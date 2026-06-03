2027 թ. ընտրություններին նախապատրաստվելիս իտալացի Մելոնիի վրա ճնշում է գործադրվում՝ խուսափելու Թրամփից

Վարչապետի հակառակորդները պնդում են, որ նա սխալ է թույլ տալիս՝ ԱՄՆ-ին հաճոյանալու համար առաջնահերթություն տալով ռազմական ծախսերին
ՀՌՈՄ — Իտալիայի աջակողմյան վարչապետ Ջորջիա Մելոնին այլևս չի կարող իրեն թույլ տալ գոհացնել ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին, երբ հաջորդ տարի վերընտրվելու համար պայքարի առաջ կանգնի։
Թրամփի նախագահության առաջին տարում բնազդաբար տրանսատլանտյան Մելոնին իրեն ներկայացրեց որպես MAGA-ի հետ կամուրջներ կառուցելու լավագույն դիրքում գտնվող եվրոպացի առաջնորդ։ Եվ 2025 թվականի ընթացքում նա ընդունեց այնպիսի հարաբերություններ, որոնցում ԱՄՆ առաջնորդը նրան գովաբանեց որպես «բարձր հարգանքի արժանացած» և «ընկեր»։
Սակայն Իրանի պատերազմի հաշիվները հիմա գալիս են, և թուլացող տնտեսությունը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում նրա 2027 թվականի ընտրական հեռանկարների համար։ Շատ իտալացի ընտրողներ մեղադրում են Թրամփին իրենց տնային տնտեսությունների էներգիայի ծախսերի աճի համար, և կա աճող քաղաքական կոնսենսուս, որ ԱՄՆ-ի ռազմական ծախսերի ավելացման պահանջները պարզապես անհասանելի են Հռոմում։
Իր ներքին քաղաքական և տնտեսական իրողություններին դիմակայելով՝ Իտալիայի առաջնորդն արդեն սկսել է հեռանալ Թրամփից՝ հրապարակավ քննադատելով նրան և արգելափակելով ամերիկյան ինքնաթիռների մուտքը իտալական ավիաբազա։
Մելոնին հասկանում է իր ընտրազանգվածին. մայիսին Ipsos-ի հարցումը ցույց է տվել, որ իտալացիների 77 տոկոսը բացասական կարծիք ունի Թրամփի մասին, և մերժված նախագահը դժգոհել է, որ «այլևս նույն մարդը չէ»։
Սակայն Մելոնիի մեծ ռազմավարական գլխացավանքը ռազմական ծախսերն են, և դրանք սպառնում են դառնալ վճռորոշ գործոն ԱՄՆ-ի և Իտալիայի հարաբերությունների վրա։
Իտալիան ներկայումս իր տնտեսական ՀՆԱ-ի հազիվ 2 տոկոսն է ծախսում պաշտպանության վրա, բայց Թրամփը ճնշում է գործադրում ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրների վրա՝ այն մինչև 2035 թվականը հասցնելու 5 տոկոսի։ Մելոնին համաձայնել է 5 տոկոսի նպատակին, բայց Իտալիայի տնտեսությունը ճռռում է, և նրա հակառակորդները շտապում են նշել, որ Հռոմն ավելի կարևոր ծախսային նպատակներ ունի, քան Թրամփի պահանջները ՆԱՏՕ-ի համար։
Թրամփի հետ համաձայնեցված ռազմական ծախսերը գերադասել բարձր էներգետիկ ծախսերից տուժած ընկերությունների և բիզնեսների աջակցությունից, ավելի ու ավելի դժվար է դառնում։
«ՆԱՏՕ-ի 5 տոկոսի պարտավորությունը Իտալիայի համար բացարձակապես անիրատեսական է», – ասել է ֆինանսների նախկին փոխնախարար և ձախակենտրոն Դեմոկրատական կուսակցության սենատոր Անտոնիո Միսիանին։ «Մեկ տարի Ջորջիա Մելոնին մեզ ասում էր, որ ինքը կամուրջն է դեպի Թրամփը, բայց այդ կամուրջը երբեք գոյություն չի ունեցել, և հիմա հավերը տուն են վերադառնում բույնի»։
Կառավարող կոալիցիայի ծայրահեղ աջ «Լիգա» կուսակցության սենատոր և բարձր պաշտպանական ծախսերի քննադատ Կլաուդիո Բորգին ասել է. «Քաղաքականապես դժվար է բացատրել, որ կարելի է ծախսել տանկերի վրա, այլ ոչ թե [օգնել] ծախսերի վրա»։
Մելոնին ընդունում է, որ ծախսերի մեջ հավասարակշռություն պետք է լինի, բայց նա նաև պնդում է, որ Հռոմը չի կարող պարզապես հրաժարվել ռազմական պարտավորություններից։
«Ճշմարտությունն այն է, որ եթե չգիտեք, թե ինչպես պաշտպանվել, եթե խնդրեք ուրիշ մեկին երաշխավորել ձեր անվտանգությունը, դուք կվճարեք դրա համար ինքնավարության, ինքնիշխանության, ձեր ազգային շահերը պաշտպանելու ունակության առումով», – ասաց նա այս շաբաթ Իտալիայի գլխավոր բիզնես ֆեդերացիայի առջև ունեցած ելույթում։ «Պաշտպանության ծախսերը ազատության գինն են, և ես ուզում եմ, որ Իտալիան լինի ազատ ազգ»։
Ֆինանսական ճգնաժամ
Մելոնին, որը պաշտոնավարում է անսովոր կայուն չորս տարի, հանկարծ խոցելի է թվում։
Համավարակից հետո գրեթե 200 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը, որը նպաստել է աճի պահպանմանը, մոտենում է ավարտին, արտադրողականությունը թույլ է, և պետական ֆինանսները կրկին գտնվում են Բրյուսելի ուշադրության կենտրոնում։
Այս տնտեսական անկայունությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ նրա քաղաքական աստղը նույնպես նվազում է։ Արդարադատության վերաբերյալ ձախողված հանրաքվեն բացահայտեց նոր քաղաքական թուլություններ, և նախկինում հուսահատված ընդդիմադիր կուսակցությունները այժմ սկսել են հավատալ, որ կարող են հնարավորություն ունենալ նրա դեմ 2027 թվականին։
Մելոնիի կառավարությունն իր ժամկետի մեծ մասն անցկացրել է ֆինանսական խոհեմության հետևողականությամբ՝ հույս ունենալով, որ տնտեսական կայունությունը, ի վերջո, հնարավորություն կստեղծի հարկերի կրճատման և ծախսերի միջոցառումների համար, նախքան ընտրողները կվերադառնան ընտրատեղամասեր։
Իրանում պատերազմի հետևանքները խափանել են այդ ծրագրերը
«Իտալիան Եվրոպայում աճի առումով վերջին տեղում է և ավելի պարտքային է, քան Հունաստանը», – ասել է ձախակողմյան ժողովրդական «5 աստղ» շարժման սենատոր Մարիո Տուրկոն։ «Սա մեզ ցույց է տալիս, որ Ջորջիա Մելոնիի տնտեսական քաղաքականությունը ձախողվել է»։
Այդ համատեքստում Իտալիայի ռազմական ծախսերը մեծացնելու ջանքերը հատկապես դժվար են քաղաքական առումով։
Հռոմը պլանավորել էր օգտագործել ԵՄ 15 միլիարդ եվրոյի վարկեր «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություն» (SAFE) ծրագրից՝ մինչև 2030 թվականը իր պաշտպանական ծախսերը համախառն ներքին արդյունքի 2 տոկոսից հասցնելու 2.5 տոկոսի։
Սակայն Իրանի պատերազմի հաշիվները հիմա մարման ժամկետի մեջ են, և թուլացող տնտեսությունը լուրջ սպառնալիք է նրա 2027 թվականի ընտրական հեռանկարների համար: Շատ իտալացի ընտրողներ մեղադրում են Թրամփին իրենց տնային տնտեսությունների էներգիայի ծախսերի աճի համար, և աճում է քաղաքական կոնսենսուսը, որ ԱՄՆ-ի ռազմական ծախսերի ավելացման պահանջները պարզապես անհասանելի են Հռոմում։
Իր ներքին քաղաքական և տնտեսական իրողություններին դիմակայելով՝ իտալացի առաջնորդն արդեն սկսել է հեռանալ Թրամփից՝ հրապարակավ քննադատելով նրան և արգելափակելով ամերիկյան ինքնաթիռների մուտքը իտալական ավիաբազա։
Մելոնին հասկանում է իր ընտրազանգվածին. մայիսին Ipsos-ի հարցումը ցույց է տվել, որ իտալացիների 77 տոկոսը բացասական կարծիք ունի Թրամփի մասին, և մերժված նախագահը դժգոհել է, որ ինքը «այլևս նույն մարդը չէ»։
Սակայն Մելոնիի մեծ ռազմավարական գլխացավանքը ռազմական ծախսերն են, և դրանք սպառնում են դառնալ վճռորոշ գործոն, որը կհանգեցնի ԱՄՆ-ի և Իտալիայի հարաբերությունների ավարտին։
Իտալիան ներկայումս իր տնտեսական ՀՆԱ-ի հազիվ 2 տոկոսն է ծախսում պաշտպանության վրա, սակայն Թրամփը ճնշում է գործադրում ՆԱՏՕ-ի բոլոր երկրների վրա՝ մինչև 2035 թվականը այդ ցուցանիշը հասցնելու 5 տոկոսի: Մելոնին համաձայնել է 5 տոկոսի նպատակին, սակայն Իտալիայի տնտեսությունը ճռռում է, և նրա հակառակորդները շտապում են նշել, որ Հռոմն ավելի կարևոր ծախսային նպատակներ ունի, քան Թրամփի պահանջները ՆԱՏՕ-ի համար։
Թրամփի հետ համաձայնեցված ռազմական ծախսերը գերակշռելով էներգետիկ ծախսերի բարձր գների պատճառով տուժած ընկերությունների և բիզնեսների աջակցությանը, ավելի ու ավելի դժվար է արդարացնել։
«ՆԱՏՕ-ի 5 տոկոսի պարտավորությունը Իտալիայի համար բացարձակապես անիրատեսական է», – ասել է ֆինանսների նախկին փոխնախարար և ձախակենտրոն Դեմոկրատական կուսակցության սենատոր Անտոնիո Միսիանին: «Մեկ տարի Ջորջիա Մելոնին մեզ ասում էր, որ ինքը կամուրջն է դեպի Թրամփը, բայց այդ կամուրջը երբեք գոյություն չի ունեցել, և հիմա հավերը տուն են վերադառնում բույնի»։
Կլաուդիո Բորգին, կառավարող կոալիցիայի ծայրահեղ աջ «Լիգա» կուսակցության սենատոր և բարձր պաշտպանական ծախսերի քննադատ, ասել է. «Քաղաքականապես դժվար է բացատրել, որ կարող ես ծախսել տանկերի վրա, այլ ոչ թե [օգնել] օրինագծերի վրա»։
Մելոնին ընդունում է, որ ծախսերի հավասարակշռություն պետք է լինի, բայց նա նաև պնդում է, որ Հռոմը չի կարող պարզապես հրաժարվել ռազմական պարտավորություններից։
«Ճշմարտությունն այն է, որ եթե դուք չգիտեք, թե ինչպես պաշտպանվել, եթե խնդրեք ուրիշ մեկին երաշխավորել ձեր անվտանգությունը, դուք կվճարեք դրա համար ինքնավարության, ինքնիշխանության, ձեր ազգային շահերը պաշտպանելու ունակության առումով», – ասաց նա այս շաբաթ Իտալիայի գլխավոր բիզնես ֆեդերացիայի առջև ունեցած ելույթում։ «Պաշտպանության ծախսերը ազատության գինն են, և ես ուզում եմ, որ Իտալիան լինի ազատ ազգ»։
Ֆինանսական ճգնաժամ
Մելոնին, որը պաշտոնավարում է անսովոր կայուն չորս տարի, հանկարծակի խոցելի է թվում։
Համավարակից հետո գրեթե 200 միլիարդ եվրոյի վերականգնման ծրագիրը, որը նպաստել է աճի պահպանմանը, մոտենում է ավարտին, արտադրողականությունը թույլ է, և պետական ֆինանսները կրկին գտնվում են Բրյուսելի ուշադրության կենտրոնում։
Այս տնտեսական անկայունությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ նրա քաղաքական աստղը նույնպես նվազում է։ Արդարադատության հանրաքվեի ձախողումը բացահայտեց նոր քաղաքական թուլություններ, և նախկինում հուսահատված ընդդիմադիր կուսակցությունները այժմ սկսել են հավատալ, որ կարող են շանս ունենալ նրա դեմ 2027 թվականին։
Մելոնիի կառավարությունն իր ժամկետի մեծ մասն անցկացրել է ֆինանսական խոհեմության հետևողականությամբ՝ հույս ունենալով, որ տնտեսական կայունությունը, ի վերջո, հնարավորություն կստեղծի հարկերի կրճատման և ծախսերի միջոցառումների համար, նախքան ընտրողները կվերադառնան ընտրատեղամասեր։
Իրանում պատերազմի հետևանքները խափանել են այդ ծրագրերը
«Իտալիան Եվրոպայում աճի տեմպերով վերջին տեղում է և ավելի պարտքային է, քան Հունաստանը», – ասել է ձախակողմյան ժողովրդական «5 աստղ» շարժման սենատոր Մարիո Տուրկոն։ «Սա մեզ ցույց է տալիս, որ Ջորջիա Մելոնիի տնտեսական քաղաքականությունը ձախողվել է»։
Այդ համատեքստում Իտալիայի ջանքերը՝ մեծացնելու իր ռազմական ծախսերը, քաղաքականապես հատկապես դժվար են։
Հռոմը պլանավորել էր օգտագործել ԵՄ 15 միլիարդ եվրոյի վարկեր «Եվրոպայի անվտանգության գործողություն» (SAFE) ծրագրից՝ մինչև 2030 թվականը իր պաշտպանական ծախսերը համախառն ներքին արդյունքի 2 տոկոսից հասցնելու 2.5 տոկոսի։
Սակայն երկրի համառորեն բարձր դեֆիցիտը դժվարացնում է SAFE վարկեր վերցնելը, ասել է ձախակենտրոն ընդդիմադիր սենատոր Էնրիկո Բորգին, որը խորհրդարանի անվտանգության հանձնաժողովի անդամ է։
«Իտալիան շատ լուրջ դժվարությունների մեջ է իր պարտավորությունները պահպանելու առումով», – ասել է նա։
Կոալիցիայի բարձրաստիճան ներկայացուցչի խոսքով՝ Հռոմն այժմ քննարկում է SAFE-ի շրջանակներում սկզբնապես նախատեսված 15 միլիարդ եվրոյից միայն մոտ 5 միլիարդ եվրո խնդրելու հարցը։
Սակայն դա անմիջական հետևանքներ ունի։ 15 միլիարդ եվրոյի վարկերի բացակայության դեպքում, պաշտպանական ընկերությունների և Իտալիայի պաշտպանության նախարարության միջև արդեն համաձայնեցված տասնյակ նախագծեր պետք է վերանայվեն, ասել է Istituto Affari Internationali վերլուծական կենտրոնի պաշտպանական ծրագրի ղեկավար Ալեսանդրո Մարոնեն։
Ինչ-որ բան պետք է փոխվի
ՆԱՏՕ-ում Իտալիայի նախկին դեսպան Ստեֆանո Ստեֆանինին ասել է, որ երկրի պարտքի և դեֆիցիտի մակարդակները Մելոնիին «այլընտրանք չեն թողել», քան դանդաղեցնել ռազմական ծախսերի տեմպը։
Ստեֆանինիի խոսքով՝ Մելոնին ռիսկի է դիմում նույն ճամբարում դիտարկվել, ինչ Իսպանիան, որը Թրամփի կողմից քննադատության է ենթարկվել՝ հրաժարվելով պարտավորվել պաշտպանական ծախսերի 5 տոկոսի նպատակին։ Այնուամենայնիվ, նախկին դեսպանը կարծում է, որ Հռոմն ավելի շատ քննադատության ռիսկի է ենթարկվում, քան Սպիտակ տան հետ լիարժեք խզման։
Հռոմի համար մարտահրավերն այն է, որ բանավեճը շատ տարբեր տեսք ունի՝ կախված նրանից, թե Ատլանտյան օվկիանոսի որ կողմից է այն դիտարկվում։ Եթե Հռոմը դա համարում է ժամանակի հարց, Թրամփը կարող է կասկածել Իտալիայի պարտավորության վրա։
Միացյալ Նահանգների Գերմանական Մարշալի հիմնադրամի ավագ գիտաշխատող Բենիամինո Իրդիի համար «Հռոմում բանավեճը վերազինման և զինաթափման միջև չէ, այլ ռազմավարական հավաստիության և ներքին քաղաքական կայունության միջև հավասարակշռություն գտնելու մասին է»։
«Վաշինգտոնը լավ չի հասկանում նրբերանգները, երբ խոսքը վերաբերում է բեռի բաշխմանը», – հավելել է նա։ «Թրամփի համար դաշնակցի փորձությունը չափվում է թվերով, այլ ոչ թե փաստարկներով»։
Այնուամենայնիվ, Թրամփի հետ առճակատումը կարող է լիովին անցանկալի չլինել Հռոմում։
Մարոնեն ասել է, որ Սպիտակ տան կողմից ռազմական ծախսերի վերաբերյալ քննադատությունը կարող է նույնիսկ ամրապնդել Մելոնիին երկրի ներսում, հաշվի առնելով ԱՄՆ նախագահի խորը ժողովրդականությունը իտալացի ընտրողների շրջանում։
«Եթե Թրամփը քննադատի Մելոնիին պաշտպանության վրա բավարար գումար չծախսելու համար, դա, հավանաբար, կամրապնդի նրան իտալական հասարակական կարծիքում և ընտրողների շրջանում», – ասել է նա։
Առաջնորդի համար, ով մի ժամանակ իրեն դիրքավորում էր որպես Թրամփի ամենամոտ դաշնակից Եվրոպայում, հեգնանքը դժվար է անտեսել։ Մելոնիի համար իտալացի ընտրողների մոտ իր դիրքը պաշտպանելու ամենաապահով ճանապարհը կարող է լինել Սպիտակ տանը հիասթափեցնելը։
Բաց մի թողեք
Կարո՞ղ է Մոլդովան միանալ ԵՄ-ին՝ Ռումինիայի հետ միավորվելով, իսկ Հայաստա՞նը
Դանիայի Ֆրեդերիկսենը երկար բանակցություններից հետո հայտարարեց կառավարության կազմը
Բրյուսելի մղձավանջային ֆրանսիական ընտրությունների սցենարը վտանգում է իրականանալ. Բարդելան ընդդեմ Մելանշոնի