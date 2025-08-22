«Թակարդ է, որի մեջ Պուտինը ցանկանում է, որ մենք մտնենք»․ Կայա Կալաս

ԵՄ բարձրաստիճան դիվանագետը BBC-ին ասել է, որ Ուկրաինային հողային զիջումների առաջարկը Պուտինի թակարդն է: Եվրոպական Միության (ԵՄ) բարձրաստիճան դիվանագետը զգուշացրել է Ուկրաինային Ռուսաստանին տարածքներ զիջելու ճնշում գործադրելու դեմ՝ որպես ապագա խաղաղության համաձայնագրի մաս։
ԵՄ առաջնորդներին Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տան կողմից Ուկրաինայի հետ խաղաղության բանակցություններին միանալուց հետո Մեծ Բրիտանիային տված իր առաջին հարցազրույցում Կայա Կալասը BBC-ի «Այսօր» ծրագրին ասել է, որ Ռուսաստանին ուկրաինական տարածքները պահպանելու թույլտվություն տալը «թակարդ է, որի մեջ Պուտինը ցանկանում է, որ մենք մտնենք»։
Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Դոնբաս շրջանը վաղուց վիճարկվել է Ռուսաստանի կողմից, իսկ ռազմական ագրեսիան վերջին տասնամյակում 1.5 միլիոն ուկրաինացիների ստիպել է փախչել։
Ուկրաինան մշտապես մերժել է Դոնբասը Կրեմլին զիջելը խաղաղության դիմաց, չնայած Թրամփը շեշտել է «տարածքների փոխանակման» անհրաժեշտությունը։
Կալլասը, որը ներառված է Կրեմլի «հետախուզվողների ցուցակում», նաև մանրամասն խոսել է Ուկրաինայի համար «հավաստի և ամուր» անվտանգության երաշխիքների մասին։
Նա խոստովանել է, որ բանակցությունների այս փուլում զսպող ուժի համար շատ «կոնկրետ քայլեր» չկան։
«Ամենաուժեղ անվտանգության երաշխիքը ուժեղ ուկրաինական բանակն է», – ասել է նա՝ ընդգծելով այնպիսի երաշխիքների հաստատման կարևորությունը, որոնք «միայն թղթի վրա չեն»։
Նա ասաց, որ «կամավորների կոալիցիայի» անդամ պետությունների գործն է որոշել, թե կոնկրետ ինչ կարող են ներդրում ունենալ, և որ դեռևս պարզ չէ, թե ինչ կարգավիճակով կգործեն այդ ուժերը։
ԵՄ հիմնական երկրների, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և Ֆինլանդիայի առաջնորդները անցյալ շաբաթ Սպիտակ տանը միացան Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկիի հետ բանակցություններին, այն բանից մի քանի օր անց, երբ Թրամփը Ալյասկայի ռազմաբազայում հյուրընկալեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։
Ալյասկայի գագաթնաժողովի ժամանակ Կալլասն ասաց, որ Պուտինը ստացավ «ամեն ինչ, ինչ ուզում էր», և դա կազդի խաղաղության համաձայնագրի շուրջ բանակցելու իր հետաքրքրության վրա։
«Նա այնքան ընդունվեց, որ ցանկացավ, որ պատժամիջոցներ չկիրառվեն, ինչին նա նույնպես հասավ։
«Պուտինը պարզապես ծիծաղում է, ոչ թե դադարեցնում է սպանությունները, այլ ավելացնում է սպանությունները», – ասաց Կալլասը։ «Մենք մոռանում ենք, որ Ռուսաստանը ոչ մի զիջում չի արել»։
Նա հավելեց, որ ԵՄ-ն կազմել է պատժամիջոցների 19-րդ փաթեթը՝ Ռուսաստանի առաջնորդին ճնշելու համար՝ հետագա քննարկումների համար։
Միևնույն ժամանակ, Թրամփը հինգշաբթի օրը սահմանեց երկու շաբաթվա ժամկետ՝ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության բանակցությունները գնահատելու համար։
«Ես կասեի, որ երկու շաբաթվա ընթացքում մենք կիմանանք այս կամ այն կերպ», – ասաց նա Newsmax աջակողմյան լրատվամիջոցի հաղորդավար Թոդ Սթարնսի հետ հեռախոսազրույցում։
«Դրանից հետո մենք, հնարավոր է, ստիպված կլինենք այլ մոտեցում ցուցաբերել», – ասաց Թրամփը։
Սակայն Զելենսկին կասկածի տակ դրեց Պուտինի կողմից իր հետ հանդիպման պատրաստակամության դրսևորումը։
Հինգշաբթի օրը լրագրողներին տրված մեկնաբանություններում, որոնք հաղորդել է Agence France-Presse լրատվական գործակալությունը, Զելենսկին մեղադրեց Ռուսաստանին երկու երկրների առաջնորդների միջև հանդիպում անցկացնելու «անհրաժեշտությունից» խուսափելու մեջ։
«Ընթացիկ ազդանշաններ Անկեղծ ասած՝ Ռուսաստանը անպարկեշտ է։ Նրանք փորձում են խուսափել հանդիպելու անհրաժեշտությունից։ Նրանք չեն ուզում ավարտել այս պատերազմը»։
Նա նաև ճնշում գործադրեց արևմտյան դաշնակիցների վրա՝ ասելով, որ Ուկրաինան կցանկանար «7-10 օրվա ընթացքում հասկանալ անվտանգության երաշխիքների ճարտարապետությունը»։
«Մենք պետք է հասկանանք, թե որ երկիրը պատրաստ կլինի ինչ անել յուրաքանչյուր կոնկրետ պահին», – հավելեց նա։
Զելենսկին քննադատել է Ռուսաստանի կողմից հինգշաբթի առավոտյան կատարված նշանակալի օդային հարձակումը՝ ասելով, որ այն իրեն պահում է այնպես, կարծես պատերազմը դադարեցնելու համար գլոբալ ջանքեր չկան։
Ուկրաինայի տասնմեկ տարբեր վայրեր հարվածներ են ստացել, որի հետևանքով զոհվել է առնվազն մեկը և վիրավորվել տասնյակից ավելի մարդ Լվովում՝ Լեհաստանի սահմանի մոտ։
Մի շարք եվրոպական առաջնորդներ ավելի վաղ կրկնել են ԵՄ-ի և Ուկրաինայի տեսակետները Պուտինի՝ խաղաղության համաձայնագրի հետ չմասնակցելու պատրաստակամության վերաբերյալ։
Ֆինլանդիայի նախագահ Ալեքսանդր Ստուբն ասել է, որ Պուտինին «հազվադեպ է կարելի վստահել», և որ ինքը կասկածանքով է վերաբերվում Պուտինի՝ Զելենսկու հետ երկկողմ հանդիպմանը վերջնականապես համաձայնությանը։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը ռուս առաջնորդին անվանել է «գիշատիչ և մեր դռան մոտ գտնվող հսկա» և «ամենամեծ կասկածը» հայտնել, որ նա պատրաստ կլինի աշխատել խաղաղության ուղղությամբ։
Երկու առաջնորդներն էլ… երկուշաբթի օրը մասնակցել է Սպիտակ տանը կայացած խաղաղության բանակցություններին։
