբ խոսքը վերաբերում է համաշխարհային ճգնաժամերին, Գերմանիան ցանկանում է իր ազդեցությունը գործադրել», – ասել է Վադեֆուլը իր ժամանումից կարճ ժամանակ անց։ «Դա միայն տեղին է աշխարհի երրորդ խոշորագույն տնտեսության համար»։
Ի տարբերություն դրա, ավստրիացի դիվանագետները իրենց համեմատաբար փոքր լինելը օգտագործում են որպես առավելություն։
«Որպես փոքր երկիր, որը դաշինքային չէ և ռազմական առումով չեզոք, մենք կարող ենք խաղալ շատ հատուկ դեր. քանի որ խոսքը քաղաքական ծանրքաշայինների իրավունքների մասին չէ, այլ բոլոր պետությունների իրավունքների հավասարակշռության», – ասել է ավստրիացի դիվանագետը՝ անանունության պայմանով խոսելով զգայուն հարցի շուրջ ազատորեն քննարկելու համար։
Գերմանիայի և Ավստրիայի առաջնորդները անսովոր անկեղծ են եղել այն մասին, թե որքան են ջանք գործադրել միմյանցից առաջ անցնելու համար։
«Մենք արել ենք մեր ուժերի սահմաններում եղած ամեն ինչ՝ այդ թվում՝ դաշնային արտաքին գործերի նախարարը և անձամբ ես, ինչպես նաև կաբինետի շատ գործընկերներ՝ ապահովելու համար, որ մենք ստանանք ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեայի հաստատումը ոչ մշտական տեղի համար», – երեքշաբթի օրը Բեռլինում Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մագյարի հետ միասին ասաց Մերցը, ով ասաց, որ կաջակցի Գերմանիայի հայտին։
Ավստրիացի դիվանագետի խոսքով՝ Ավստրիայի կանցլերը և արտաքին գործերի նախարարը նույնպես «ամեն ինչ արել են» մրցույթում հաղթելու համար։
ՄԱԿ-ում Ավստրիայի դեսպան Գրեգոր Քյոսլերը ավստրիական Die Presse լրատվական գործակալությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ «կուլիսներում տեղի են ունենում որոշ կոշտ բաներ»։
«Մարդիկ փորձում են փոխանակել ձայները և գրավել կողմնակիցներին», – ասել է նա։ «Հատկապես, երբ փորձում ես հասնել ետևից, կարող ես փորձել մի փոքր ավելի ուժեղ ճնշում գործադրել գործող համաձայնագրերը չեղարկելու համար»։
Մերցի համար ևս մեկ ամոթալի՞ք
Ավստրիացի դիվանագետներն ասում են, որ իրենց անհամաձայնությունը և ՆԱՏՕ-ի անդամակցության բացակայությունը իրենց առավելություն է տալիս Աֆրիկայի, Ասիայի և Լատինական Ամերիկայի երկրների համեմատ։ Ավստրիական կողմն ունի ևս մեկ ակնհայտ առավելություն՝ 2027-2028 թվականների տեղի համար պայքարին մի քանի տարի առաջ, քան Գերմանիան, և նրանք կարծում են, մասամբ դրա շնորհիվ, որ իրենք իրական հնարավորություն ունեն հաղթելու Գերմանիային չորեքշաբթի օրվա քվեարկության ժամանակ։
Այդ արդյունքը Մերցի համար ամոթալի կլիներ։ Բեռլինը տասնամյակներ շարունակ կարողացել է յուրաքանչյուր ութ տարին մեկ Անվտանգության խորհրդի տեղ գրավել։ Ավստրիային պարտությունը ոչ միայն կնշանակեր ցավոտ դիվանագիտական հետընթաց, այլև, հավանաբար, կհանգեցնի արդեն իսկ ոչ ժողովրդական և քաղաքականապես թուլացած Մերցի նկատմամբ ներքին հետագա քննադատության, որը առաջադրվել էր պաշտոնի համար՝ խոստանալով վերականգնել Գերմանիայի առաջնորդական դերը Եվրոպայում։
Սա օգնում է բացատրել, թե ինչու է Վադեֆուլը ակտիվորեն քարոզարշավ անցկացնում Նյու Յորքում։
Վադեֆուլը ուրբաթ օրվանից ՄԱԿ-ում անձամբ հանդիպել է մոտ 80 նախարարների կամ դեսպանների հետ, ըստ նրա ջանքերին ծանոթ ներկայացուցիչների։ Անհասկանալի է, թե ինչ «բլիթներ» կարող է նա առաջարկել։ Նման հանգամանքներում դիվանագետները հաճախ փոխանակվում են ձայներով՝ առաջարկելով ապագա աջակցություն ներկայի աջակցության դիմաց։ Գերմանիան՝ ՄԱԿ-ի առաջատար դոնորը լայն միջազգային ներկայությամբ, հնարավոր է, ավելի շատ լծակներ ունի օգտագործելու, քան Ավստրիան։
Վադեֆուլը նաև փորձել է համոզել մեղմ ուժով։ Երկուշաբթի երեկոյան Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը ՄԱԿ-ի հրապարակում մեծ ընդունելություն էր կազմակերպել, որին մասնակցել էին ջազային նվագախումբ, գերմանական երշիկ և պաղպաղակի տաղավար։
Չորեքշաբթի օրը ՄԱԿ-ի 191 անդամների միջև քվեարկությունը տեղի կունենա փուլերով, մինչև երկու երկրները ապահովեն Անվտանգության խորհրդում տեղ զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ երկու երրորդի մեծամասնությունը։ Քվեարկությունը գաղտնի քվեարկությամբ է, ինչը, կարծես, սրում է մրցակցությունը, քանի որ Բեռլինի և Վիեննայի դիվանագետները հնարավորություն են տեսնում համոզել երկրներին մինչև վերջին րոպեն՝ առանց որևէ մեկի դեմքը կորցնելու։
Քվեարկության մեջ որոշիչ կարող է լինել Մերցի արհամարհական դիտողությունները միջազգային իրավունքի վերաբերյալ Իրանի պատերազմի սկզբում։ Մեկ այլ գործոն է այն, ինչը շատ անդամ երկրներ համարում են Գերմանիայի դժկամությունը՝ դատապարտելու Իսրայելին Ղազայում և Լիբանանում իր ռազմական արշավների ժամանակ քաղաքացիական բնակչության շրջանում զոհերի համար, չնայած Ավստրիան նույնպես ավանդաբար Իսրայելի ամենաուժեղ եվրոպական աջակիցներից մեկն է։
Սակայն վերջին օրերին Վադեֆուլը ավելի խիստ քննադատության է ենթարկել Իսրայելի կողմից Լիբանանում «Հեզբոլլահի» դեմ արշավը, կիրակի օրը հայտարարություն տարածելով, որում «խորը մտահոգություն» է հայտնել իսրայելական բանակի առաջխաղացման վերաբերյալ երկրի հարավային մաս և կոչ է արել Իսրայելի ղեկավարներին «պաշտպանել քաղաքացիական անձանց և քաղաքացիական ենթակառուցվածքները»։ Երեքշաբթի օրը նա ասել է, որ Գերմանիան կլինի «միջազգային իրավունքի պաշտպան»։
Ի վերջո, սակայն, չորեքշաբթի օրվա մրցույթի արդյունքը կարող է որոշվել նրանով, թե որ կողմն է ավելի լավ հանդես գալու մրցույթից առաջ ծավալվող դաժան դիվանագիտության մեջ։
Երեքշաբթի օրը Նյու Յորքում Վադեֆուլը փաստարկ է ներկայացրել, որը, անկասկած, կբարձրացնի Ավստրիայի զայրույթը։ Նրա փաստարկը, համառոտ ասած. դուք չեք ցանկանում, որ Անվտանգության խորհրդում լինեն ԵՄ երկու փոքր երկրներ՝ Պորտուգալիան և Ավստրիան, այնպես որ ընտրեք մեզ։
«Շատ երկրների համար հիբրիդային մոտեցումը կարող է լինել ճիշտ լուծումը՝ ունենալ ավելի փոքր եվրոպական երկիր և Գերմանիա Անվտանգության խորհրդում», – ասել է նա լրագրողներին ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանի դիմաց։
Բաց մի թողեք
Վճարել խաղի համար Բրյուսելում. Ինչպես լրատվամիջոցների միջոցառումները դարձան լոբբիստական նոր սահման
Թրամփի վարչակազմը առաջարկում է 10 տոկոս սակագին սահմանել Կանադայի, Մեքսիկայի և ԵՄ-ի համար հարկադիր աշխատանքի պատճառով
Իսպանիայի հետաքննությունը թիրախավորում է